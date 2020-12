Crima atroce care a îngrozit Italia: româncă bătută crunt şi arsă de vie. Printre suspecţi, cea mai bună prietenă

Anchetatorii au obţinut şi o înregistrare în care se aude foarte clar vocea Margaretei în timp ce-i spune iubitului său să nu lase pe nimeni să găsească trupul victimei. Se crede, totuşi, că ar fi fost vorba de o crimă din gelozie, însă există şi alte elemente. Astfel, unul dintre prietenii victimei care a apărut ca martor la proces susţine că Nicoleta obişnuia să le dea bani Margaretei şi iubitului acesteia, fără ca sumele să-i fie restituite. Sătulă de acest lucru, victima ar fi refuzat să le mai dea bani, iar acest lucru ar fi contat decisiv. În sfârşit, a fost adusă în discuţie şi varianta unei crime după un ritual satanic, ceea ce ar explica măcar parţial cruzimea cu care fost ucisă Nicoleta.

Jurnaliştii italieni de la Tp24.it au reuşit să discute cu Margareta, tânăra aflându-se în închisoare. Margareta respinge toate acuzaţiile care i-au fost aduse şi spune că nu are niciun amestec. Mai mult, ea susţine că ar fi făcut tot ceea ce ţine de ea pentru a-şi salva prietena.

„Am protejat-o pe Nicoleta foarte mult atât în ​​trecut, cât şi în acea seară în care, pentru a încerca să-i salvez viaţa, am suferit tăieturi de la Carmelo care m-au împins la pământ făcându-mă să-mi pierd cunoştinţa. Când am înţeles ce se întâmplă, am încercat să o smulg din mâna lui”, a spus Margareta, din închisoare.

Tânăra îşi reproşează un singur lucru. Ea spune că ştia că iubitul ei se vedea pe ascuns cu Nicoleta, dar a ezitat să intervină.