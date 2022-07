Via Transilvanica, traseul de drumeţie lung de 1.400 de kilometri, aproape de final. Când va avea loc inaugurarea

„Via Transilvanica va fi finalizată în întregime, după patru ani jumătate de muncă asiduă, iar sărbătoarea grandioasă a întregului traseu va avea loc în forma unui «târg»: loc de întâlnire, schimb de experienţe turistice cu organizaţii, trasee, destinaţii turistice din toată ţara şi din toată lumea! Vrem să unim traseele şi experienţele noastre, toţi oamenii drumului, pe cei cu drag de ţară şi pe cei curioşi să o cunoască pe data de 8 octombrie 2022, la Alba Iulia, acolo unde a început totul”, au transmis cei de la asociaţia Tăşuleasa Social.





Proiectul Via Transilvanica a fost lansat tot la Alba Iulia, în iunie 2018.

În Alba, traseul va avea o lungime de 140 de kilometri şi va trece prin zone şi localităţi din Valea Lungă, Blaj, Cergău, Ohaba, Berghin, Ciugud, Alba Iulia, Sebeş, Pianu, Săsciori, Cugir, după care va ajunge în judeţul Hunedoara.

Traseul va putea fi parcus doar pe jos sau cu bicicleta şi în viitor are şansa să devină un fel de Camino de Romnânia, după modelul Camino de Santiago - una dintre cele mai celebre rute parcurse în fiecare an de peregrini din toată lumea. Via Transilvanica va avea ca punct de pornire Putna şi se va finaliza pe malul Dunării, la Drobeta Turnu-Severin. Se vor parcurge judeţele Suceava, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş Severin şi Mehedinţi.

Se montează ultimele borne, în judeţul Alba

„Din experienţa noastră de drumeţi, traseul se poate parcurge în mai multe săptămâni, în totalitate sau parţial, în câteva zile, după puterea şi dorinţa călătorului. Infrastructura Via Transilvanica va oferi acces la apă potabilă, cazare şi masă, dar şi la informaţii istorice şi culturale ale diferitelor zone geografice”, susţin iniţiatorii. Iniţiatorii proiectului estimează că de acest drum, odată finalizat, se vor bucura anual 200.000 de persoane.

Via Transilvanica este împărţită în şapte regiuni istoric‑culturale: Bucovina, Ţinutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Valea Mureşului, Terra Daco‑Romana şi Valea Cernei. Traseul se mai împarte şi în cele zece judeţe pe care le străbate. Drumeţul poate să‑şi aleagă să parcurgă pe jos, pe bicicletă sau călare o regiune, un judeţ, sau să îşi configureze un traseu de câteva zile.

Foto: viatransilvanica.rom

Traseul este marcat în culorile specifice: portocaliu şi alb (săgeată portocalie pentru direcţia Drobeta Turnu‑Severin şi albă pentru direcţia Putna). Marcajul specific este un T portocaliu, într‑un cerc de aceeaşi culoare, pe un fundal alb. Trecerile de drumeţi (pietoni) sunt semnalizate cu tăbliţe specifice, la fel ca avertismentele întâlnite pe traseu. La fiecare kilometru, o bornă kilometrică din andezit, cu logo-ul VT şi o sculptură (realizate de sculptori studenţi) arată kilometrul şi faptul că drumeţul se află pe drumul cel bun.