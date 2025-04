28 aprilie: Ziua în care s-a născut actrița și antreprenoarea americană Jessica Alba

Jessica Alba, Penélope Cruz și Teodor Corban sunt doar câteva dintre numele celor mai celebri oameni care s-au născut astăzi. La 28 aprilie 2009 a murit interpreta de muzică populară Valeria Peter Predescu, iar în 1969, a demisionat generalul francez Charles De Gaulle.

1882: S-a născut matematicianul Theodor Angheluță

Theodor Angheluță s-a născut în satul Adam din județul Galați, ca fiu al unui țăran. A urmat studiile secundare la Bârlad și apoi, în perioada 1902-1905, a frecventat Facultatea de Științe a Universității din București.

Pentru a-și continua formarea, s-a specializat la Sorbona în perioada 1909-1914, avându-l ca profesor pe renumitul Émile Picard. În 1923, și-a susținut teza de doctorat la București, intitulată „O clasă generală de polinoame trigonometrice și aproximațiunea cu care ele reprezintă o funcțiune continuă”.

Angheluță a fost numit profesor titular la cursul de algebră superioară la Universitatea din Cluj în anul 1923, poziție pe care a deținut-o până la pensionare. În 1948, a fost ales membru de onoare al Academiei Române și a devenit membru titular al Academiei de Științe din România începând cu data de 7 iunie 1943. În 1963, a primit titlul de „Om de știință emerit”.

Contribuțiile lui Angheluță în domeniul matematicii au fost remarcabile, cu lucrări de pionierat în teoria funcțiilor, ecuațiilor diferențiale și integrale, ecuațiilor funcționale și algebrice. Un tip de ecuații funcționale îi poartă numele: „Ecuații funcționale Angheluță”. De asemenea, a adus contribuții semnificative în teoria seriilor trigonometrice.

Angheluță a scris peste 90 de lucrări originale, dintre care se remarcă: „Curs de algebră superioară” (în două volume, 1940), „Curs de mecanică rațională” (1926), „Aplicații de mecanică” (1927), „Curs de teoria funcțiilor de o variabilă complexă” (1940) și „Funcții analitice” (1945).

Lucrările sale au fost reunite sub titlul „Opera matematică” de către profesorul Dumitru Ionescu și publicate în 1970 de Editura Academiei Române. Angheluță a fost decorat cu Semnul Onorific „Răsplata Muncii pentru 25 ani în Serviciul Statului”, la data de 13 octombrie 1941.

1893: A murit Emanoil Pache-Protopopescu, om politic

Emanoil Protopopescu-Pake, cunoscut sub numele de Pache Protopopescu, s-a născut la data de 12 februarie 1845, în „Mahalaua Negustori” din București, în Țara Românească, fiind fiul lui Iancu, protopop și preot la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, denumire care a dat și numele de familie „Protopopescu”.

Copilăria i-a fost marcată de porecla „Pake”, provenită de la pronunția abrevierii Mano-lake, fiind un nume cu care era familiarizat încă din copilărie.

Emanoil Protopopescu a urmat o educație riguroasă în domeniul juridic, obținând titlul de doctor în drept la universitățile din Paris, Bruxelles și Geneva. După absolvire, timp de nouă ani (1879-1888), a fost profesor de drept la Școala Comercială din București, instituție cunoscută astăzi sub numele de Școala Superioară Comercială „N. Krețulescu”.

În paralel cu activitatea sa didactică, Protopopescu a ocupat funcția de primar al Bucureștiului între anii 1888 și 1891. În timpul mandatului său, a fost recunoscut ca unul dintre cei mai buni primari ai orașului, datorită modernizării pe care a impus-o. A deschis noi linii de tramvai, a reorganizat primăria și a impus reguli stricte de construcție, contribuind astfel la „europenizarea” orașului.

De asemenea, Protopopescu a acordat o atenție deosebită învățământului, inaugurând 28 de școli în București, inclusiv actualul Colegiu Național „Gheorghe Lazăr”. A lucrat intens pentru extinderea rețelei de tramvai și pentru impunerea unor reguli civilizate în transportul public.

Tragica sa moarte a avut loc la vârsta de doar 48 de ani, pe data de 28 aprilie 1893, la București, din cauza unei pietre la ficat care a rupt vezica biliară. Emanoil Protopopescu-Pake a fost înmormântat în Cimitirul Bellu.

