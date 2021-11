Scandalul din jurul melodiei „Cât e Siriul de mare”, printre marile dezamăgiri ale lui Benone Sinulescu VIDEO

Refrenul melodiei lui Benone Sinulescu se aude în Buzău de fiecare dată când orologiul din turnul Palatului Comunal dă ora exactă. După 2011, melodia a ajuns motiv de mare scandal între artist şi vechea conducere a Primăriei Buzău.

Benone Sinulescu solicita o taxă de 500 de lei pentru difuzarea melodiei „Cât e Siriul de mare” prin instalaţia de amplificare a orologiului din turnul Palatului Comunal, bani pe care voia să îi doneze unei şcoli. Artistul avea şi sprijinul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, care a trimis în 2011 o somaţie oficială către Primăria Buzău privind achitarea unei taxe lunare pentru melodia prelucrată electronic după care orologiul din Buzău dă ora exactă.

Benone Sinulescu a îngropat securea războiului, în 2017, după ce a aflat că autorităţile Buzăului i-au dedicat un mare festival de folclor.

„S-a vorbit, în trecut despre acest neadevăr şi consider că a fost o mare nedreptate. De aceea, am decis să donez Primăriei municipiului Buzău melodia <Cât e Siriul de mare>, o piesă pe care am compus-o în urmă cu aproape 60 de ani”, declara Benone Sinulescu în 2017.

Benone Sinulescu a murit, joi, la vârsta de 84 de ani, în urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate. Se afla la locuinţa sa din Bârzava, judeţul Arad, unde se stabilise de câţiva ani.

Cântăreţul născut în Buzău era singurul artist român căruia i-a fost dedicat un festival în timpul vieţii. Festivalul Naţional Concurs de Muzică Populară ”Benone Sinulescu”, întrerupt după trei ediţii din cauza pandemiei de coronavirus, i-a fost dăruit de Primăria municipiului Buzău la împlinirea vârstei de 80 de ani, cu scopul descoperirii de noi talente.