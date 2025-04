Relațiile cu diferențe mari de vârstă sunt tot mai frecvente în rândul Generației Z: „E doar un număr”

Tot mai multe persoane din Generația Z aleg să se implice în relații cu parteneri semnificativ mai în vârstă sau mai tineri decât ele, semn că pentru noile generații „vârsta e doar un număr”.

Potrivit tendințelor recente din dating și discuțiilor virale de pe TikTok, relațiile cu diferențe mari de vârstă – numite adesea „May-December” în mediul online – sunt tot mai populare. Acest tip se relații se referă la legăturile amoroase între două persoane care au o diferență de vârstă de cel puțin 10 ani. Tinerii par tot mai deschiși la relații în care maturitatea, înțelepciunea și compatibilitatea emoțională contează mai mult decât vârsta din buletin, relatează New York Post.

Un exemplu recent a stârnit reacții puternice în rândul fanilor serialului The White Lotus: finalul difuzat pe 6 aprilie 2025 a prezentat cuplul format din Chelsea și Rick – un bărbat matur, interpretat de Walton Goggins (53 de ani), preferat în mod neașteptat în locul unui tânăr atrăgător, Saxon (interpretat de Patrick Schwarzenegger, 31 de ani).

„Îl înțeleg perfect pe Rick și de ce Chelsea l-a ales pe el. Diferența de vârstă nu a contat, iar eu chiar o înțeleg”, a declarat o tânără de 18 ani, într-un interviu pentru The Independent.

Un alt fan, tot de 18 ani, a adăugat că ar alege „Rick all the way!”, pentru că „Saxon era prea basic… Rick avea profunzime, și în plus, probabil nici nu ascultă Joe Rogan”, a glumit ea.

Ce se ascunde în spatele acestei tendințe

Tinerii intervievați spun că, adesea, întâlnirile cu persoane de aceeași vârstă se termină prost, în special din cauza diferențelor de valori. Liza, 19 ani, care se întâlnește cu un bărbat de aproape 30 de ani, susține că băieții de vârsta ei sunt frecvent influențați de idei promovate de figuri controversate precum Andrew Tate.

„Prietenul meu e chill, feminist și... ciudat de matur. N-a fost niciodată interesat de toată nebunia aia din «manosferă»”, povestește ea.

Un decalaj tot mai vizibil

Pe aplicația de dating Bumble, 63% dintre utilizatori spun că sunt complet deschiși la relații cu persoane din alte grupe de vârstă.

Și nu e vorba doar de femei tinere cu bărbați mai în vârstă – filme precum The Idea of You, Good Luck to You, Leo Grande sau Babygirl ilustrează tot mai des cupluri în care femeile mai mature se implică romantic cu bărbați mai tineri.

Totul ține de echilibru

„Diferența dintre o relație ok și una toxică este mereu echilibrul de putere”, spune Emma Hathorn, expertă în relații la Seeking.com, într-un interviu pentru British GQ.

Ea mai adaugă că rețelele sociale au un rol major în normalizarea cuplurilor atipice: „TikTok ne oferă acces la modele de relații diverse, pe care poate nu le-am întâlni în viața reală. Asta schimbă așteptările sociale.”

În concluzie, pentru Generația Z, iubirea pare să se bazeze mai puțin pe data nașterii și mai mult pe alinierea valorilor. „Relațiile între generații pot fi o sursă de învățare și creștere”, conchide Hathorn. „Tinerețea aduce prospețime, iar experiența – înțelepciune.”