În ciuda absenței unui monument fizic în prezent, memoria sa este păstrată prin numirea unui bulevard din Sectorul 2 al capitalei și prin Clubul de Dezbateri al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din București, care îi poartă numele.

1908: A luat ființă Societatea Scriitorilor Români

Pe 28 aprilie 1908, la București, s-a întemeiat Societatea Scriitorilor Români, avându-l ca prim președinte pe Cincinat Pavelescu. Acesta a fost urmat în mai multe rânduri de către Mihail Sadoveanu, care a condus societatea de trei ori în perioade diferite.

De-a lungul anilor 1908-1947, Societatea Scriitorilor Români a avut un total de doisprezece președinți, aleși în 36 de adunări generale. Printre aceștia, Liviu Rebreanu a fost reales de șapte ori, iar Corneliu Moldovanu de șase ori. Alți scriitori care au ocupat funcția de președinte au fost N. I. Herescu, Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu, N. M. Condiescu și Mihail Dragomirescu, fiecare de câte trei ori.

După evenimentele de la 23 august 1944, în urma cărora președintele N.I. Herescu a fugit în străinătate, a fost convocată o nouă adunare generală a Societății la 24 septembrie 1944. În ianuarie 1948, scriitorii, înțelegând noile orientări ale literaturii române, au hotărât constituirea Societății Scriitorilor din România în locul Societății Scriitorilor Români.

Noua organizație și-a extins sfera de activitate, incluzând și scriitori de alte naționalități care activau în România, precum și membrii Societății Autorilor Dramatici, cu întregul lor patrimoniu. Comitetul ales în 1948 a funcționat până la 27 martie 1949, când s-a înființat Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română.

1954: A murit Leon Jouhaux, politician francez

Léon Jouhaux s-a născut pe 1 iulie 1879 în Paris, Franța, și a murit la 28 aprilie 1954, tot în Paris. A fost un sindicalist francez cu orientare libertariană, cunoscut pentru activismul său în mișcarea sindicală și pentru lupta sa pentru drepturile muncitorilor.

În calitate de secretar general al CGT (Confederația Generală a Muncitorilor) din 1909 până în 1947, Jouhaux a militat constant pentru respectarea principiilor consacrate în Carta de la Amiens din 1906, care sublinia independența sindicală față de partidele politice, stat și biserică. A fost un critic vocal al tentativelor de control asupra sindicatelor de către diverse organizații, inclusiv secțiunea franceză a Internaționalei Muncitorești și bolșevicii.

În 1947, în contextul presiunilor exercitate de Partidul Comunist Francez (PCF) asupra sindicatului, Jouhaux și colegii săi au demisionat din conducerea confederației și au fondat CGT-FO, continuând tradiția CGT, fidelă principiilor Cartei de la Amiens.

Jouhaux a avut o contribuție semnificativă la reformele sociale din Franța, inclusiv introducerea concediilor plătite, săptămâna de lucru de 40 de ore și naționalizarea unor sectoare economice. A fost pus sub urmărire și arestat în timpul regimului de la Vichy și apoi de către naziști în timpul ocupației franceze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost deținut în lagărele de concentrare Buchenwald și Itter, iar eliberarea sa a avut loc în mai 1945.

După eliberarea Franței, Jouhaux și-a reluat activitatea sindicală, devenind vicepreședinte al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere și delegat la Organizația Națiunilor Unite (ONU). A devenit președinte al Consiliului Economic și Social al celei de-a Patra Republici Franceze în 1947 și a deținut această funcție până la moartea sa în 1954.

Pentru angajamentul său în promovarea păcii și drepturilor muncitorilor, Léon Jouhaux a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 1951, în timp ce era președinte al CGT-FO.

1957: S-a născut actorul Teodor Corban

În anul 1985, Teodor Corban a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Între 1985-1988 a jucat pe scena Teatrului „V.I. Popa” din Bârlad, ulterior a activat la Teatrul Dramatic din Constanța.

Din anul 1989 a jucat pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași.

Din filmografia sa amintim: „Călătorie la oraș”, „California Dreamin' (Nesfârşit)”, „De azi înainte”, „O vară foarte instabilă”, „Aferim!”, „Dublu”, „Urma” și „Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie”.

Actorul Teodor Corban a murit la 17 ianuarie 2023, la București.

1969: Președintele Franței, generalul Charles De Gaulle, a demisionat

Charles de Gaulle și-a încheiat mandatul de președinte al Franței în anul 1969, marcând sfârșitul unei ere politice importante pentru istoria țării.

