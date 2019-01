Tânără dată în judecată fiindcă i-a jignit pe medicii care i-au tratat copiii: „Mai faceţi şi figuri, handicapaţilor!“

Rebeca Rebrean, o tânără mămică de gemeni, a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa în data de 1 decembrie 2018, din cauza unor probleme respiratorii a copiilor în vârstă de 8 luni. Femeia susţine că, după o lună, pe 1 ianuarie 2019, a fost transferată cu cei doi copii la o clinică clujeană, starea celor mici deteriorându-se serios până în acel punct.

Imediat după transfer, tânăra a postat pe Facebook un mesaj prin care în numeşte "handicapaţi" pe medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi-i acuză că i-ar fi neglijat sistematic copiii.

”Dacă nu le dai bani, te lasă să mori. Copilul meu era să moară la mine în braţe şi doamna doctor Cojol de la Bistriţa nu a făcut nimic, m-a lăsat să urlu pe coridorul spitalului de la ora 8 dimineaţa până la 3 după-amiază când s-a albăstrit copilul tot la faţă. Copilul era sub tratament de o lună de zile la doamna doctor Cont, dânsa era plecată în concediu şi a înlocuit-o doctoriţa Cojol. (...) Când am ajuns la Cluj cu copilul, medicii de aici, de la Pediatrie, mi-au spus că viaţa copilului era contra cronometru, deci era să moară. M-o ţinut o lună la Bistriţa şi m-a trimis cu copilul la Cluj aproape mort”, susţine femeia în postare.

Tânăra mai spune în postarea de pe Facebook că atunci când va ieşi din clinica clujeană va acţiona în instanţă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

„Aveţi salarii pe lună după copii sunteţi plătiţi şi mai faceţi şi figuri, handicapaţilor. De mine nu scăpaţi până nu zburaţi de la Pediatrie, că nu sunteţi în stare de nimic. F***-vă în gură să vă f**”, îşi încheie tânăra mesajul postat pe Facebook.

Postarea mămicii a fost distribuită de sute de ori şi l-a determinat pe managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Gabriel Lazany, să reacţioneze. Acesta a postat la rândul său pe pagina sa de Facebook poziţia sa legată de acest caz.

„Medical vorbind, nu pot să mă pronunţ pentru că nu sunt medic, dar există specialişti, comisii medicale, constituite conform legii, care se pot pronunţa în cazul exprimării unor nemulţumiri, formulate legal. (...) Am susţinut şi susţin drepturile pacienţilor, dar şi ale personalului medical, atâta timp cât respectăm prevederile legale, conduita etică şi morală. Consider că această postare este jignitoare atât la adresa instituţiei pe care o reprezint, cât şi la adresa întregului personal, sub nicio formă nu reprezintă o cale legală şi morală de remediere a unei situaţii, motiv pentru care voi proceda în consecinţă”, a postat Gabriel Lazany pe pagina sa de Facebook.

Managerul Spitalului a sărit în apărarea angajaţilor săi şi este decis să o dea în judecată pe tânără pentru defăimare FOTO: Arhivă Personală Gabriel Lazany

Joi, 3 ianuarie, Consiliul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă s-a reunit pentru a discuta măsurile care se vor lua în acest caz. Se pare că au fost luate în calcul atât părerile medicilor care au consultat copiii, cât şi ale mămicilor care au fost internate în spital în aceeaşi perioadă.

„Conducerea spitalului a decis să vină în sprijinul mamei şi să-i ofere oportunitatea de a proba în instanţă nemulţumirile afirmate”, a mai spus managerul Gabriel Lazany.

Potrivit acestuia, femeia nu a fost internată timp de 30 de zile în spital, aşa cum susţine, ci în data de 8 decembrie a părăsit spitalul, pe propria semnătură, întorcându-se cu copiii într-o stare foarte gravă, în data de 14 decembrie. De la 1 ianuarie, femeia este internată la Pediatrie 2 în Cluj-Napoca.

Cursuri de comunicare pentru personalul medical

La finalul anului trecut, într-o conferinţă de presă, Gabriel Lazany recunoştea faptul că cele mai multe sesizări pe care le primeşte de la pacienţi sunt de la Pediatrie. Managerul spitalului a mai spus că ţine cont de sesizările făcute de părinţi şi încearcă să corecteze lucrurile care nu i s-au părut în regulă în această secţie.

„Nu vreau să judec părinţii, părinţii sunt părinţi. Când e vorba despre copilul nostru facem moarte de om ca să spun aşa. (…) La mine apar foarte multe sesizări pe pediatrie. Deci cred că la ora actuală cele mai multe sesizări vin pe pediatrie, pe considerentul că mamele sunt sensibile când este vorba despre copilul lor. Am adunat informaţii, am aflat care sunt nemulţumirile lor, treptat am început să le corectăm, dar avem posturi deja scoase la concurs de medici pediatri”, a explicat managerul Gabriel Lazany, în conferinţa din decembrie.

Şeful managerului spitalului a constatat că cele mai multe dintre sesizările făcute de pacienţi şi aparţinători vizează aceste categorii din spital. Acestora li se reproşează că se comportă sau vorbesc urât sau necorespunzător.

De asemenea, managerul spitalului a apelat la trei asistenţi sociali care să discute cu aparţinătorii pacienţilor care ajung la Unitatea de Primiri Urgenţe, pentru a elimina această presiune de pe medici.

Vă mai recomandăm: