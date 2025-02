Două vitamine populare ar putea ajuta la scăderea colesterolului ridicat și a tensiunii arteriale atunci când sunt luate împreună

La ora actuală, avem o mulțime de opțiuni în materie de suplimente, de la multivitamine la ierburi specifice, aminoacizi și enzime pentru anumite afecțiuni.

Deși o dietă sănătoasă poate furniza majoritatea nutrienților de care aveți nevoie pentru o sănătate optimă, aproximativ jumătate dintre oameni iau o multivitamină pentru a acoperi orice deficiență de vitamine sau minerale din dieta lor (conform Harvard T.H. Chan School of Public Health).

Conform site-ului MSN, dacă aveți o afecțiune precum hipertensiune arterială sau colesterol, limitarea sodiului și a grăsimilor saturate din dieta dumneavoastră vă poate ajuta să gestionați aceste afecțiuni. În plus, administrarea de magneziu și zinc împreună ar putea completa planul dvs. de tratament actual, conform unui studiu din 2020 din Lipids in Health and Disease.

În cadrul studiului, persoanele cu boală coronariană și diabet de tip 2 au luat 250 miligrame de oxid de magneziu și 150 miligrame de sulfat de zinc în fiecare zi, timp de 12 săptămâni.

Combinația de magneziu și zinc a fost asociată cu îmbunătățirea nivelului de colesterol HDL și cu un control mai bun al zahărului din sânge. Cercetătorii au observat, de asemenea, că oamenii aveau o capacitate antioxidantă mai mare și o inflamație mai scăzută, ceea ce poate îmbunătăți sănătatea inimii. Magneziul și zincul pot, de asemenea, să vă ajute inima prin îmbunătățirea tensiunii arteriale.

Magneziul și zincul pot fi benefice pentru colesterol și tensiunea arterială

Aveți nevoie de magneziu pentru a ajuta la mai mult de 300 de funcții din corpul dumneavoastră, inclusiv menținerea funcției nervoase și sintetizarea proteinelor. Magneziul joacă, de asemenea, un rol în susținerea funcției insulinei, reglarea tensiunii arteriale și metabolizarea colesterolului.

De asemenea, poate contracara rolul calciului în inflamație. Femeile au nevoie de cel puțin 310 miligrame de magneziu, iar bărbații de cel puțin 400 de miligrame zilnic. Conform unei revizuiri din 2021 din Nutrients, o deficiență de magneziu ar putea fi asociată cu hipertensiunea arterială, astfel încât un supliment de magneziu este recomandat ca parte a dietei DASH.

S-ar putea să asociați zincul cu funcția dvs. imunitară în timpul sezonului rece, dar acesta ajută, de asemenea, la sinteza proteinelor și la activarea enzimelor care controlează ritmul cardiac și funcția vaselor de sânge. Zincul reduce, de asemenea, inflamația și stresul oxidativ pentru a îmbunătăți fluxul sanguin și a reduce riscul formării cheagurilor de sânge. Persoanele cu hipertensiune arterială ar putea avea, de asemenea, o deficiență de zinc, iar zincul este considerat a ajuta vasele de sânge să se relaxeze prin stimularea oxidului nitric. Bărbații ar trebui să vizeze 11 miligrame de zinc pe zi, în timp ce femeile au nevoie de cel puțin 9 miligrame.

Efectele secundare ale excesului de magneziu și zinc

Studiul din 2020, publicat în Lipids in Health and Disease, a pus oamenii să-și suplimenteze dieta cu 250 miligrame de oxid de magneziu și 150 miligrame de sulfat de zinc. Limita superioară pentru suplimentele de magneziu este de 350 miligrame, iar suplimentele de magneziu ar putea provoca efecte secundare precum greață și diaree.

Suplimentele de magneziu pot interacționa și cu medicamente precum antibioticele, diureticele și inhibitorii pompei de protoni.

Cantitatea de suplimente de zinc din studiu a fost de peste 16,7 ori mai mare decât recomandarea zilnică pentru o femeie și de 13,6 ori mai mare decât cea pentru un bărbat. Limita superioară tolerabilă pentru suplimentele de zinc este de 40 miligrame. Administrarea unor niveluri ridicate de zinc prin suplimente ar putea provoca amețeli, greață sau dureri de cap. Suplimentele de zinc excesiv de mari ar putea, de asemenea, să interfereze cu capacitatea organismului dumneavoastră de a absorbi cuprul și magneziul. Suplimentele de zinc pot interacționa cu medicamente precum antibioticele, diureticele și penicilamina. Aceste medicamente pot afecta, de asemenea, nivelurile de zinc ale organismului dumneavoastră.