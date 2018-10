Şoferul de ambulanţă care a intrat cu maşina în şanţ a fost reţinut pentru 24 de ore şi a rămas fără serviciu

UPDATE: În această după-amiază, împotriva şoferului de ambulnaţă s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.





După cum a precizat David Levente, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţa Braşov, în urma anchetei disciplinare derulate, şoferului i-a fost desfăcut contractul de muncă.



„Acesta a încălcat prevederile regulamentului intern care prevede că dacă un angajat se află sub influenţa alcoolului sau altor substanţe care pot periclita viaţa celor din jur, este concediat”, a explicat David Levente. De asemenea, permisul de conducere i-a fost suspendat şi are dosar penal pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală.





Ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore





Aseară, acesta a pierdut controlul volanului pe DN 1, între Mândra şi Şercaia, a lovit un parapete metalic şi s-a răsturnat în şanţ, punând în pericol atât viaţa colegei asitente, cât şi pe al pacientului pe care îl transporta. Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,97 mg/l în aerul expirat. În urma accidentului şi după recoltarea probelor biologice, acesta a primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, fiind în arestul IPJ Braşov.

Citeşte şi: