Romanul scris în timpul pandemiei de Covid-19. Aventurile lui Lucian cu dializa, coronavirusul şi teoriile conspiraţioniste

”Nu ştiam încotro s-o apuc, dintr-un om activ mi-era sortit s-ajung ca o legumă, trebuia să-mi găsesc un refugiu şi o altă preocupare”. Aşa s-a apucat de scris. Ulterior, el şi familia lui s-au infectat cu noul coronavirus şi au plătit un preţ greu: mama sa a murit.

Chiar şi în asemenea condiţii, Lucian Domşa a continuat să scrie la romanul său, ”Aneta”, şi, în paralel, la o povestire în care şi-a expus experienţa legată de infectarea cu COVID–19. S-a infectat cu coronavirus la Centrul de Dializă din Alba Iulia, unde era pacient. De acolo, şi-a infectat familia.

”Am avut un moment de derută şi panică atunci când medicul nefrolog mi-a dat verdictul: «De mâine vei începe dializa!» Atunci am realizat că mi se va schimba total viaţa şi că dializa va fi parte din mine, iar eu parte din ea. Mă simţeam dezorientat şi nu ştiam încotro s-o apuc, dintr-un om activ mi-era sortit s-ajung ca o legumă, trebuia să-mi găsesc un refugiu şi o altă preocupare. Am început timid să scriu postări scurte şi comentarii pe Facebook, apoi un miniserial (dacă-l pot numi astfel) intitulat «Stelică, mândria ţării» despre un poliţist gras, corupt şi incult, până ce mi-am dat seama că nu mă reprezintă şi l-am întrerupt”, spune Lucian Domşa.

”Mă refugiez în camera mea, mă ţin de tastele laptopului ca să nu cad”

Bărbatul afirmă că atunci a realizat că scrisul e oaza lui de linişte, opusul dializei, reversul, evadarea şi refugiul său. ”Dacă dializa mă împinge încetul cu încetul spre marele final, scrisul, dimpotrivă, mă trage înapoi de unde am plecat, iar eu mă arunc orbeşte în braţele lui fără să mai ţin cont de nimic. Astfel că mă refugiez în camera mea, mă ţin de tastele laptopului ca să nu cad, timp în care cuvintele se tastează singure, iar fraza se scrie de la sine. Scriu ca să exist, să nu uit, să las ceva în urmă, să văd mai pe-ndelete, din mai multe unghiuri, tot ceea ce am pătimit şi pătimesc.

ba chiar şi de prezentul neclar şi tulbure, de infecţia cu Covid 19, decesul mamei mele. Scriu pentru că vreau să mă împac cu moartea care are forme infinite. Nu sunt un sinucigaş, ci un om simplu care trăieşte cu un scop, acela de a întări viaţa prin scris, de a îndepărta răul, boala, infirmitatea cu puterea cuvintelor”, completează scriitorul. Scriind, eu ţes o pânză în jurul unor întâmplări, amintindu-mi de copilăria petrecută la ţară, de oamenii de atunci,ba chiar şi de prezentul neclar şi tulbure, de infecţia cu Covid 19, decesul mamei mele. Scriu pentru că vreau să mă împac cu moartea care are forme infinite. Nu sunt un sinucigaş, ci un om simplu care trăieşte cu un scop, acela de a întări viaţa prin scris, de a îndepărta răul, boala, infirmitatea cu puterea cuvintelor”, completează scriitorul.

Despre ”Aneta” spune că este ”cartea copilăriei petrecută la sat sau la oraş, la coadă la pâine, cu cartela-n mână, la coadă la butelii în gerul iernii, când legam între ele cu lanţ capacele şi bâjbâiam pe întuneric atunci când era luat curentul în tot oraşul şi când stăteam înghesuiţi la coadă la carne, zahăr, ulei sau unt”.

Romanul nu va fi disponibil în librării. Autorul a ales varianta să o distribuie direct către cititorii săi. ”Aneta e ceea ce ne-am dorit cu toţii să devenim atunci când am fost tineri, nu să plecăm în Spania, Italia, Germania pentru un trai mai bun şi o viaţă decentă atât pentru noi cât şi pentru copii noştri. Este e o generaţie, a noastră, a celor ce încă putem schimba în bine ţara asta, a celor care am făcut într-adevăr şcoală, a celor care am dat treapta a întâia şi treapta a doua, apoi examene la facultate acolo unde erau cel puţin zece candidaţi pe un loc”, completează autorul.





Cartea poate fi comandată pe cotul de Facebook al lui Lucian Domşa (Messenger). A distribuit deja apropae 800 de exemplare şi va mai scoate o ediţie.

Acuzat că a fost plătit pentru a spune că este infectat cu COVID-19

Lucian Domşa a fost internat la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Alba în prima jumătate a lunii aprilie. Încă de la început, Lucian a recunoscut faptul că a contactat virusul şi a relatat detalii cu privire la tratament şi condiţiile din spital. ”Am curajul să recunosc faptul că sunt COVID-19 pozitiv”, povestea Lucian Domşa atunci când a ajuns în spital. A relatat că înainte nu credea în această boală, care, în final, a ajuns să îi marcheze întreaga viaţă.

După ce s-a întors acasă, pacientul a început să scrie o cartea ”Covidiţii” în care relatează experienţele trăite în spital, dar şi în familie în legătură cu virusul. După ce şi-a relatat povestea şi a ieşit în presă, inclusiv la TV, a fost acuzat de ”conspiraţionişti” că a fost plătit. ”





Celor ce mi-aţi trimis mesaje de «încurajare» în urma intervenţiei mele în direct la Digi 24, vă confirm că nu am cerut bani pentru asta şi n-am fost plătit nici de Digi, nici de PNL. Nu m-a plătit nimeni. A fost un gest benevol, ca să trag un semnal de alarmă pentru cei care nu cred”, a scris Lucian Domşa pe Facebook. Cartea are cinci părţi, pe care le-a publicat pe internet, pe contul său de Facebook.

