JURNAL DE CĂLĂTORIE Londra, oraşul de care te îndrăgosteşti la fiecare pas

Un oraş plin de culoare, şarm şi varietate, Londra este o destinaţie ideală atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Zborul Bucureşti-Londra durează în medie trei ore şi jumătate. Încă de la îmbarcare se vede efectul faptului că Marea Britanie a eliminat complet restricţiile impuse de pandemia de SARS-CoV-2: avionul este plin şi poţi vedea multe familii cu copii.

După ce aterizezi pe Aeroportul Heathrow, senzaţia de viaţă fără restricţii persistă şi creşte. Peste tot e o animaţie ca pe vremuri, ca înainte de 2020 – iar pentru iubitorii marilor oraşe nu avea cum să aibă altceva decât un efect stenic.

La vamă, treci printr-un filtru unde eşti supus unui mini-interviu ce durează câteva minute. Eşti întrebat de unde vii, dacă eşti pentru prima oară la Londra, cât stai, în ce scop şi unde vei locui în timpul sejurului.

Către Londra, înainte, cu trenul



Spre deosebire de Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, la Heathrow ai o multitudine de variante pentru a ajunge în centrul Londrei: de la trenuri rapide şi metrouri până la autobuze. Şi cum aeroportul este la aproximativ 23 de kilometri de capitala Angliei, am căutat cu trei luni înainte varianta optimă de transport: Heathrow Express a fost soluţia. Un tren confortabil ce merge de la aeroport direct la Gara Paddington din Londra şi face doar 15 minute. Spre comparaţie, varianta cu metroul ar fi durat mai mult, deoarece nu aveam cursă directă.



Heathrow Express este considerat unul dintre cele mai scumpe trenuri din lume. Un bilet (doar dus!) poate ajunge şi la 30 de lire de persoană. Dacă faci însă rezervare online cu minimum 90 de zile înainte de călătorie, preţul este însă unul foarte bun: 31 de lire pentru doi adulţi dus-întors, iar copiii au gratuitate.

Liniştea nepreţuită a unui cartier scump

Norocul nostru a fost că hotelul în care am stat timp de patru zile este amplasat ideal, la 10 minute de mers pe jos până la Gara Paddington – iar plimbarea, fie ea şi cu bagaje, are farmec. Chiar de atunci începi să descoperi Londra la pas, începi să te încarci progresiv cu acel London Beat de un farmec inefabil. Începi să te îndrăgosteşti de Londra, pas cu pas. Drumul e mărginit de case foarte elegante şi de mici oaze de verdeaţă – asta ca să nu uiţi că te afli în Kensington, unul dintre cele mai scumpe cartiere ale Londrei.

Grădinile Kensington, o oază de verdeaţă, linişte şi frumuseţe FOTO: Denis Grigorescu

Hotelul în care ne-am cazat este unul ideal pentru o familie care ajunge pentru prima oară la Londra. Situat pe o stradă foarte liniştită, Lancaster Gate Hotel este în acelaşi timp foarte aproape de Hyde Park şi de Kensington Gardens şi la doar câteva sute de metri de cea mai apropiată staţie de metrou, Queensway, şi de supermarketuri. Este un hotel aflat într-o clădire de epocă, renovată, cu camere confortabile, cu un mic dejun destul de variat pentru Marea Britanie, aflat pe o stradă în care nu auzi claxoane sau sirene şi totodată atât de aproape de câteva dintre locurile speciale ale Londrei. Un paradox încântător.

O veveriţă în Grădinile Kensington FOTO: Denis Grigorescu

Londra te umple te senzaţii şi de emoţii speciale. La câteva ore după ce ai aterizat în capitala Marii Britanii, după ce ai mers deja pe jos câţiva kilometri, realizezi că oraşul o să îţi lipsească atunci când vei pleca. O nostalgie viitoare ce te impregnează în avans, ce te face să trăieşti în Londra, la maximum, dictonul Carpe diem. Pe măsură ce te apropii de centrul Londrei, animaţia creşte spectaculos şi auzi toate limbile posibile şi imposibile – un fel de Turn Babel. Iată, aşadar, încă o dovadă, auditivă de această dată, că lumea a revenit la normalitate. Acolo, dincolo de arhitectura specială şi de numeroasele obiective, te impresionează ordinea şi civilizaţia. Mai ales, însă, acel sentiment de siguranţă pe care îl ai în orice colţ al oraşului, dar pe care nu îl încerci în destule metropole importante ale Europei.

