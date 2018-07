Martor la tragedia aviatică de la Borcea: „Am spus că ar fi un mare risc de prăbuşire, am avut o presimţire“

Pe o căldură sufocantă, Mihaela Zamfir povesteşte că a petrecut 4 ore la baza de aviaţie din judeţul Călăraşi, urmărind spectacolul de pe cer. „Am făcut fotografii, ne-am plimbat, totul a decurs normal. Dar în momentul tragediei eram în maşină, ne îndreptam spre casă. Şi eu, şi copilul parcă am avut o presimţire. «Hai, mami, acasă!», mi-a spus fiica mea. Chiar i-am spus acest lucru şi soţului în timpul show-ului. Am spus că ar fi un mare risc de prăbuşire, am avut o presimţire. Am reţinut însă în timpul spectacolului, când s-a făcut prezentarea piloţilor, numele Florin Rotaru. Au fost acrobaţii spectaculoase", povesteşte Mihaela Zamfir. În timp ce era în maşină, spre Feteşti, a observat un nor negru pe câmp şi atunci a avut confirmarea că s-a petrecut o tragedie.





Un avion MiG-21 LanceR s-a prăbuşit în după-amiaza zilei de sâmbătă, 7 iulie, în timpul unui spectacol aviatic care se desfăşura la Baza Aeriană Borcea. Pilotul nu a reuşit să se catpulteze, el fiind găsit carbonizat în scaun. Aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul.