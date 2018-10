Horoscopul săptămânii 8-14 octombrie 2018. Probleme în cuplu pentru 3 zodii

BERBEC 21.03-20.04: Desi nu ar trebui sa aveti nicio surpriza in aceasta perioada, partenerul de viata sau un prieten apropiat va pregateste o bucurie de suflet. Veti savura impreuna aceste clipe minunate si va ganditi serios la legalizarea unei relatii. Succes!

TAUR 21.04-21.05: Va veti afla in fata unei provocari de natura sentimentala. Sub influenta benefica a astrelor veti iesi cu fruntea sus din orice confruntare. Fiti prevazatori in discutiile cu un nativ al zodiei Berbec. In weekend va pregatiti de o calatorie scurta. Distractie placuta!

GEMENI 22.05-21.06: Dificultatile financiare din primele zile ale intervalului vor disparea joi sau vineri, cand veti primi o suma consistenta de bani. Cu luciditate si optimism veti reusi sa rezolvati cateva probleme profesionale destul de spinoase.

RAC 22.06-21.07: O veste foarte buna veti primi de departe, de la un vechi prieten. Vi se va implini o dorinta si se pare ca in curand veti face o calatorie in strainatate. Dinamismul si initiativele profitabile nu va vor lipsi, insa rezultatele se vor lasa asteptate.