Cel mai vechi muzeu din lume



Londra este un oraş scump şi la propriu, şi la figurat. Însă, în acelaşi timp, Londra este un oraş unde arta şi civilizaţia sunt la îndemâna tuturor: intrarea la cele mai importante muzee din oraş, de la Muzeul Britanic şi până la Galeria Naţională, este gratuită. Şi ai ce vedea.



Un fragment din statuia colosală a faraonului Ramses al II-lea, expus la Britih Museum FOTO: Denis Grigorescu

Primul popas pe care l-am făcut a fost la British Museum, Muzeul Britanic, unul dintre cele mai mari muzee ale lumii. Drumul între staţiile de metrou Queensway şi Tottenham Court Road durează maximum 10 minute. Iar de la staţia de metrou până la muzeu mai faci alte câteva minute. Muzeul Britanic, cel mai vechi muzeu din lume, ce adăposteşte aproape şase milioane de exponate, surprinde de la primii paşi. Vizitându-l, treci cumva printr-o parte din istoria lumii, de la Orientul Mijlociu Antic şi antichităţile egiptene, greceşti, romane, japoneze şi orientale, până la cele peste 350.000 de obiecte indigene de pe tot globul sau colecţia de peste 750.000 de monede şi medalii.

La Muzeul Britanic puteţi vedea, printre altele, unicul fragment păstrat din statuia colosală a faraonului Ramses al II-lea de la templul din Teba. Un fragment şi el de dimensiuni impresionante, vechi de peste 3.200 de ani şi achiziţionat în secolul al XVIII-lea de către Charles Townley, faimos colecţionar şi intelectual al perioadei.

O altă atracţie specială şi foarte căutată la Muzeul Britanic este Piatra de la Rosetta. În anul 196 î.Hr., preoţii egipteni au scris pe această piatră atât cu hieroglife egiptene, cât şi cu litere greceşti. Descoperită în anul 1799, aceasta a permis descifrarea scrierii egiptene.

Mii de inimi în Piaţa Trafalgar



După lecţia de istorie milenială de la Muzeul Britanic, următoarea oprire trebuia să fie un loc special pentru orice iubitor de pictură – Galeria Naţională. Numai că planul iniţial a fost schimbat, în mod minunat, de Piaţa Trafalgar, aflată chiar lângă Galeria Naţională. Piaţa Trafalgar şi animaţia ei veselă ne-au cucerit de la primul contact vizual. În seara în care am ajuns acolo, mai mulţi tineri desenau pe asfalt inimi, ca un semn de solidaritate cu Ucraina, şi invitau la rândul lor trecătorii să li se alăture şi să deseneze. Când am ajuns în Piaţa Trafalgar, pe asfalt erau deja mii de inimi desenate cu creta de sute de oameni de diferite naţionalităţi, de trecători care preţ de câteva momente şi-au arătat solidaritatea cu inimile în suferinţă din Ucraina.



Seara în care Piaţa Trafalgar s-a umplut de mii de inimi pe asfalt FOTO: Denis Grigorescu

După actul artistic şi de solidaritate, am văzut capodoperele de la Galeria Naţională, unde, de asemenea, intrarea este gratuită. Cu cele aproximativ 2.300 de tablouri, de la Renaştere şi până la impresionişti, Galeria Naţională deţine una dintre cele mai mari colecţii de pe glob. În fiecare sală faci ochii mari şi inima ţi se umple de încântare şi de uimire. De la Rafael, Da Vinci ori Tiţian şi până la Rembrandt, Rubens, Monet sau Van Gogh, la Galeria Naţională e cumva o supradoză de capodopere. Un răsfăţ pentru orice calofil. Tot la prestigiosul muzeu poate fi văzută şi „Venus la oglindă“, singurul nud realizat de celebrul pictor spaniol Diego Velasquez.

