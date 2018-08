Trupul decapitat al unui adolescent de 16 ani a fost găsit într-o fântână. Poliţiştii iau în calcul şi sinuciderea, dar şi crima

Joi după-amiază în comuna botoşăneană Stăuceni, un localnic a făcut o descoperire macabră. Acesta a găsit cadavrul fiului vitreg într-o fântână dezafectată din mijlocul câmpului. Băiatul dispăruse de o lună şi jumătate de acasă.

Cadavrul descoperit nu are cap

Săteanul a descoperit trupul joi după-amiază când s-a uitat în fântâna, situată în apropierea casei. Mirosul puternic de putrefacţie i-a atras atenţia. „Iniţial am crezut că-i un sac şi am chemat nişte oameni. După aceea am văzut că este corp de om“, spune bărbatul. Imediat au fost chemaţi poliţiştii şi pompierii. Aceştia din urmă au scos la suprafaţă trupul scufundat în apă. Din primele cercetări s-a constatat că este vorba de un trup decapitat. Până în momentul de faţă nu s-a găsit capul celui decedat. Totodată s-a stabilit că defunctul este chiar fiul vitreg al bărbatului care a făcut macabra descoperire. Este vorba despre un tânăr de 16 ani, elev în clasa a X-a la un liceu din municipiul Botoşani, dar care locuia în Stăuceni.

Un copil al nimănui dispărut de o lună şi jumătate

Adolescentul mort se afla în plasament la bărbatul din Stăuceni. Şi asta după ce tatăl acestuia s-a mutat într-o altă comună şi nu mai ţineau legătura, iar mama băiatului a plecat la muncă în Italia. Băiatul dispăruse cu un card bancar al tatălui vitreg, de pe 14 iulie. A scos nişte bani, s-a dus la şcoală, dar nu a rămas la ore. După aceea pur şi simplu a dispărut. Trupul său a fost descoperit joi. Poliţiştii iau deocamdată în calcul toate variantele.





De ce ia poliţia în calcul varianta sinuciderii





Reprezentanţii IPJ Botoşani au explicat pentru Adevărul că deocamdată e luată în calcul şi varianta sinuciderii. Cadavrul este în stare avansată de descompunere, dar, pentru că nu prezintă alte urme, spun că sinuciderea e o variantă posibilă. Ei mai spun că e posibilă dispariţia capului în mâlul fântânii, în anumite condiţii climaterice, fiind lucru care urmează să fie analizat.



