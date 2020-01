FOTO Test Drive Mercedes-Benz CLA 220

Din punct de vedere tehnic, CLA este construit pe aceeaşi platformă cu A Class, prin urmare şi banca de organe este comună – motoare, cutii de viteze, suspensii..., doar că ambalajul diferă.

Pentru consumatorii de modă, CLA este un coupe cu patru uşi, adică portiere fără ramă. Prima generaţie a reprezentat cel mai de succes model lansat de Mercedes-Benz în ultimii 20 de an, sau cel puţin aşa au declarat germanii. Iar dacă vrei să aduci un plus de valoare când vorbeşti despre designul lui CLA îl vei descrie ca fiind un fastback coupe cu patru uşi.

Şi revenind la semnul de întrebare iniţial... de ce un psudo-sedan mai puţin practic? Aşa cum CLS a apărut din dorinţa clienţilor de a putea achiziţiona un Mercedes-Benz care să fie în segmentul mare, dar să nu fie un E Class, standardul german pentru maşina de taximetrie, aceiaşi nevoie a răsărit în zona compactă. Un A sedan, eventual un 180d, este candidata perfectă pentru o maşină de companie, pentru acel model care trebuie să arate bine, să fie eficient, economic şi să poată aduna peste 250.000 km rulaj.

Şi uite că am găsit o justificare pentru CLA. În plus, clientul – preponderent tânăr, de CLA, este mult mai sensibil la ideea de coupe decât de berlină.

CLA propune o linie mai sportivă, avem în faţă o caroserie cu volumele dizolvate de o linie fluidă care porneşte de la limita superioară a grilei faţă şi se termină în zona grupurilor optice spate. Sunt detalii care scot în evidenţă CLA – altă semnătură luminoasă pentru faruri, o capotă cu două nervuri centrale puternic conturate. Paradoxal, deşi linia exterioară pare să răpească o parte din spaţiu, la nivelul portbagajului, CLA se laudă cu un volum de 460 litri, un plus de 40 litri comparativ cu A Class Sedan. Este una dintre acele caroserii care arată mult mai bine în realitate decât poate transmite prin intermediul fotografiilor.

La interior nu sunt diferenţe majore la nivelul designului sau al spaţiului oferit. Doar o minimă reducere a suprafeţei laterale vitrate, un detaliu firesc în cazul unui coupe. Totuşi, diferenţe majore le-am identificat la nivelul insonorizări. Dacă A Class nu oferă o mare intimitate când vine vorba de a păstra sunetele la interior, în CLA lucrurile stau incomparabil mai bine. La motorizări similare, CLA se laudă cu un plus de aproximativ 35 kg, probabil o parte din aceste kilograme se regăsesc în materiale de antifonare. O poziţie la volan sportivă, joasă, plăcută. Scaunele sport arată bine, oferă un bun sprijin pentru şezut, au mici carenţe în a oferi suport la nivelul umerilor pentru spate. Spaţiul pentru locurile spate este corect pentru clasa compactă, persoanele înalte ar putea acuza o limitare a spaţiului la nivelul capului. Sistemul MBUX este un uriaş pas înainte pentru Mercedes-Benz. La capitolul minus doar oferirea unor sloturi USB C, iar în cazul în care îţi conectezi telefonul via Bluetooth, vei putea controla volumul doar din telefon, probabil un minus care la un update viitor al sistemului MBUX va fi remediat. Şi nici cu touchpad-ul amplasat pe tunelul median nu prea ne-am împăcat, am preferat să navigăm prin meniul MBUX via comenzile amplasate pe volan.

Un fastback coupe cu patru uşi şi un puternic parfum de hot hatch

Sub capotă un propulsor supraalimentat de 2 litri care dezvoltă 190 CP şi 300 Nm. Un propulsor acompaniat de o cutie 7G-DCT cu dublu ambreiaj produsă de Mercedes-Benz. În marea majoritate a timpului cutia este acolo, intuieşte ce doreşte cel de la volan, dar are şi rare momente în care ţi-ai dori să fie mai decisă. Motorul în schimb bucură, oferă resurse de la turaţii joase ceea ce aduce un plus de confort şi relaxare în utilizare, plusează cu un sunet viril cu note joase... un motor care ne-a lăsat o impresie plăcută, atenuată pe alocuri de arşiţa de care a dat dovadă pe parcursul testului. Cu un rezervor de 43 litri, CLA 220 nu se laudă cu vreo autonomie generoasă. Urban ai şanse să nu ajungi cu un plin la 400 km rulaţi, la drum lung un plin îţi ajunge, în medie, pentru puţin peste 500 km.

CLA 220 are un puternic parfum de GT, iubeşte un stil de condus sportiv, bucură cu o ţinută de drum riguroasă şi o direcţie precisă. Oferă un soundtrack plăcut, o maşină care afişează un mesaj atât de diferit faţă de un A Class Sedan încât cu greu ai crede că au la bază aceeaşi platformă. Până să vedem pe stradă un BMW Seria 2 Gran Coupe, CLA joacă singur pe scena coupe-urilor compacte cu patru uşi.

Text - constantin.ciobanu@adevarulauto.ro

Foto - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Mercedes-Benz CLA 220

Motor – turbo, benzină, L4, 1991 cmc, 190 CP@5500-6100 rpm, 300 Nm@1800 rpm / Transmisie – cutie automată cu dublu ambreiaj şi 7 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 241 km/h v. max, 0-100 km/h în 7 secunde / Portbagaj – 460 litri / Rezervor – 43 litri/ Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.668/1.830/1.439, ampatament (mm) – 2.729 / Consum mediu declarat – 6,1 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 35.490