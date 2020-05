Legea pumnului în gură la Spitalul Judeţean Brăila. Asistentă bătută de un alt cadru medical şi ameninţată să nu spună

O asistentă de la Secţia de Chirurgie 1 din Corpul A al Serviciului Judeţean de Urgenţă din Brăila ar fi fost agresată în urmă cu aproximativ o lună de către o altă asistentă, iar incidentul violent ar fi rămas nesancţionat dacă un consilier judeţean nu ar fi vorbit în şedinţa forului deliberativ judeţean din Brăila despre cele întâmplate.

”Am nişte informaţii că Secţia de Chirurgie 1 din cadrul Corpului A, a Spitalului Judeţean s-a transformat aşa, într-un ring de box. O asistentă bate o altă asistentă şi victima este după aceea chemată şi de către asistentul-şef de secţie, şi de către directorul medical al spitalului şi tot acea asistentă este ameninţată. Să îşi retragă plângerea sau nu ştiu ce a făcut. Ceva de genul. Domnilor, unde am ajuns?! Ce se întâmplă în spitalul acela? Acolo chiar fiecare face ce vrea că are spatele mai mare unul decât altul?! Eu tot nu înţeleg”, a declarat consilierul judeţean Marian Sârbu.

La rândul său, managerul Spitalului de Urgenţă din Brăila, Delia Râşnoveanu, a precizat că ştie despre incident: ”Comisia de disciplină nu se poate întruni pe perioada stării de urgenţă. Discută numai cazurile ultraurgente online. Urmează peste două săptămâni să se reia toate cazurile. Am aflat şi eu de acest caz.”

„Ar avea şi anumite probleme cu nişte substanţe...“

Consilierul judeţean Marian Sârbu susţine că în urma agresiunii ar fi fost comise mai multe abuzuri de către asistentul şef de secţie, care ar fi ameninţat mai multe asistente, iar asistenta care şi-a agresat colega ar avea probleme cu drogurile.

”Nu pot să cred că o victimă este chemată de asistentul şef de secţie şi ameninţată! Şi nu a ameninţat numai respectiva asistentă, ci majoritatea corpului de asistente din cadrul secţiei respective. Le-ar fi spus că «le termină el până iese la pensie». Am înţeles că mai are câteva luni şi se pensionează. Nu ştiu ce spate are el acolo, dar are un spate greu. La fel ca şi asistenta agresoare, care din câte am înţeles eu, a fost plimbată prin mai multe secţii şi corpuri ale SJU, că ar avea şi anumite probleme cu nişte substanţe din astea mai puternice. Nu ştiu dacă e glumă sau e bârfă. Vă rog frumos să luaţi toate măsurile care se impun! Nu se poate să ajungem într-un asemenea hal într-o astfel de instituţie”, a cerut consilierul judeţean.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Brăila a cerut întrunirea comisiei de disciplină şi luarea măsurilor care se impun în astfel de situaţii.

”Cum să sări la bătaie?! Eu ştiu că în momentul de faţă la SJU există o Comisie de disciplină, care este legal constituită şi trebuie să îşi facă datoria. Să analizeze împreună cu directorul medical, cu directorul de îngrijiri, că fac parte din această Comisie, să vedem cine sunt vinovaţii şi să îi tragă la răspundere”, a replicat Francisk Iulian Chiriac, preşedintele CJ Brăila.