Dezbatere „Teach for Romania” despre accesul la educaţie în zonele defavorizate

Dezbaerea a avut loc la Călăraşi FOTO Teach for Romania

La dezbatere au participat: Ligia Deca – Consilier prezidenţial, Radu Szekely – Consilier al Ministrului Educaţiei, Valentin Ivan – Vicepreşedinte Asociaţia Comunelor din România, Raluca Caraion – fost Inspector General Şcolar, ISJ Călăraşi, Iulia Pielmuş – Director Executiv Teach for Romania, Gabriela Dima – Director Regional Teach for Romania, Andrei Dudea – Casa de producţie Patrupetrei, profesori Teach for Romania şi elevi din judeţul Călăraşi.

Anul acesta, Teach for Romania aduce în prim plan discuţia asupra provocărilor cu care copiii din mediile vulnerabile se confruntă şi soluţiile la acestea. De asemenea, în cadrul dezbaterii a fost proiectat filmul documentar „Focus Gălbinaşi” realizat de elevii şcolii din Gălbinaşi cu ajutorul regizorului Andrei Dudea de la Casa de producţii Patrupetrei.





Scopul proiectului a fost acela a le oferi copiilor din zone cu acces limitat la cultură un alt fel de cadru de învăţare şi formare.

Conform Eurostat, România se afla în 2019 pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte riscul de sărăcie şi al excluziunii sociale în rândul copiilor, cuprinzând o proporţie de 34,6% din populaţia sub 16 ani. În ultimul an, cu toţii am văzut ce înseamnă şi cum arată educaţia în România, mai ales în zonele cele mai sărace din ţară. Cu toate acestea, în 2021 educaţia a primit numai 2,5% din PIB, cea mai mică pondere din ultimii 30 de ani.