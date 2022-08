Dacia Duster, supusă unui inedit test de forţă. Rezultatul stârneşte dezbateri aprinse VIDEO

Cosmin Crăcin (37 de ani) a filmat zilele trecute un inedit test de forţă la care şi-a supus propria maşină, Duster-ul ”Ironman” devenit deja celebru pe Youtube şi Facebook.

În cadrul experimentului, Duster-ul lui Cosmin a tractat un ansamblu de tractoare, remorci cu baloţi de paie, şi autoutilitare, care împreună ar fi cântărit peste 30 de tone, după aprecierea autorului testului.

La început, maşina a rulat câţiva metri cu tracţiune doar pe puntea din faţă. Şi mai uşor a înaintat după comutarea maşinii la tracţiune 4x4.





„Să mai zică cineva că nu trage Duster-ul!”, a fost concluzia lui Cosmin exprimată scurt şi tare la sfârşitul experimentului.

La final, Cosmin Crăciun s-a filmat cum îşi conduce maşina spre casă, cu viteză, pentru a le demonstra scepticilor că ”Ironman” a scăpat teafăr după experimentul extrem.

Clipul de zece minute a strâns pe Youtube, în trei zile, peste 20.000 de vizualizări şi foarte multe reacţii din partea urmăritorilor, unele de laudă la adresa mărcii auto, altele critice.

”Este bine să se ştie că, urmărind câteva episoade bune ale tale, am hotărât să iau un Duster, pe care îl am deja în ogradă. Nu-i nou deloc dar am încredere în el”, a scris Adrian Gaulschi.

”Oricât ar trage, pentru mine o astfel de maşină full la 22.000 de euro e prea mult. Confortul, calitatea materialelor, rapoartele la cutia de viteze, obositoare la condus pe drumuri lungi şi faptul că se devalorizează repede sunt nişte puncte pe care eu le iau în seamă”, a transmis Adi Petrescu.

În ianuarie 2022, Cosmin Crăciun a pornit cu Duster-ul său într-o călătorie de 10.000 de kilometri, spre tărâmul lui Moş Crăciun, Laponia (Finlanda). A făcut parte dintr-un convoi de patru maşini, toate conduse de români pasionaţi de cai putere.

Cosmin Crăciun este membru al Clubului Best Ride. În timpul său liber, buzoianul se dedică activităţilor şi competiţiilor de rally-raid şi off-road, la volanul unei Dacii Duster îmbunătăţite.

A investit în maşina sa peste 7.000 de euro, ca să-i mărească performanţele pe teren accidentat. La volanul Duster-ului, buzoianul a reuşit să câştige majoritatea competiţiilor, în urma cărora a strâns medalii, diplome şi amintiri de neuitat din cele mai frumoase zone ale ţării.