VIDEO Soluţia găsită de autorităţi pentru reabilitarea turnurilor şi bastioanelor Braşovului

Cetatea Fortificată a Braşovului, Bastionul Ţesătorilor, Bastionul Frânghierilor, Bastionul Postăvarilor, Bastionul Cojocarilor, Turnul Alb şi Turnul Negru sunt cuprinse în anexa 2 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Braşov, dar şi în Anexa 1, care cuprinde inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Braşov. Este ceea ce stipulează Hotărârea Guvernului României nr. 972 din 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov,

Pe lângă faptul că nu mai sunt valorificate din punct de vedere turistic, aceste obiecive se degradează din ce în ce mai mult.

Ca să fie preluate de municipalitate, restaurate şi redate circuitului turistic şi cultural era nevoie de o nouă hotărâre de guvern care să clarifice situaţia. Autorităţile locale au cerut acest lucru fostului Guvern, însă degeaba, aşa că experţii Primăriei şi cei ai Consiliului Judeţean au căutat o altă soluţie.

„Am rezolvat problema în mare măsură“

Primarul George Scripcaru a anunţat recent că CJ Braşov a renunţat la solicitarea de modificare a hotărârii de guvern, care nu dădea rezultate, soluţia găsită fiind „o raportare la Codul Administrativ, nu la hotărârea de guvern“, care permite un protocol între cele două instituţii, respectiv Municipalitatea şi Consiliul Judeţean.

„Procedural am rezolvat problema în mare măsură. Am discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean şi am identificat, împreună cu echipele celor două instituţii formate din reprezentanţi ai direcţiilor juridice, de patrimoniu şi de cadastru, o soluţie legală, iar acum urmează doar să mai semnăm procesele-verbale de predare-primire şi să realizăm inventarele la aceste obiective“, a explicat primarul pe site-ul Primăriei Braşov

În 2019, Primăria a derulat lucrări de reparaţii pe zonele adiacente ale acestor obiective, astfel încât căile de acces sau zonele de promenadă, aflate în proces de degradare, să fie deschise turiştilor şi mai ales să fie sigure.