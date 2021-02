Candidatul USR Alba pentru funcţia de subprefect renunţă la post după ce s-a aflat că are o condamnare penală

Nicoară spune că a luat decizia din cauza unui incident de acum zece ani, pentru care spune că a plătit la momentul respectiv.

”Am luat, în această seară, o decizie grea, dar necesară. După o discuţie cu colegii din USR Alba, am decis să îmi retrag candidatura pentru funcţia de subprefect al judeţului. Este o decizie matură şi corectă, pe care am analizat-o serios împreună cu colegii şi cu apropiaţii mei.

Motivul pentru care am decis să mă retrag este că, în urmă cu 10 ani, am comis o greşeală reprobabilă: sub impulsul tinereţii, am refuzat să mă supun recoltării de probe biologice. Pentru această faptă, pe care nu doresc să mi-o scuz, am plătit, la vremea respectivă, şi apoi am fost reabilitat din punct de vedere legal. În prezent, cazierul meu judiciar este curat şi nu am interdicţia de a ocupa o funcţie publică”, a transmis avocatul.

Acesta a completat că a decis să îşi retragă candidatura pentru funcţia de subprefect pentru a nu afecta imaginea partidului.





Preşedintele USR Alba, Beniamin Todosiu, a spus că Biroul Judeţean nu a ştiut de condamnarea respectivă, el semnând ca toţi ceilalţi colegi o declaraţie cum ca nu are antecedente penale. ”Îmi pare rău pentru el este un om harnic şi de treabă însă, în politica, greşelile trecutului se plătesc. Personal am strâns semnături şi m-am zbătut pentru iniţiativa FăraPenali să reuşească şi avem în USR PLUS suficienţi oameni care pot să ocupe aceea poziţie”, a spus Todosiu.





Unul dintre cele două posturi de subprefect va reveni în Alba USR-PLUS, iar celălalt, UDMR, funcţia de prefect urmând să rămână la PNL. Avocatul Marius Nicoară a fost cel care a câştigat competiţia internă pentru funcţia de subprefect, în care s-au înscris trei persoane, în urma votului Biroului Politic Judeţean al USR.

În vârstă de 36 de ani, Marius Nicoară este membru fondator al USR Alba şi profesează ca avocat în Baroul Alba. Potrivit CV-ului său, Nicoară a mai lucrat ca jurist la DGASPC Alba şi, între anii 2007 şi 2012, a fost ofiţer la Jandarmerie, pe postul de comandant de grupă.