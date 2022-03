Bolid intrat pe contrasens în curbă. Un motociclist, la un pas de moarte VIDEO

„Veneam spre Cluj prin Pădurea Făget şi la un moment dat la o curbă spre stânga m-am trezit cu o maşină în faţa mea, încercând să depăşească o altă maşină. Practic erau două maşini în paralel. Da, am zis că îmi văd moartea cu ochii, asta e. Totuşi, am zis să mai văd ce pot să fac şi am încercat să evit incidentul respectiv”, a spus motociclistul, citat de Pro TV.

Întreaga scenă a fost filmată cu o cameră de bord montată pe o altă maşină aflată în trafic. Imaginile au fost postate pe o reţea de socializare.

Poliţiştii Serviciului Rutier au demarat verificări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj.

Şoferul a fost amendat cu 870 de lei şi va rămâne pieton pentru 60 de zile.



