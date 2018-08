Câte vitamine conţine banalul ardei gras. Cui este recomandat şi de ce trebuie gătit foarte puţin, cât se păstrează la frigider

“Ardeiul gras se numără printre legumele cu cele mai multe beneficii pentru sănătate. Ardeii, pe lângă conţinutul însemnat de vitamina C, conţin şi cantităţi importante şi de alte substanţe necesare organismului: vitamina A, vitamina E, licopen. Licopenul este un pigment roşu care se regăseşte în mod natural în ficat, glandele suprarenale, plămâni şi sânge. Ardeiul roşu conţine cantităţi mari de licopen. Se cunoaşte faptul că această subtanţă are un rol antioxidant. Poate fi util în prevenirea cancerului de plămâni şi de prostată, pentru că sunt studii care au demonstrat că licopenul poate bloca creştere celulelor canceroase”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Antioxidant şi antiinflamator

Ardeiul gras este un pachet mare de vitamine, în special vitamina C, cu puternic rol antioxidant. Conţine 92% apă, iar restul compoziţiei este dat de carbohidraţi, proteine şi grăsimi. Un ardei gras conţine 169% din doza zilnică de vitamina C, vitamina B6, potasiu, acid folic, vitamina E, vitamina A etc. Fitonutrienţii din ardeiul gras sunt: capsantina (oferă culoarea roşu intens), violaxantina (în ardeii galbeni), luteina (abundă în ardeii verzi), quercitina şi luteolina, ambele cu rol antioxidant. În acelaşi timp, are un conţinut scăzut de calorii: o ceaşcă de ardei gras înseamnă 45 de calorii.

Ardeiul gras rosu conţine anumite fitochimicale şi carotenoide, în special betacaroten, ce au proprietăti antioxidante şi antiinflamatorii. Capsaicina care se găseşte în ardeiul gras are numeroase beneficii asupra sănătăţii. Studiile arată că reduce colesterolul rău, ţine sub control diabetul, uşureaza durerea şi reduce inflamaţia. Dacă este gătit pentru doar putin timp la temperatură scăzută, ardeiul gras îşi păstrează o mare parte din aroma sa dulceagă, aproape la fel cu cea a fructelor şi conţinutul de flavonoide, ce reprezinta nutrienţi puternici”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Cele mai importante proprietăţi:

1. Conţine puţine calorii, deci poate fi inclus în orice dietă.

2. Ardeiul roşu poate ajută la reducerea inflamaţiilor deoarece conţine o cantitate importantă de capsaicină

3. Menţine sănătatea pielii şi a oaselor.

4. Poate fi folosit în prevenirea îmbătrânirii premature şi în prevenilor unor boli precum cancerul şi bolilor de inimă

5. Asigură absorbţia optimă a fierului, care este important în formarea şi buna funcţionare a celulelor roşii din sânge.

6. Este important în formarea corticosteroizilor, ajutând astfel la reducerea stresului.

7. Are proprietăţi termogene, deoarece intensifică arderile şi creşte metabolismul

8. Menţine sănătatea ochilor, îmbunătăţeşte vederea de noapte şi previne degenerescenţa maculară

9. Este benefic pentru sistemul nervos şi ajută la regenerarea celulelor datorită conţinutului ridicat de vitamina B6

10. Alimentează organismul cu fitonutrienţi

Cruzi, copţi sau congelaţi

Pentru a beneficia de toate aceste proprietăţi, ardeii trebuie să fie consumaţi în stare crudă, în salate sau sub formă de suc proaspăt. De asemenea, trebuie să fie proaspeţi, să aibă o culoare intensă fără pete. Pot fi păstraţi la frigider o săptămînă sau pot fi congelaţi, fără a-şi pierde proprietăţile. În frigider, se păstrează în pungi de plastic, nespălaţi, până la şapte zile, fără a-şi pierde prospeţimea. Ardeii dulci pot fi congelaţi fără să fie opăriţi.