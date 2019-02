Satul din România unde localnicii preferă să macine la o moară manuală veche de 150 de ani. „Aşa ceva nu se mai găseşte“

Bâznoasa este un cătun din comuna Lunca Botoşani. În această localitate se ajunge pe un drumeag lăturalnic întretăiat de multe poduri şi pe care orice şofer venit din alte părţi l-ar rata uşor. În acest sătuc, îmbătrânit şi parcă rămas suspendat în timp, oamenii trăiesc patriarhal, din agricultură şi creşterea animalelor.

De altfel, mulţi dintre ei cred că traiul strămoşilor este şi astăzi cel mai potrivit. Tocmai de aceea, continuă să macine la o moară veche de 150 de ani. Deşi este acţionată manual şi presupune un efort susţinut, sătenii din Bâznoasa nu ar înlocui-o pentru nimic în lume cu ceva mai modern. ”Nu există ceva care să macine mai fin”, spune convinsă o octogenară din Bâznoasa.

Coadă la moara veche de un secol jumătate

Gheorghe Puşchiu este proprietarul morii FOTO Cosmin Zamfirache

Moara se află într-o baracă din curtea lui Gheorghe Puşchiu, un sătean de 70 de ani. Aici vin oamenii din Bâznoasa să macine. De obicei doi flăcăi voinici se înhamă la învârtit roţile morii. ”Într-o jumătate de oră, doi băieţi tineri termină de măcinat un sac”, ne spune Andrei, un tânăr de 30 de ani venit să macine nişte seminţe de floarea soarelui. În timp ce tinerii pun în mişcare moara, Gheorghe Puşchiu, proprietarul acesteia toarnă cu atenţie seminţele. Tanti Elena are peste 80 de ani şi spune că de când se ştie, a fost mereu coadă la moară. ”Era vestită moara asta. Veneau din sat dar şi din satele vecine. Erau cozi până în drum. Acum sunt mai puţini, dar vine şi acuma lumea. Merge şi după 150 de ani moara”, spune bătrâna.

”Moară ca asta nu se mai găseşte”

Oamenii locului spun că nici nu-şi pot imagina o altă moară în locul acesteia. Maria Diaconu, este o săteancă care vine mereu să macine aici. De această dată are un sac de cânepă. Din seminţele ei vrea să facă julfă. ”În fiecare an noi aici venim să măcinăm. Este foarte bună, mai bună ca orice. Moară ca asta nu se mai găseşte. Facem totul, chiar dacă-i veche, ca o făină, fin şi mărunt”, spune săteanca. Andrei deşi are jumătatea vârstei Mariei Diaconu este de acord. Numai aici vine să macine şi spune că moara de 150 de ani face o treabă foarte bună.