Un potențial jaf de până la 300 milioane de euro se prefigurează în România. Chisăliță cere blocarea schemei din PNRR

O nouă tentativă de electrificare a caselor fără energie electrică din România ar putea fi un nou eșec, având în vedere valoarea acordată pentru instalarea sistemelor, care este dublă față de costul real.

„O nouă tentativă de electrificare a caselor fără energie electrică din România printr-un program PNRR - Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, se prefigurează ca fiind nou eșec”, consideră Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) cerând premierului Marcel Ciolacu să oprească proiectul din PNRR - „Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării”

În opinia specialistului, schema ar trebui blocată până se va realiza un Ghid care să asigure deservirea clienților care sunt cu adevărat vulnerabili.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a gândit un program care include vouchere de 10.000 euro pentru 60.000 de beneficiari, și care ar trebui să se rezolve o mare parte a acestei probleme. Programul MIPE înseamnă 600 de milioane de euro, deși conform estimărilor AEI, cu doar 27 de milioane de euro s-ar finaliza electrificarea tuturor caselor fără energie electrică din România. Este adevărat că acest program ia în considerare și amplasarea de panouri fotovoltaice pentru consumatorii vulnerabili”, spune Chisăliță.

87% din locuințele fără energie electrică nu au nici măcar cadastru

Asociația Energia Inteligentă a prezentat în luna aprilie 2024, rezultatele inventarierii locuințelor neracordate la rețeaua de energie electrică din România și a întocmit în parteneriat cu Ministerul Energiei „Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” (RENGEER), care a relevat un număr de 5.494 de gospodării fără energie electrică, locuite de 11.611 de persoane, dintre care 4.777 au vârsta de până în 18 ani.

Îngrijorător este faptul ca 87% din casele fără energie electrică nu au cadastru ceea ce face dificilă abordarea instituțională a rezolvării acestei probleme, 64% din persoanele care locuiesc în case fără energie electrică au venituri estimate sub venitul minim per persoană și gospodărie în România, așadar chiar și racordarea acestora la o rețea de distribuție, ar face dificilă plata energiei electrice consumată, în 53% din cazuri accesul la imobilele fără energie electrică este dificil, iar pentru 10% nu există drumuri de acces.

Unii consumatori considerați vulnerabili nu sunt deloc săraci

Implicarea membrilor AEI în identificarea consumatorilor eligibili pentru program PNRR - Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin deplasarea în teren, a scos la iveală următoarele:

Aproape nici o casă neelectrificată din România nu intră în rândul clienților selectați și care vor beneficia de aceste vouchere. Se întâmplă aceasta deoarece cerințele de eligibilitate nu au ținut cont de faptul că aceste case fără energie electrică nu au instalație de utilizare a energiei electrice și ca atare, costurile de realizare a acesteia nu sunt eligibile, dar și de alte cerințe cum ar fi necesita realizării unui audit energetic al caselor fără energie electrică sau obligația verificării prizei de pământ (priză care nu există dacă nu există instalație electrică). Dar, aceste locuințe nu au prezentat interes în primul rând datorită faptului că accesul este dificil ceea ce a redus atractivitatea lor pentru firmele instalatoare.

Lista oficială a consumatorilor vulnerabili, singura în baza căreia un consumator poate să acceseze cei 10.000 de euro, este în mare măsură eronată. Mulți din așa zișii consumatori vulnerabili de energie, sunt consumatori care nu sunt nici pe departe săraci sau nu se găsesc în situația de a nu și putea plătii facturile. Conform listei oficiale a consumatorilor vulnerabili, în fiecare sat parcurs, am identificat cel puțin jumătate din sat ca fiind consumatori vulnerabili, în timp ce consumatori care nu au deloc energie, sau cei care se debranșează sau sunt debranșați de la sistemele de energie electrică datorită imposibilității plății facturilor nu se găsesc pe lista vulnerabililor.

Voucherele de 10.000 de euro pentru dotarea caselor cu panouri fotovoltaice a creat un adevărat miraj pentru afaceriștii români, având în vedere că este o sumă mai mult decât generoasă (cheltuielile medii cu o astfel de instalație fiind de cel mult 5000 euro), aducând câștiguri de 300.000.000 euro per întregul proiect.

