Cum a reuşit un grup de motociclişti, în doar o lună, să modernizeze cinci centre de plasament VIDEO

Lucrările la cele cinci centre de plasament din subordinea Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău au implicat refacerea completă a zidăriei, înlocuirea mobilierului, realizarea de acoperişuri noi, grupuri sanitare moderne, construcţia de garduri, văruirea pereţilor exteriori, înlocuirea gresiei.

Voluntarii din Bikers for Humanity s-au preocupat şi de reamenajarea curţilor şi locurilor de joacă, respectiv amenajarea de noi spaţii verzi şi plantarea de flori. Copiii ce locuiesc în aceste centre de plasament se vor putea bucura de noile locuri de joacă ce vor avea panouri pentru baschet, mese de tenis, teren pentru badminton, umbrare şi mese cu băncuţe.

Motocicliştii au făcut toată munca fizică, de la cărat la montat, sudat, văruit, totul sub coordonarea unui profesionist, şef de şantier, plus sub supravegherea autorităţilor. Misiunea voluntarilor din Bikers for Humanity a avut la bază o investiţie de aproximativ 60.000 de euro, la care s-au adăugat cantităţi importante de materiale primite prin donaţie.

”Ne-au dat bucurie şi recunoştinţă autentică, din inimă. Ne-au predat lecţia susţinerii şi încurajării necondiţionate. Ne-au arătat ca indiferent de premisele pe care ţi le creează viata, visurile pot fi cu atât mai mari şi mai îndrăzneţe. Ne-au dat nişte îmbrăţişări care ne-au lăsat cu noduri imense de emoţie şi câteva”, a scris pe Facebook Denisa-Monica Apreutesei, membru BfH.

Cele cinci centre de plasament au fost transformate în ultimele săptămâni astfel că au ajuns să pară noi. Sponsor principal a fost Cosmopolis, cel mai mare complex rezidenţial din Bucureşti, care a asigurat şi diriginţii de şantier. Au fost şi sponsori care au ajutat cu sume mai mici, iar gigantul Ikea a donat mobilierul. La toate acestea, s-au adăugat donaţiile personale ale motocicliştilor.

Purtătorul de cuvânt al asociaţiei, Ernst Gerhald, spune că a fost inclusiv o licitaţie în care mai multe vedete ale lumii rock sau apropiaţi ai lumii rock şi-au donat obiecte personale pentru a fi scoase la licitaţie. Acesta îl menţionează pe liderul formaţiei Iris, care şi-a donat chitara.

”Ştim sigur că niciunul dintre protagoniştii din clip nu şi-ar fi dorit atunci să fie în alt loc de pe planetă, decât la Râmnicu Sărat, la Bikers for Humanity Romania, ediţia 2021. Suntem obosiţi dar fericiţi. Vom povesti mult despre cele trei weekenduri, despre oamenii care au pus osul la treabă, ca 60 de copii instituţionalizaţi să trăiască în condiţii mai bune, să zâmbească mai mult”, au postat la finalul misiunii umanitare reprezentanţii Bikers for Humanity Romania.