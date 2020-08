Asistenta româncă devenită imaginea sistemului sanitar britanic explică de ce a plecat din România. „Nu mai suportam eterna corupţie”

Claudia Anghel a ales să plece din România încă din 2013. A luat această decizie pentru că nu mai vedea „luminiţa de la capătul tunelului” din cauza corupţiei generalizate din ţară. A urcat pas cu pas toate treptele şi a ajuns să fie imaginea National Health Service (Serviciul Naţional Medical). Potrivit britanicilor, Claudia a fost aleasă „imagine a responsabilităţii la cea de-a 72-a aniversare” a instituţiei medicale.

Chipul româncei, care a tronat o lungă perioadă pe panourile publicitare din marile oraşe ale Insulei, le-a atras atenţia americanilor, care au încercat să afle cât mai multe detalii despre femeia care i-a impresionat atât de mult pe „verişorii” britanci.

Potrivit The New York Times, care citează Associated Press, Claudia, care e acum angajata spitalului universitar Coventry and Warwickshire, şi-a părăsit ţara din cauza corupţiei endemice.

„Banii fac diferenţa, însă pentru mine mediul de lucru este cel care contează. Este vorba despre respectul pentru personalul medical şi respectul pentru pacient - este vorba despre respectul reciproc. Nu emigrezi doar pentru că nu ai destui bani, emigrezi pentru a evita corupţia”, a declarat Anghel.

Nu s-ar mai întoarce pentru nimic în lume în corupţie

Acum, Claudia nici nu concepe să se mai întoarcă în România, din cauza corupţiei, care supravieţuieşte oricărui guvern şi care rămâne un adevărat coşmar pentru românii cinstiţi, care încearcă să-şi clădească un viitor muncind. „Nu m-aş întoarce la muncă în România, pentru că pot fi orice vreau aici. În România, nu ai aripi cum ai aici, pentru a deveni orice vrei. Cineva trebuie să schimbe sistemul pentru a face oamenii să rămână acolo. Regulile nu sunt aceleaşi pentru toată lumea din România”, a mai afirmat ea.

Americanii vin şi cu câteva date statistice. Autorii amintesc faptul că până în 2013, peste 14.000 de medici români lucrau în străinătate, adicăp echivalentul a circa 26% din numărul total de medici din ţară. Până în 2016, statisticile oficiale arătau că 44.000 de cadre medicale au plecat în Europa de Vest, dar ultimele estimări arată că azi cifra a ajuns la 60.000. Exodul nu mai poate fi oprit, chiar dacă salariile personalului medical au crescut în ultima vreme. Acest lucru subliniază faptul că cei mai mulţi medici părăsesc România nu atât din cauza salariilor, ci mai ales din cauza corupţiei şi a lipsei de interes cu care a fost privintă Sănătatea de toate guvernele de după 1989.

Problemele care afectează asistenţa medicală românească reflectă problemele generale ale ţării - salarii mici, corupţie, administrare proastă şi favoritism legat de conexiuni politice sau personale, care deschid calea pentru avansarea în baza a alte criterii decât abilitatea, experienţa sau meritul, punctează americanii.





