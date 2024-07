9 iulie: Artista Margareta Pâslaru împlinește vârsta de 81 de ani VIDEO

La 9 iulie 1932 s-a născut politicianul Donald Rumsfeld, iar în anul 1955 a fost lansat Manifestul Russel-Einstein. În aceeași zi, dar în anul 2011, Sudanul de Sud a devenit stat independent.

9 iulie 1932: S-a născut politicianul american Donald Rumsfeld

Născut la Chicago, Illinois, Donald Rumsfeld a urmat cursurile Universității Princeton și a fost principalul artizan al războiului din Irak până când preşedintele George W. Bush l-a înlocuit, după 3 ani şi jumătate de lupte care au măcinat Statele Unite.

El a ocupat funcția de secretar de stat de două ori: din 1975 până în 1977 în mandatul preşedintelui Gerald Ford şi din 2001 până în 2006.

În timpul celui de-al doilea mandat la Pentagon, Rumsfeld a devenit un personaj controversat.

Cariera sa la Washington a început în 1963, când a fost ales în Camera Reprezentanţilor din partea statului Illinois.

El a lucrat în administraţia lui Richard Nixon, iar apoi pentru Gerald Ford. A părăsit Guvernul pentru sectorul privat, unde a rămas până când a fost cooptat de Bush pentru a conduce Ministerul Apărării.

A murit la 25 iunie 2021.

9 iulie 1943: S-a născut cântăreața Margareta Pâslaru

Născută la București, Margareta Pâslaru a urmat în copilărie lecții de harpă, balet, pian și pictură. La vârsta de doar 4 ani și jumătate a avut prima sa apariție în public, în rolul copilului „Madame Butterfly” de Puccini, pe Scena Operei Naționale.

În anul 1958, la vârsta de 15 ani, a debutat în muzica ușoară pe scena Casei de Cultură Grivița Roșie, fiind acompaniată de Paul Ghentzer, iar în 1961 a avut loc debutul în film, în producţia „Fumatul strict oprit”.

Amintim câteva dintre creațiile sale muzicale: „Timpul”, „Dacă ai ghici”, „Diamant fermecat” și „Lasă-mi toamnă pomii verzi”. Printre filmele în care a jucat se numără: „BD la munte şi la mare”, „Veronica” şi „Moartea domnului Lăzărescu”.

9 iulie 1955: Manifestul Russell-Einstein

În urmă cu 69 de ani, în toiul Războiului Rece, filosoful și matematicianul Bertrand Russell lansa la Londra Manifestul Russell-Einstein. Documentul atrăgea atenția asupra pericolului reprezentat de armele nucleare și îndeamna liderii mondiali să găsească soluții pașnice la conflictele internaționale.

Manifestul a fost semnat de 11 intelectuali și oameni de știință, inclusiv Albert Einstein. După câteva zile de la publicare, filantropul Cyrus S. Eaton se oferea să susțină o conferință, solicitată în document, în Pugwash. Aceasta, care a avut loc în luna iulie a anului 1957, avea să fie prima conferință privind știința și afacerile mondiale.

9 iulie 1956: S-a născut actorul american Tom Hanks

Născut la Concord, California, Tom Hanks a câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun actor. În anul 1979, s-a mutat în New York, iar un an mai târziu a debutat ca actor în filmul „He Knows You're Alone”.

Debutul regizoral al actorului a avut loc în anul 1996, cu filmul „That Thing You Do!”.

Amintim câteva dintre filmele în care a jucat: „Cast Away/ Naufragiatul”, „The Terminal/Terminalul”, „The Da Vinci Code/ Codul lui Da Vinci”, „Angels & Demons/ Îngeri și Demoni” și „Inferno”.

9 iulie 1964: S-a născut fotbalistul italian Gianluca Vialli

Născut la Cremona, Lombardia, Gianluca Vialii a câștigat, alături de naționala Italiei, medalia de bronz la Campionatul Mondial din 1990, organizat chiar în Italia. A jucat 59 de meciuri și a marcat 16 goluri în tricoul naționalei Italiei.

A evoluat la Juventus, alături de care a cucerit un titlu în Serie A (1995), un trofeu UEFA Champions League (1996) , o Cupă UEFA (1993), o Cupă a Italiei (1995) și o Supercupă a Italiei (1996).

Vialii a murit la 6 ianuarie 2023.

9 iulie 2011: Sudanul de Sud a devenit stat independent

În urmă cu 13 ani Sudanul de Sud a devenit stat independent. În luna ianuarie a anului 2011, locuitorii Sudanului de Sud au fost chemați la un referendum privind separarea regiunii de restul țării. Astfel, 98,83 % au votat pentru independență.

Sudanul de Sud a luptat, în două rânduri, cu Nordul pentru obținerea independenței, prima dată în perioada 1955-1972, iar a doua oară între anii 1985 și 2005.