Succesul său ca lider militar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial l-a consacrat ca un erou național și l-a propulsat în sfera politică, devenind primul președinte al celei de-a V-a Republici franceze, în 1959.

De Gaulle a fost perceput ca un simbol al forței și al rezistenței naționale, fiind considerat „omul providențial al Franței”, în momentele critice ale secolului al XX-lea.

Cu toate acestea, sfârșitul mandatului său a fost marcat de tulburări sociale și politice, cu evenimente precum revoltele studențești din mai 1968 și grevele generale care au urmat. Acestea au pus sub semnul întrebării autoritatea sa și au afectat popularitatea guvernului său.

Tensiunile dintre de Gaulle și prim-ministrul său, Georges Pompidou, au crescut în această perioadă, iar relația lor a devenit mai tensionată odată cu declarațiile lui Pompidou privind succesiunea prezidențială.

În aprilie 1969, de Gaulle a organizat un referendum pentru a-și legitima politica de reformă a statului și pentru a-și consolida puterea. Cu toate acestea, francezii au votat împotriva propunerilor sale, iar în urma acestui eșec, el a decis să-și prezinte demisia.

Demisia lui de Gaulle a marcat sfârșitul unei ere în politica franceză și a deschis calea pentru o nouă conducere. Georges Pompidou, fostul său prim-ministru, a fost ales ca succesor în urma alegerilor prezidențiale din iunie 1969, marcând o tranziție pașnică și constituțională de la o eră la alta. De Gaulle a murit la scurt timp după aceasta, în noiembrie 1970, din cauza unui anevrism.

1974: S-a născut actrița spaniolă Penélope Cruz

S-a născut la Alcobendas, un oraș din apropierea Madridului. Penélope Cruz Sánchez este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe spaniole din industria filmului internațional.

Cruz și-a început cariera artistică la vârsta de 15 ani, când a fost remarcată de un agent al agenția de modele pentru care lucra, iar apoi și-a făcut debutul în lumea filmului în 1989, într-un film de lung metraj intitulat „El Laberinto Griego” (Labirintul grecesc).

Filmul spaniol „Jamón, Jamón”, din 1992, a fost cel care i-a adus notorietatea, jucând alături de actorul Javier Bardem.

După această apariție, Cruz și-a continuat ascensiunea în lumea filmului, jucând într-o serie de filme de succes, atât în Spania, cât și în străinătate. Printre rolurile sale notabile se numără apariția în „Belle Epoque” (1992), care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, și „La Niña de tus ojos” (The Girl of Your Dreams) (1998).

În anii 2000, Cruz a devenit tot mai prezentă în filmele de la Hollywood, apărând în producții precum „Vanilla Sky” (2001), regizat de Cameron Crowe, alături de Tom Cruise, și „Volver” (2006), regizat de Pedro Almodóvar, pentru care a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru cea mai bună actriță.

Filmul „Vicky Cristina Barcelona” (2008) regizat de Woody Allen, i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru interpretarea personajului Maria Elena. Penélope a lucrat cu regizori de renume precum Pedro Almodóvar, Ridley Scott, Sergio Castellitto și Asghar Farhadi.

Penélope Cruz este căsătorită cu actorul spaniol Javier Bardem, cu care are doi copii.

1981: S-a născut actrița Jessica Alba

Jessica Alba este o actriță și antreprenoare americană, născută pe 28 aprilie 1981 în Pomona, California. Tatăl ei, Mark Alba, are origini mexicane, iar mama sa, Catherine, are rădăcini daneze, franceze și engleze.

Jessica Alba și-a început cariera actoricească la vârsta de 13 ani, apărând în filmul „Camp Nowhere” și în serialul „The Secret World of Alex Mack”. Ulterior, șase ani mai târziu, aceasta a devenit cunoscută pentru rolul său din serialul „Dark Angel”, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur. A jucat în filme precum „Honey” (2003), „Sin City” (2005), „Fantastic Four” (2005) și „Good Luck Chuck” (2007).

În 2011, Jessica Alba a cofondat The Honest Company, o companie care oferă produse ecologice pentru îngrijirea bebelușilor și a gospodăriei. Motivată de experiențele personale legate de alergii și dorința de a avea produse sigure pentru familia sa, compania a crescut rapid, atingând o valoare estimată de 1 miliard de dolari până în 2015. ​

Jessica s-a căsătorit cu Cash Warren în 2008, cu care are trei copii: Honor, Haven și Hayes. În februarie 2025, a depus actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile, dar a subliniat că prioritatea lor rămâne bunăstarea copiilor.

