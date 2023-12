Seducătorul Ralph Fiennes, actorul cu o expresivitate năucitoare, împlinește 61 de ani. Femeia care i-a marcat viața

Pentru rolul lui Amon Goeth din Lista lui Schindler (1993), a câștigat Premiul BAFTA. Actorul Ralph Fiennes împlinește astăzi 61 de ani. Cetatea Filmului l-a curtat tocmai pentru expresivitatea sa nă­ucitoare: ochii lui albaștri magnetizanţi insinu­ează un trecut tumultuos.

Este unul dintre cei mai buni actori în roluri negative.

Vorbim de rolul care l-a propul­sat pe Ralph Fiennes de pe scândura teatrului în liga Hollywoodului: interpretarea lui Amon Göth în Lista lui Schindler, comandantul lagărului din Płaszów în ‘43-’44 şi unul dintre cele mai sadice personaje ale istoriei nazismului. Un personaj pe care spectatorii l-au urât şi l-au iu­bit tocmai pentru acest farmec îmbătător care-l defineşte pe omul din spatele monstrului… Cel căruia regizorul Steven Spielberg îi atribuia un „erotism malefic“, în timp ce Magnus, unul dintre fraţii Fiennes (sunt şapte în total!), îl numea „un călugăr care a câştigat lozul cel mare“.

Pentru rolul Contelui Almásy din Pacientul englez (1996) a obținut a doua nominalizare la Oscar, la categoria „Cel mai bun actor”, precum și la BAFTA și Globurile de Aur. A mai jucat în seria Harry Potter, în rolul lordului Cap-de-Mort, și în seria James Bond, în rolul lui M.

Ralph a devenit cunoscut publicului, în 1991, când a apărut în calitate de interpret principal în serialul TV "Un om periculos, Lawrence al Arabiei", care a avut un mare succes. În 1992, a debutat în filmul "Wuthering Heights".

Trei dintre filmele cunoscute din cariera actorului sunt: "Pacientul englez", "Lista lui Schindler" și "Spider".

De la mama sa, Jini, Ralph a moştenit pasiunea pentru pictură, însă, după un an la Colegiul de Artă şi Design din Chel­sea, a descoperit arta dramatică, ajungând rapid la Academia Regală din Londra şi apoi la Royal Shakespeare Company. 1993 a fost, însă, anul crucial, când bucuria de-a se căsători şi cea de-a fi nominalizat la Oscar au fost anulate de moartea mamei sale, la 55 de ani, de cancer la sân. Singura femeie despre care, de altfel, e dispus să povesteas­că. „Am fost foarte apropiat de ea. Ne-a încurajat să ne implicăm, să devenim pasionaţi. Avea, însă, o fragilitate emoţională pe care o resimţeam din plin“, îşi amintea, în urmă cu mai mulți ani Ralph Fiennes, într-un interviu pentru The Guardian.

Campion la capitolul iubire

La capitolul iubiri, Ralph Fiennes este campion. În luna martie 2023, actorul a fost fotografiat la Roma cu fosta sa iubită Francesca Annis, actrița implicată în finalul primei căsnicii a starului britanic. Imaginile vin la doar câteva săptămâni după ce actorul din „Harry Potter” a fost surprins plimbându-se la braț, tot prin capitala Italiei, cu Amelia Richards, soția înstrăinată a fotografului James Lindsay.

Un martor a declarat: „Păreau foarte relaxați, au ieșit împreună din hotel și au făcut o plimbare lungă înainte de a merge spre restaurant pentru prânz. Râdeau și glumeau”, notează Daily Mail.

Ralph filmează la Roma thrillerul „Vatican Conclave”, bazat pe cartea lui Robert Harris.

Relația lui Ralph cu Francesca a pus capăt mariajului său cu actrița din „Doctor Who”, Alex Kingston, cu care era căsătorit din 1993. S-au despărțit în 1996, după ce el a început o aventură cu Annis pe când lucrau la Hamlet.

Dar și această poveste de iubire s-a terminat destul de repede după ce Ralph, care l-a interpretat pe M, șeful MI6, în trei filme Bond, a început o relație cu românca Cornelia Crișan, mult mai tânără decât Francesca, mai scrie Daily Mail.

„Ralph și Francesca s-au despărțit, dar au rămas prieteni dragi. Sunt devotați unul altuia”, a explicat o altă sursă.