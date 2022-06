Reţeta unui preparat delicios. Cum faci salata de păstăi perfectă, cât o fierbi ca să nu se facă piure

Fasolea verde este recunoscută pentru beneficiile pe care le aduce organismului. Are un conţinut bogat de proteine şi fibre, o serie bogată de vitamine, atât liposolubile cât şi hidrosolubile (vitamina A, provitamina A (beta caroten), gama din complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K), minerale (calciu, fier, potasiu, magneziu, cupru, chiar şi fosfor etc.) şi acizi graşi omega 3.

Păstăile de fasole verde au rol diuretic, previn retenţia de apă şi facilitează eliminarea toxinelor, fiind mai uşor de digerat. Au puţine calorii (doar 31 kcal per 100gr) şi un conţinut relevant de fibre alimentare (3,4 gr în 100 gr de fasole). Drept urmare, această leguma este un aliment optim pentru pierderea în greutate, dar şi pentru o mai bună digestie.

Reţeta o regăsim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, în lucrarea în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura Paideia). O redăm mai jos.

Ingrediente:

500 g fasole păstăi (tinere!)

sare, la poftă

2 linguri untdelemn

2 linguri oţet bun

1 legătură mărar

2 căpăţâni usturoi (sau mai puţin, dacă nu vă place un gust agresiv)

1 pahar iaurt (în post nu se mai pune, dar tot bună rămâne).

Mod de preparare:

Se grijeşte fasolea, se taie bucăţi de 3-5 cm, se pune la fiert. Se toacă usturoiul pastă, se freacă cu ulei, sare, iaurt şi oţet. Se toacă mărarul. Se scurge fasolea, se amestecă într-un vas de salată cu sosul de mai sus, se presară mărar.

Taină: Fasolea nu se fierbe să se deşire (că se face piure când o amestecaţi) şi se ia de pe foc cu puţin înainte să se-nmoaie de tot.

Gazetarul, îndrăgostit de bucătărie

În cei 57 de ani de viaţă, Radu Anton Roman, gazetar, scriitor, realizator TV, vânător şi pescar sportiv, a publicat poezii, însemnări de călătorie, romane şi eseuri, fiind implicat în mai multe proiecte de televiziune şi publicaţii, dedicându-se din anul 1997 şi domeniului gastronomic.

În 1998, Radu Anton Roman a publicat una dintre cele mai importante lucrări recente ale gastronomiei româneşti “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura Paideia).