Pe lângă cariera sa în actorie și afaceri, Jessica Alba este implicată activ în promovarea sănătății mintale și a diversității în leadership. A participat la ședințe de terapie alături de fiicele sale pentru a îmbunătăți comunicarea și relațiile familiale. De asemenea, a fondat compania de producție Lady Spitfire, dedicată promovării poveștilor conduse de femei.

1995: A murit actorul Nicolae Dinică

Nicolae Dinică s-a născut pe 23 februarie 1940, în inima Bucureștiului, fiind unul dintre cei mai apreciați actori români de film și teatru. De mic, a fost fascinat de lumea artei și a teatrului.

După absolvirea liceului, Nicolae Dinică a urmat drumul către Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie din București, unde și-a dezvoltat abilitățile actoricești sub îndrumarea unor mari profesori și regizori. Aici, și-a pus bazele carierei sale impresionante în lumea teatrului și a cinematografiei românești.

Debutul său în lumea filmului a avut loc în 1965, odată cu rolul din filmul „Calea Victoriei sau cheia visurilor”. Cu o prestație remarcabilă, Nicolae Dinică și-a câștigat rapid admirația publicului și aprecierea criticilor.

De-a lungul carierei sale, a interpretat o varietate de personaje memorabile într-o serie de filme notabile, precum „Somnul insulei” (1994) și „O lumină la etajul zece” (1984), demonstrându-și versatilitatea și talentul actoricesc.

Pe 6 martie 2014, lumea artistică românească a suferit o mare pierdere odată cu trecerea sa în neființă, la București, la vârsta de 74 de ani.

1996: Masacrul de la Port Arthur, Tasmania

Masacrul de la Port Arthur a avut loc la 28 aprilie 1996, unde 35 de persoane au fost ucise și alte 23 rănite. Atacatorul, Martin Bryant, a fost condamnat la închisoare pe viață.

Incidentele armate sunt rare în Australia, ţară cu una din cele mai stricte legislaţii în privinţa armelor de foc. Armele automate şi semiautomate sunt interzise după acest eveniment tragic.

1999: A murit fizicianul Arthur Leonard Schawlow

Arthur Schawlow s-a născut pe 5 mai 1921 în Mount Vernon, New York, și a crescut în Toronto, Canada.

A studiat la Universitatea din Toronto, dar și-a întrerupt studiile din cauza celui de-al Doilea Război Mondial. După război, și-a început doctoratul și ulterior a colaborat cu Charles Townes la Universitatea Columbia.

A lucrat la Bell Labs, apoi a fost profesor la Universitatea Stanford până la pensionare. Schawlow s-a remarcat prin cercetări în domeniul opticii și al laserelor, pentru care a primit Premiul Nobel pentru Fizică în 1981.

A fost coautorul unei lucrări fundamentale despre lasere și a contribuit la popularizarea spectroscopiei cu laser. În 1991, a fost instituit un premiu care îi poartă numele.

În 1951, s-a căsătorit cu Aurelia Townes și a avut trei copii: Arthur Jr., Helen și Edith. Arthur Jr. este autistic, cu foarte puține abilități de vorbire. Arthur Schawlow a fost implicat activ în susținerea persoanelor cu autism, înființând un centru special de îngrijire. A murit de leucemie în 1999, la vârsta de 77 de ani.

2009: A murit interpreta de muzică populară Valeria Peter Predescu

Valeria Peter Predescu a fost o interpretă de muzică populară românească, născută pe 24 octombrie 1947 în satul Telciu, județul Bistrița-Năsăud.

A debutat în 1972 la Radio Cluj și a devenit cunoscută la nivel național în 1977, după ce a câștigat concursul „Floarea din grădină”. De-a lungul carierei, a lansat 61 de albume, inclusiv cântece religioase și colinde, și a publicat patru cărți de folclor.

A fost membră a Academiei Artelor Tradiționale din Sibiu și a primit numeroase premii pentru contribuția sa la păstrarea tradițiilor năsăudene. A decedat pe 28 aprilie 2009, la vârsta de 61 de ani, în Bistrița, în urma unui infarct miocardic.​