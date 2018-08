Fiul lui Dragnea ar fi vândut 10.000 de porci înainte ca pesta porcină să fie anunţată în România. Oficiali ai fermei: „Minciuni sfruntate!“

Investigaţia jurnaliştilor de la Libertatea arată că, în iulie 2017, ferma de animale administrată de Valentin Dragnea, Romcip Salcia, avea 13.585 de porci. Potrivit unor surse ANSVSA citate de Libertatea, responsabilii fermei ar fi ştiut de apariţia epidemiei de pestă, înainte să fie anunţată oficial, moment în care ar fi început vânzarea a 10.000 de porci, din totalul de aproximativ 13.000 aflaţi în stoc.

Un crescător de porci declara celor de la Libertatea că „e greu de înţeles de ce un fermier de porci ar avea ferma aproape goală acum“ şi că „dacă aceia de la Salcia şi-au golit ferma, înseamnă că au ştiut ceva!“.

Nicolae Ciuleac, patronul Carniprod, ferma din judeţul Tulcea cel mai grav afectată de molimă, cu aproape 50.000 de animale sacrificate, a exprimat dubii asupra campaniei de sacrificare dispusă de autorităţi încă de la debutul oficial al epidemiei.

Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul“, patronul Carniprod a spus că are „suspiciuni legate de analize“, că nu are încredere în raportul epidemiologic al DSVSA Tulcea: „Avem suspiciuni legate de analize. Atâta timp cât nu mi se oferă posibilitatea să duc analizele la un laborator european, eu am dubii. Această chestiune le-am cerut-o în scris şi nu mi-au dat nici un răspuns. Totuşi eu vreau să facem o analiză care să lămurească pe toată lumea“.

Ciuleac mai susţine că autorităţile au făcut analizele la două laboratoare îndoielnice: „Au făcut o analiză la laboratorul local dar aici nu contează, cine plăteşte acolo cântă muzica. Au dus şi la Bucureşti unde este un laborator de referinţă care şi în cazul producătorului de lactate i-au găsit că are e-coli (n. r. cazul din 2016 al producătorului Brădet care nu s-a confirmat). Cum să cred eu într-un astfel de laborator dacă ei au greşit atunci?“.

Reacţia încrâncenată a oficialilor fermei Romcip

Reporterul „Adevărul“ a încercat să obţină un punct de vedere al oficialilor fermei din Teleorman cu privire la investigaţia publicată în Libertatea. Pe numărul de fix al societăţii a răspuns o doamnă care a întrebat pe un ton răstit „Ce vreţi?“ şi a refuzat să se prezinte. Ulterior a continuat pe ton încrâncenat, înainte de a închide telefonul: „Punctul nostru de vedere este că sunt minciuni sfruntate. Nimic din ce e publicat acolo nu e adevărat. Faceţi alte investigaţii şi pe noi lăsaţi-ne“.