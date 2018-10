Protestul administratorilor Castelului Bran faţă de şantierul fără de sfârşit de pe DN 73: „Ne cerem scuze pentru toate mizeriile prin care trebuie să treceţi“

Mesajul administratorilor Castelului Bran face referire de fapt la şantierul deschis încă din vara anului trecut pe DN 73, în vederea modernzării acestuia. Drumul face legătura cu aceste locuri, însă lucrările par fără de sfârşit, ţinând cont că firma constructoare o ţine dintr-o amânare în alta.

Program prelungit până la ora 17.00

Astfel ,administratorii castelului au luat decizia să vină în sprijinul turiştilor şi să prelungească programul obiectivului, fără a mai percepetariful special de after hour, de vineri până duminică, când este afluxul cel mai mare de vizitatori. „Până la mijlocul lunii noiembrie 2018 când, conform ştirilor difuzate de mass-media, se vor ridica restricţiile de curculaţie pe DN73, indiferent de stadiul lucrărilor, am hotărât să împărţim cu dumneavoastră costurile acestei situaţi inacceptabile create de autorităţi prelungind cu o oră programul de funcţionare a Castelului Bran. Astfel, în zilele vineri, sâmbătă şi duminică, ultima intrare de vizitare va fi ora 17.00, fără a aplica tariful special de after hour”, au precizat reprezentanţii Castelului Bran.

Şantierul interminabil aduce prejudicii turismului

Aceştia au adăugat faptul că în acest fel vor să protesteze încă o dată faţă de situaţia inadmisibilă, intolerabilă şi periculoasă creată de autorităţi şi de firma care execută lucrările de reabilitare a DN73, pe tronsonul Râşnov-Bran, situaţie de natură a aduce grave prejudicii economiei celei mai importante destinaţii turistice din România.





Castelul Bran este cel mai vizitat obiectiv turistic din judeţul Braşov. Anul trecut, aproape un milion de turişti i-au trecut pragul. Pe parcursul anului, la Bran au loc diverse manifestări culturale, atât în interiorul castelului cât şi în Parcul Regal, care atrag un număr mare de turişti.

Şase zone de lucrări între Râşnov şi Bran

Între Râşnov şi Bran, circulaţia se desfăşoară pe 6 tronsoane restricţionat pe câte o bandă, drumul fiind refăcut din temelii practic pe zona unde carosabilul era din dale de beton. „Din totalul de 9 casete la care s-a lucrat anul acesta, 4 au fost inchise la nivel de strat de bază de asfalt şi 5 sunt în diferite stadii de realizare. Casetele nou deschise sunt «în oglindă» adică au fost deschise pe celalta bandă faţă de casetele deja inchise. Astfel se lucrează în total pe 6 sectoare”, au precizat reprezentanţii DRDP Braşov.

Restricţiile de pe această şosea urmează să fie ridicate după data de 15 noiembrie, când contructorul are obligaţia de a preda circulţaiei drumul fără să mai existe semafoare, chiar dacă lucrările nu vor fi definitivate, astfel încât pe durata sezonului rece drumarii braşovenii să poată desfăşura activitatea de deszăpezire pe această şosea. Lucrările ar urma să fie reluate abia prin luna martie, respectiv când se va încălzi vremea. Nu în ultimul rând, cel mai mare progres înregistrat de către constructor a fost în ceea ce priveşte organizarea de şantier, unde în curând va începe montarea staţiei de asfaltare, astfel că firma nu va mai depinde de asfaltatori pentru lucrările viitoare.

