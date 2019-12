Copilaş de 2 ani plin de zgârieturi şi vânătăi după prima zi la creşă. Părinţilor li s-a spus că a căzut. Anchetă la Poliţie

Asistenta de la creşa „Motanul încălţat” din Cluj-Napoca este anchetată de Poliţie, existând suspiciuni că l-ar fi agresat pe un copilaş de un an şi nouă luno, din cauză că nu a vrut să stea pe oliţă.

După ce mama copilaşului s-a chinuit săptămâni la rând să-l convingă să meargă la creşă, familia s-a trezit cu băieţelul plin de vânătăi şi zgârieturi pe mâini, pe spate şi pe gât. „Era prima zi când l-am lăsat, iar la amiaz am văzut că are lovituri. De la creşă mi s-a spus că s-ar fi lovit când s-a trânit de pământ sau cu ceva jucării. Apoi i-am trimis fotografiile administratoarei de la creşă şi mi-a dat dreptate. Spunea şi ea că astea sunt urme de violenţă, că ceva sigur s-a întâmplat. Ne-a promis o anchetă, s-au luat declaraţii de la angajaţii de pe grupa băiatului meu. Aşteptăm acum să vedem ce se întâmplă. Noi am făcut şi o sesizare la Poliţie. Din ce ştiu, angajata aceea nu mai este în colectivitate, nu se mai apropie de copii. Măcar atât. Eu nu cred, sincer, că a fost un caz singular”, a declarat mama copilaşului pentru „Actual de Cluj”