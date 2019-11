Cluj Blues Fest 2019: cea mai tânără trupă de blues din Transilvania, Green Onions, va deschide ediţia a 5-a!

GREEN ONIONS – ROMÂNIA

Recunoscută drept “cea mai tânără trupă de blues din Transilvania”, trupa GREEN ONIONS a fost înfiinţată în 2018 de patru tineri talentaţi şi pasionaţi ai acestui stil muzical: Vlad Mocănescu (solist vocal), Marco Baciu (chitară ritmică), Petru Covrig (tobe şi percuţie) şi Vasile Dincă (chitară bas).

Sub deviza “The Blues is still young...” (Blues-ul e încă tânăr), artiştii de la GREEN ONIONS vor deschide ediţia de anul acesta a Cluj Blues Fest şi ne vor energiza cu ritmurile lor, ducându-ne cu gândul la o versiune tânără, locală, a celor de la Blues Brothers.

THE GAMBLERS - SERBIA

Corpul vibrează pe ritmurile celor de la The Gamblers, un mix de rhythm and blues cu influenţe de soul şi swing. Formaţia activează de 30 de ani pe scenele balcanice de blues şi este originară din oraşul Sremksa Mitrovita, Serbia. Trupa de funk şi soul este formată din: Marin Balenović (voce şi chitară), Aleksandar Stanulović Stanley (chitară şi voce), Željko Bacalo (chitară bas), Goran Nedić Nele (saxofon), Aleksandar Maksimović (claviatură), Zlatko Sakulski şi Borko Voljanek (tobe).

Muzica sârbilor de la The Gamblers ne aminteşte de aşa-numitele „juke joints” şi de originile muzicii blues, dar într-o interpretare modernă şi jovială.

KYLA BROX BAND (MAREA BRITANIE)

Câştigătoarea ediţiei de anul acesta a competiţiei European Blues Challenge Azore 2019 şi reprezentantă a Marii Britanii în 2019 International Blues Challenge, Kyla Brox revine în România în cadrul Cluj Blues Fest împreună cu trupa sa: Danny Blomeley (chitară bas), Mark Warburton (tobe) şi Paul Farr (chitară).

Kyla are blues-ul în sânge, începând să cânte de la o vârstă fragedă alături de trupa tatălui său, Victor Brox. Vocea sa este delicată, dar hotărâtă, emotivă şi puternică deopotrivă şi ne va purta prin cele mai intense experienţe care i-au inspirat cântecele. Talentul înnăscut, precum şi pasiunea şi profunzimea cu care cântă o legitimează ca una din cele mai bune interprete de blues din generaţia sa.

Cei care nu şi-au achiziţionat încă un bilet la ediţia a 5-a Cluj Blues Fest o pot face online la preţul de 79 RON, accesând acest link: https://bit.ly/2krHBk2. Vineri, în ziua evenimentului, preţul unui bilet va fi de 99 RON şi va putea fi achiziţionat de la casieria cinematografului.

Cluj Blues Fest este organizat de Asociaţia Clujul Cultural şi este susţinut de NTT DATA ROMANIA, FORTECH, COSMOPOLIT | BERE A LA CLUJ, AXON SOFT, Fast Print, Academia de Fotbal Viitorul Cluj, Samsara Food House şi River Park Hotel.