Coadă la teatru



Sute de oameni la coadă la musicalul ”Mamma Mia” FOTO: Denis Grigorescu

Am stat la coadă la teatru la Londra şi a meritat – chiar dacă am avut biletele cumpărate cu o lună înainte. A fost o bucurie specială combinată cu multe emoţii, pentru că am văzut la Novello Theatre, unul dintre cele mai vechi teatre din Londra (aflat aproape de Covent Garden), atât de îndrăgitul musical „Mamma Mia“, ce se joacă aici de 23 de ani. Superba sală de teatru în stil edwardian, deschisă în 1905, cu peste 1.100 de locuri, a fost plină, deşi preţurile biletelor sunt între 27 şi 130 de lire. Am trăit toţi cei prezenţi bucuria teatrului şi a muzicii minunate a celor de la ABBA. La final, toată sala a dansat şi a cântat cu actorii „Dancing Queen“ şi „Mamma Mia“. O seară pur şi simplu... unforgettable.

Istorie şi ficţiune: de la împăratul Traian la Harry Potter



O excursie la Londra nu este completă dacă nu faceţi o plimbare prin Kensington Gardens şi Hyde Park, două mari oaze de verdeaţă pe care le poţi vedea la orice oră. O experienţă interesantă este să le vizitezi dimineaţa, când poţi vedea sute de oameni de toate vârstele făcând jogging în ţinute de vară, deşi afară nu sunt mai mult de 10-11 grade Celsius. Londonezii fac sport constant şi des. Iar în Hyde Park sunt zone unde, în special în weekend, copiii joacă cricket ori mini-fotbal.



Muzeul Ştiinţei, una dintre cele mai mari atracţii pentru copii FOTO: Denis Grigorescu

Unul dintre cele mai interesante locuri pentru familii cu copii aflate în excursie la Londra este Muzeul Ştiinţei, aflat aproape de cele două parcuri. Este un muzeu plin de exponate atractive şi interactive: de la modulul de comandă Apollo 10 ce a orbitat în jurul Lunii în mai 1969 până la costume de cosmonauţi, cea mai veche locomotivă cu aburi din lume, construită în 1813, ori diferite modele de avioane şi maşini. Mii de copii vin zilnic la acest muzeu. În ziua în care l-am vizitat, la muzeu erau sute de elevi însoţiţi de profesori, care urmăreau cu o curiozitate nedisimulată toate explicaţiile privind exponatele şi experimentele.

Istoria din mijlocul Londrei



Foarte aproape de Muzeul Ştiinţei se află o altă atracţie cu intrare gratuită. Este vorba de Muzeul Victoria şi Albert, ce găzduieşte adevărate comori strânse de pe tot globul, de la statui şi tablouri până la copii impresionante din ghips după monumente şi artefacte celebre. Demn de menţionat este faptul că în acest muzeu se găseşte o copie integrală a Columnei lui Traian de la Roma, copie realizată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea la iniţiativa Reginei Victoria. Scenele ce reproduc bătăliile dintre daci şi romani sunt admirabil redate. De asemenea, un alt lucru interesant este că muzeul include şi camere de epocă reproduse.



Columna lui Traian, reprodusă la Muzeul Victoria şi Albert FOTO: Denis Grigorescu

După vizitele de câteva ore la două muzee foarte căutate, o oprire de prânz la un pub tradiţional londonez devine o alegere obligatorie şi plăcută. Am optat pentru un local aflat la aproximativ 10 minute de Muzeul Albert şi Victoria. Şi, surpriză! În timp ce vorbeam la bar, hotărându-ne asupra alegerilor culinare şi bahice, chelneriţa din faţa noastră ne-a întrebat direct în dulcele grai moldovenesc: „Voi sunteţi români?“. Am dat afirmativ din cap şi uite aşa s-a închegat o scurtă conversaţie în română în inima Londrei. Tânăra, originară din Republica Moldova, este de şapte ani stabilită la Londra şi ne spune că nu are de gând să revină în ţara natală. Glasul o dă de gol, căci se simte un dor cumva camuflat parţial.

Periplul nostru londonez a continuat şi cu o vizită scurtă la Harrod's, cel mai scump magazin din Londra, un loc unde e absolut recomandat să ai mii de lire în cont dacă vrei să faci cumpărături. Sau te poţi uita gratis la parfumurile, hainele şi genţile de firmă.

