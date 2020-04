Aniversare Regala. Regina Angliei cunoaste secretele unei vieti lungi

Nascuta la 21 aprilie 1926, Suverana Marii Britanii uimeste cu fiecare aparitie. Starea de sanatate a Reginei nu a suferit urcusuri si coborasuri notabile, si asta si pentru ca Familia regala britanica pune mare pret pe sanatate. Nu de putine ori s-a scris despre membrii Casei Regale ca prefera o alimentatie sanatoasa in detrimentul produselor tip fast-food, ca nu au sau ca au renuntat la vicii, ca fac miscare si ca promoveaza sporturile de orice fel, atata vreme cat contribuie la mentinerea si imbunatatirea sanatatii. Stiai ca dulcele preferat al Reginei Angliei este ciocolata neagra? Bogata in antioxidanti, ciocolata neagra previne bolile cardiovasculare, scade nivelul de stres oxidativ, regleaza glicemia si stinge pofta de dulce a Reginei.

Numeroase obiceiuri sanatoase respecta membrii Casei Regale, de la Printii Archie si Louis pana la Printul Filip, Duce de Edinburgh, care are sanse mari sa atinga suta de ani. Nascut la 10 iunie 1921, partenerul de-o viata al Reginei Elisabeta a II-a a implinit varsta de 98 de ani.

Ce sa faci sa traiesti mult ca Regina

Medicul Michael Gordon, specialist in geriatrie si ingrijiri paliative, crede ca, asa cum mama Reginei Angliei a trait 101 ani, Suverana poate atinge cu succes varsta centenarului; exceptand situatiile care pot aparea in mod neprevazut si luand in calcul sanatatea generala buna a acesteia, dar si regulile de preventie de la care nu se abate. Gordon sustine ca Regina stie secretul longevitatii, iar acesta are legatura cu echilibrul intre anii de viata si calitatea lor.

