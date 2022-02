Tradiţia periculoasă a incendierii câmpurilor pune pompierii pe jar. Cum este afectată viaţa oamenilor

La fiecare început de an, mai ales când se încălzeşte vremea, pompierii ştiu că începe un nou sezon de incendii masive de vegetaţie. Sătenii practică un obicei ilegal şi periculos, pentru a-şi curăţa rapid şi ieftin terenurile agricole sau păşunile. De la începutul acestui an s-au produs, în judeţul Botoşani, aproximativ 80 de incendii de vegetaţie, dintre care majoritatea în luna februarie.

În ultimele două săptămâni, pompierii botoşăneni au intervenit la foc automat pentru a stinge zeci de astfel de incendii în majoritatea comunelor. Numărul foarte mare de incendii, dar şi riscurile uriaşe au determinat autorităţile să declanşeze o adevărată vânătoare de incendiatori.

Câte un incendiu pe oră

Numai în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate nu mai puţin de zece incendii de vegetaţie, în tot atâtea localităţi. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă spun că aprinderea intenţionată a miriştilor şi a pajiştilor este ilegală şi foarte periculoasă, mai ales că incendiile nu pot fi controlate de către localnici. „Incendierea vegetaţiei uscate este interzisă, pentru că poate pune în pericol viaţa oamenilor, poate afecta gospodăriile, locuinţele, reţelele de electricitate, pădurile sau culturile agricole. Vântul contribuie la propagarea flăcărilor, iar dacă incendiile se manifestă aproape de locuinţe, pericolul este şi mai mare”, spune Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU. Deja în urma incendiilor zeci de hectare au fost arse, iar un om şi-a pierdut viaţa în flăcări.

„Ameninţare gravă pentru mediul înconjurător”

Cosmin Humelnicu, preşedintele Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) din Botoşani, spune că aceste curăţiri prin incendieri intenţionate ale terenurilor agricole sunt o ameninţare pentru mediul înconjurător. „Este o ameninţare gravă pentru mediul înconjurător. Multe animale fată sau îşi depun oăule în stufărişul sau vegetaţia pe care aceşti oameni o incendiază. Nu de puţine ori am găsit ouă arse de fazan sau ceea ce mai rămăsese din pui de căprioară sau iepure. În plus, de nenumărate ori am săpat şanţuri împreună cu pompierii ca focurile să nu ajungă în pădure. Ar face un adevărat dezastru”, spune Cosmin Humelnicu.

De altfel, şeful AJVPS a prins în flagrant un grup de săteni care dădeau foc vegetaţiei uscate cu o sticlă de motorină. În plus, reprezentanţi ai APIA spun că aceste incendieri pe terenuri agricole afectează sechestrarea carbonului în sol, ducând la eroziuni puternice, dar şi la poluarea atmosferei prin degajarea de dioxid de carbon. Din această cauză Garda de Mediu a intensificat controalele şi a dat deja amenzi de 80.000 de lei. „În ultima perioadă, acest fenomen a prins o amploare foarte mare. Am sancţionat şi primării”, spune Cristina Kashyap, şefa Gărzii de Mediu din Botoşani.

Amenda pentru incendierea terenurilor agricole pentru persoane fizice variază între 3.000 şi 6.000 de lei, iar pentru persoane juridice ajunge şi la 60.000 de lei. În plus, fermierii prinşi că îşi curăţă terenul prin incendiere riscă să piardă subvenţia pe acea suprafaţă.