Pe urmele lui Harry Potter



În pole position în ceea ce priveşte atracţiile pentru copii este Muzeul Harry Potter, aflat la Watford, la aproximativ 23 de kilometri de Londra. Drumul cu autocarul durează aproximativ o oră, iar turul muzeului, cu tot cu experienţe magice, durează trei ore şi jumătate. Este un loc inspirat de celebrul personaj creat de J.K. Rowling şi aflat la Studiourile Warner Bros., adică exact acolo unde s-au filmat cele opt pelicule din seria „Harry Potter“. Copiii pot vedea, printre altele, Marea Sală de la Hogwarts, pot explora Pădurea Interzisă şi pot chiar să se urce în originalul Hogwarts Express de la Platforma 9 ¾. Bineînţeles că pot experimenta şi diverse numere de magie – orice este posibil în lumea lui Harry Potter, nu?



Costume originale din filme, expuse la Muzeul Harry Potter FOTO: Denis Grigorescu

Biletele trebuie cumpărate în avans de pe site şi costă 49 de lire de persoană, fără transport inclus.

Dacă nu mai găsiţi bilete, există o altă variantă, prin agenţii partenere, ce oferă pachete. Sunt agenţii care oferă pachete cu transport inclus cu autocare etajate şi personalizate cu Harry Potter, ce pleacă din trei locuri din Londra: Victoria Station, Baker Street (Staţia S) sau Kings Cross. Preţul unei călătorii este destul de mare, 82 de lire de persoană, însă bucuria copiilor este nepreţuită. Şi dacă vorbim de bucurii de nepreţuit, pregătiţi-vă minimum 70-80 de lire pentru suveniruri.

Londra de la înălţime, fotbalul şi manelele



Pentru un sejur la Londra, o vizită la Catedrala Saint Paul este o experienţă obligatorie şi de neuitat, în ciuda preţului piperat, 21 de lire de persoană, tariful incluzând şi o vizită ghidată. Ghizii, foarte documentaţi şi interactivi, vă vor da detalii speciale pe care nu le veţi găsi în vreo carte de călătorii. Precum detaliul legat de statuia ecvestră a ducelui de Wellington, de dimensiuni considerabile, şi a cărei poziţie a fost schimbată deoarece iniţial stătea cu spatele la altar. Un alt detaliu puţin ştiut: cadrele metalice din podeaua catedralei, ce lasă să se vadă porţiuni din cripte, au fost puse iniţial pentru a lăsa să intre căldura, deoarece la subsol se făcea focul. Capodoperă a lui Sir Cristopher Wren, catedrala a fost terminată în 1708 şi are cel mai mare clopot mobil din Europa. Altarul central a fost realizat din marmură italiană, iar uşa din vest are nu mai puţin de nouă metri înălţime, fiind deschisă doar cu ocazia unor ceremonii speciale.



Catedrala Saint Paul, o experienţă obligatorie şi de neuitat FOTO: Denis Grigorescu

La câteva sute de metri de catedrala magnifică, londonezii îşi văd fără probleme de cele lumneşti. În puburile din zonă poţi vedea frecvent, în jurul prânzului, londonezi îmbrăcaţi elegant la costum şi doamne în rochii ori taioare care savurează una sau mai multe beri în pauză. În orice pub din Londra, varietatea de mărci şi gusturi de bere este una ispititoare pentru adulţi.

La un ceai cu regina Angliei



Regina Elisabeta a II-a, nu în carne şi oase, ci în ceară FOTO: Denis Grigorescu

Cele mai mari cozi din Londra sunt la Madame Tussauds, muzeul figurilor de ceară, aflat la doar 120 de metri de staţia de metrou Baker Street. Şi o vizită aici este o experienţă interesantă, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Poţi vedea şi te poţi fotografia cu sute de personalităţi, din ceară, bineînţeles, de la Familia Regală şi Ed Sheeran până la Dua Lipa, Harrison Ford şi Bruce Willis. Cea mai mare aglomeraţie este la pozele cu membrii Familiei Regale.

O secţiune specială este dedicată cunoscutei serii „Războiul Stelelor“. Bonusul neaşteptat al vizitei la Madame Tussauds este o călătorie în subteran cu un taxi special pe şine, călătorie pe parcursul căreia treci prin zeci de scene din istoria Londrei graţie a zeci de păpuşi animate, decoruri realiste şi efecte speciale. La final, poţi lua un ceai chiar cu Regina Elisabeta a II-a, în variantă de ceară, bineînţeles.