Mecanismul de selecție al firmelor care vor fi declarate câștigătoare a fost unul halucinant: raportul între profitul firmei și cifra de afaceri. Astfel firme cu 1 angajat și autorizate ANRE de doar 1 an, cu un profit de 3.895 lei și o cifră de afaceri de 100 lei (!!!!), ar urma să încaseze 10.000.000 euro.

Apar firme care nu sunt în stare să monteze atâtea panouri

În ultimii 4 ani Asociația Energia Inteligentă prin proiectul Energie pentru Viață, a reușit electrificarea a 71 de imobile din România. O ”picătură de electrificare” în întunericul care cuprinde zeci de mii de gospodării românești și ne-am pus mari speranțe că urmare a acestui proiect România va eradica sărăcia energetică extremă din România – nici o casă locuită fără energie electrică.

Modul defectuos de concepere al programului de finanțare al montării panourilor fotovoltaice pentru consumatorii fără energie și vulnerabili, și criterile de selecție a firmelor câștigătoare a determinat ca să apară firme câștigătoare care au o minimă probabilitate de a fi duse la bun sfârșit, la calitatea și în timpul alocat proiectului - septembrie 2025.

Asociația Energia Inteligentă solicită premierului României stoparea Programului PNRR - Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și reluarea acestuia după realizarea unui Ghid care să asigure deservirea clienților care sunt cu adevărat vulnerabili (casele care nu au energie electrică, clienți aflați în mod real în sărăcie energetică), acordarea voucherelor clienților, astfel încât pentru suma de 10.000 de euro să se instaleze sisteme de 10 kW sau mai mult, urmare a concurenței ce se stabilește între firmele instalatoare și stabilirea unor criterii calitative minime privind echipamentele care se montează.

Firme cu cifra de afaceri de 100 de lei, declarate câștigătoare

Expertul în energie a precizat că 887 firme s-au înscris și au fost declarate eligibile în programul Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

166 din aceste firme au depus 60.000 de dosare pentru clienții care se încadrau în cerințele ghidului. „Datorită modului defectuos în care a fost scris Ghidul, doar 20 de firme vor lua 20.000 de vouchere, respectiv 40.000 de vouchere se vor pierde”, punctează Chisăliță, prezentând situația primelor 10 de firme care urmează să primească vouchere de 497.000.000 lei:

Locul 1 – 129.731 lei cifra de afaceri

Locul 2 – 107.328 lei cifra de afaceri

Locul 3 – 102.599 lei cifra de afaceri

Locul 4 – 100 lei cifra de afaceri

Locul 5 – 10.457 lei cifra de afaceri

Locul 9 – 291 lei cifra de afaceri

Locul 10 – 1.125 lei cifra de afaceri

Lista tuturor firmelor care au aplicat la acest program se găsește aici https://zed.ro/pnrr.php?sort=punctaj_b , din care primele 20 sunt firmele care trebuie să fie declarate câștigătoare.

Pentru celelalte 10 firme care urmează să fie declarate câștigătoare, cifrele de afaceri sunt în general sub 1 milion lei, iar cea mai mare nu depășește 3,4 milioane lei în condițiile în care valoarea a 1.000 de vouchere, câte au fiecare din aceste cifre este de 49,7 milioane lei. Astfel, spune expertul în energie, capacitatea acestor firme de a monta 1.000 de instalații în 122 de zile (8 case/zi cu doar 3 angajați cât au declarat) este nulă. În plus, cifra de afaceri arată că nu vor avea capacitatea financiară de a aachiziționa marfă de cel puțin 25.000.000 lei (costurile reale ale echipamentelor, restul până la 49,7 milioane de lei fiind câștigurile firmei – rată de câștig 50%), bani care urmează să-i obțină peste cel puțin 1 an.

Astfel, cel mai probabil că din cei 60.000 de beneficiari potențiali prevăzuți să aibă panouri solare de Program, urmează să se monteze 5.000 – 10.000 de panouri, respectiv se vor pierde 85% - 90% din bani din PNRR și vom rămâne la 75 de ani de la începerea electrificării României și după a 8 tentativă de electrificare, cu 11.000 de români care vor continua să stea în întuneric.