Sărbătoarea Munţilor Ţibleş, la cota 1.839 de metri

Evenimentul este la a cincia ediţie şi capătă din ce înce mai mare amploare. Manifestarea a debutat cu o slujbă de pomenire a eroilor neamului. Apoi, a avut loc sfinţirea drapelelor naţionale cu care delegaţiile din Ţara Lăpuşului, Maramureşului şi Năsăudului vor participa la Alba-Iulia, în 1 Decembrie, la comemorarea Centenarului Marii Uniri.

În cadrul manifestărilor a avut loc lansarea cărţii „Victoria înfrântă”, semnată de Iacob Oniga, dar şi momente artistice, reprezentate prin doine autentice. Peter Hurley, irlandezul „adoptat” în Maramureş, a prezentat un cântec irlandez. De altfel, el se implică în tot ce însemană promovarea valorilor tradiţionale ale Maramureşului fiind declarat „îndrăgostit iremediabil” de aceste locuri.

„Startul Centenarului”, la cota 1.839

Monumentul a fost ridicat în 2014, iar de atunci, în fiecare an, în prima sâmbătă după ziua Sfântului Ilie, are loc această comemorare. „A fost ideea Primăriei Groşii Ţibleşului şi a părintelui Găvrilă, de la Mănăstirea Piatra Fântânele din Bistriţa, să ridicăm o cruce în Vârful Ţibleşului. Cu ajutor de la unitatea militară Câmpia Turzii, care ne-a ajutat cu elicoptere să ridicăm monumentul la 1.839 de metri altitudine, am reuşit. Sfinţirea lui a fost atât de frumoasă, cu un sobor de peste 30 de preoţi, fii ai satului şi din localităţile de la poalele Munţilor Ţibleş din Maramureş şi Bistriţa Năsăud, încât atunci am stabilit ca în prima sâmbătă după Sfântul Ilie să comemorăm, în fiecare an, acest monument”, a spus primarul comunei Groşii Ţibleşului, Nicolaie Burzo.

Pelerini, pe Vârful Ţibleşului Foto: Peter Hurley

El mai arată că, practic, la cota 1.839 metri altitudine „se dă startul Centenarului”. „Am zis să ne întâlnim acolo din toate cele trei zone, Ţara Lăpuşului, Ţara Maramureşului şi Bistriţa Năsăud, să aducem câte un steag şi să le sfinţim. Steagurile sunt cele cu care delegaţiile din cele trei zone vor merge la Alba Iulia, la 1 decembrie. Este, practic, începutul sărbătoririi Centenarului, pe Vârful Ţibleşului. Este un imbold care se dă de la 1.839 de metri”, a mai spus primarul.

Despre importanţa şi aprecierea localnicilor faţă de această manifestare a vorbit scriitorul Marian Ilea, care a relatat un eveniment de la sfinţirea monumentului. „O femeie în vârstă, care mergea pe potecă spre vârful muntelui, ducea o pereche de pantofi noi în mână. Voia să-i încalţe doar acolo, pentru a fi noi în momentul în care va fi sfinţit monumentul”, a spus el.

Organizatorii au pus la dispoziţia pelerinilor maşini cu care s-au deplasat pe drumul forestier, până la baza muntelui, după care s-a plecat în drumeţie, pe un traseu de circa două ore şi jumătate. „Am urcat cu maşini, de la primărie şi personale, până la baza muntelui, iar de acolo, am mers la pas până la 1.839, cât are muntele. Acolo, Peter a cântat o doină irlandeză, care a fost primită foarte bine de public. Am avut cinci preoţi, am avut oaspeţi de seamă. Au fost turişti din Marea Britanie care erau cazaţi la Cupşeni şi au auzit de eveniment, aşa că au venit şi ei pe Ţibleş”, mai relatează primarul. „Au fost comemoraţi eroii neamului, eroii locali eroii de la Câmpa Turzii, de la unitatea militară care au murit în accidentul de la Sibiu, între ei au fost cei care ne-au ajutat să ridicăm materialele pentru construcţie pe munte”, a mai arătat primarul Nicolaie Burzo. Evenimentul s-a încheiat cu o horă a unirii.

La coborâre, pelerinii s-au oprit în Valea Bradului, la „Moşia lui Dorin”, unde au fost aşteptaţi cu bucate tradiţionale, dar în „ofertă” au fost şi fructele de pădure, care sunt coapte în această perioadă.

Organizatorii au fost Primăria şi Consiliul Local Groşii Ţibleşului, alături de Biserica Ortodoxă “Sfântul Ierarh Nicolae” Groşii Ţibleşului, respectiv Mănăstirea “Piatra Fântânele” din Bistriţa-Năsăud.