Manele şi alba-neagra pe Podul Westminster



Dacă vrei să vezi panorama Londrei de la înălţime, atunci o soluţie foarte bună, deşi preţul e mare, de minimum 29 de lire, este să urci în gigantica roată London Eye, aflată pe malul Tamisei, peste drum de Palatul Parlamentului şi la doi paşi de Podul Westminster. Cabinele închise au vizibilitate în toate direcţiile, iar cursa durează 30 de minute. O experienţă plăcută, însă nu una care să te dea pe spate.



Neobişnuit este drumul spre metrou de la London Eye. Când treci pe Podul Westminster, auzi manele la acordeon, iar o femeie de etnie romă încearcă de zor să vândă trandafiri trecătorilor pentru câteva lire. La câţiva metri mai încolo, sute de turişti se înghesuie în jurul a trei români „întreprinzători“ ce încearcă să îi ademenească la o partidă de alba-neagra, deşi la câţiva zeci de metri mai încolo se văd poliţişti. Degeaba, metehnele balcanice nu au graniţe şi nici limite.

Atmosferă de neuitat la meciul Queens Park Rangers-Sheffield United FOTO: Denis Grigorescu

Dacă aveţi timp, un sejur londonez trebuie să includă şi un meci de fotbal – să nu uităm, totuşi, că în Marea Britanie s-a inventat fotbalul. Noi am mers la o partidă de fotbal de Liga a 2-a, desfăşurată pe stadionul echipei Queens Park Rangers, înfiinţată în 1886. Chiar dacă meciul, disputat cu Sheffield United, era unul fără miză, atmosfera a fost superbă.

Un stadion de aproape 19.000 de locuri plin ochi, cu oameni bucurându-se de fotbal cu pasiune, dar fără excese. Cu fani cântând şi încurajând jucătorii chiar şi când echipa lor era condusă. Cu părinţi şi bunici veniţi cu cei mici. Cu discuţii amicale, la o bere, chiar lângă tribune. Cu fani care îşi susţin echipa şi stau la coadă la magazinul clubului cu 30 de minute înainte de meci. Pentru că în Marea Britanie, indiferent de echipă, fotbalul este un cult.

În ultima zi la Londra, chiar înainte să ieşim din hotel, trei americance aşteptau să se cazeze şi îşi comandaseră o sticlă mare de şampanie. Stăteau atât de relaxate şi de vesele pe canapeaua din holul hotelului încât ne acutizau şi mai mult regretul că plecam acasă. La fel şi soarele de afară, ce ne făcea un dor, nu de ducă, ci de întors neapărat la Londra.

Un buget londonez



În România sunt mai multe companii aeriene ce operează săptămânal mai multe zboruri spre Londra, cel mai ieftin bilet fiind aproximativ 100 de euro dus-întors.



Cazarea la un hotel de trei stele cu mic dejun porneşte de la minimum 90-100 de lire pe noapte în cazul în care vă faceţi rezervarea cu cel puţin câteva săptămâni înainte pe internet.

Pentru transportul în comun, dacă staţi mai multe zile, cel mai indicat este să vă achiziţionaţi un Oyster Card de la automatele de bilete din staţiile de metrou. Un asemenea card costă 14,4 lire pe zi sau 38,4 lire pe o săptămână şi vă oferă acces pe toate mijloacele de transport în zonele 1-2 din Londra, unde sunt toate obiectivele importante. Copiii până în 11 ani au acces gratuit.

Cu puţine excepţii, muzeele din Londra au intrare gratuită. Dacă doriţi să vizitaţi atât Madame Tussauds, cât şi London Eye, o soluţie convenabilă este să vă cumpăraţi din timp un bilet combinat pentru ambele, ce costă 45 de lire pentru adulţi şi 40 de lire pentru copii. Dacă le achiziţionaţi separat, preţul de persoană se va apropia de 70 de lire.

Un prânz luat în oraş costă în medie 13-15 lire de persoană, fără băutură. Un burger cu cartofi prăjiţi costă aproximativ 13,5 lire, iar pentru o porţie de fish&chips plăteşti 14,5 lire în multe puburi. Sunt şi restaurante cu specific local sau oriental, unde un meniu al zilei, cu băutură inclusă, vă poate duce la 10-11 lire. O bere costă în medie 5-6 lire în pub şi în jur de o liră în supermarketuri.

