Comuna din România unde şomerii şi asistaţii social sunt o raritate. „Avem multe afaceri la nivel local”

Datorită numărului mare de angajaţi a crescut şi nivelul de trai, iar edilii au fost nevoiţi să investească masiv în infrastructură şi utilităţi. La ora a actuală, comuna este asfaltată aproape în totalitate şi va beneficia, în scurt timp, de apă curentă şi gaz metan.

„Îi bine să stai degeaba, dar şi mai bine când vine bănuţu’ ”

Deşi situată la mare distanţă de centrele urbane importante, adică la aproape 60 de kilometri de municipiul Botoşani, comuna Avrămeni a început, de câţiva ani, să aibă un nivel de trai tot mai ridicat, cel puţin pentru standardele lumii rurale din judeţul Botoşani, marcată de sărăcie şi lipsă de perspectivă. Conform statisticilor, la acest moment, în comuna cu aproximativ 3.700 de locuitori, mai sunt doar patru şomeri şi în jur de zece asistaţi social, aceştia fdin urmă fiind oameni foarte în vârstă sau femei singure cu copii. În rest, toţi sătenii din Avrămeni fie au loc de muncă, fie au microferme în domeniul agricol.

Andrei a reuşit să se angajeze la un restaurant FOTO Cosmin Zamfirache

Andrei, un sătean de 24 de ani, lucrează la restaurantul din comună şi face naveta zilnic dintr-un sat mărginaş, pentru a câştiga un salariu decent. „În urmă cu ceva timp era jale. Ca peste tot la ţară, locuri de muncă nu se găseau. Ori cu animalele, ori cu statul degeaba. Dar aproape în ambele cazuri era numai aşa, ca să te baţi cu sărăcia. Acum, am salariu şi este incomparabil. Îmi permit şi eu una alta”, mărturiseşte Andrei.

Marcel are 32 de ani şi până acum câteva luni a fost casnic. Mai cânta pe la diferite evenimente, având ceva cunoştinţe muzicale, dar veniturile erau mici. „Ca să o întinzi, de pe o zi pe alta”, mărturiseşte Marcel. În cele din urmă, s-a angajat la o spălătorie auto din comună. „Este foarte bine să munceşti. Doamne, când am văzut salariul în mână, am zburat parcă până acasă. Eram aşa mândru când am intrat pe uşă! Pare aşa uşor să stai degeaba, dar te apasă, te macină”, mărturiseşte săteanul din Avrămeni.

Un alt sătean povesteşte că, după ce au început să se angajeze tot mai mulţi oameni din comună sau să facă ceva pentru a-şi câştiga existenţa, chiar şi celor mai leneşi a început să le fie ruşine. „Îi bine să stai degeaba, dar îi şi mai bine când vine bănuţu’. La ăştilalţi le era ruşine când restul plecau la muncă. Veneau după aia la magazin, aveau un ban, una alta”, spune un bărbat de 50 de ani din Avrămeni.

„Sunt multe afaceri la nivel local”

Autorităţile locale spun că totul s-a schimbat odată cu apariţia investitorilor. Altfel spus, în comună s-au deschis un restaurant, magazine, spălătorie auto, ateliere dar au venit şi firme pentru colectarea cerealelor. „Viaţa economică a prins avânt şi odată cu apariţia investitorilor, pe care i-am încurajat tocmai ca să dăm locuri de muncă, au început şi oamenii să se angajeze. Pentru că aveau şi unde, simplu. 40 de oameni sunt angajaţi numai la societatea care colectează cerealele”, spune viceprimarul comunei Avrămeni, George Trişcă. Totodată, în comună sunt mulţi săteni care au microferme de vaci de lapte sau culturi agricole pentru care primesc subvenţie şi desfac produsele la procesatori.

