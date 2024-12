25 decembrie: S-a născut marele fizician englez Isaac Newton. El a calculat, pe baza textelor religioase, când va fi sfârşitul lumii

Pe 25 decembrie s-a născut marele fizician şi matematician Isaac Newton. Tot într-o zi de Crăciun s-a născut şi celebrul actor Humphrey Bogart, a cărui ultimă soţie a fost pe jumătate româncă. 25 decembrie este ziua în care creştii din lumea întreagă sărbătoresc Naşterea Domnului.

4 î.e.n: S-a născut Iisus Hristos

Conform tradiției, acceptată în general ca adevăr istoric, Iisus, figura centrală a creștinismului și unul din cele mai importante simboluri ale culturii occidentale, s-a născut în jurul anului 4 î. e.n. și a murit martirizat prin răstignire în jurul anului 30 e.n.

Potrivit tradiției creștine apostolice, căreia i se datorează în mare măsură ceea ce se cunoaște despre Iisus, principalele texte sursă care discută despre Fiul Domnului sunt cele patru Evanghelii canonice (Matei, Marcu, Luca și Ioan), la care se adaugă celelalte cărți ale Noului Testament. Trăsăturile fundamentale ale imaginii sale în creștinism se datorează anumitor evenimente majore ale existenței sale relatate în Biblie: Nașterea, Minunile săvârșite, Răstignirea și Învierea, precum și învățăturii și retoricii discursului său.

325: S-a sărbătorit primul Crăciun

Unul dintre cele mai importante evenimente petrecute în ziua de 25 decembrie s-a întâmplat în urmă cu mai bine de un mileniu şi jumătate. Mai exact, în anul 325 când împăratul creştin Constantin cel Mare declară oficial data de 25 decembrie ca ziua în care toţi creştinii să sărbătorească Naşterea Mântuitorului Iisus. Evenimentul a intrat în istorie drept primul Crăciun sărbătorit în întreaga lume.

1642: S-a născut fizicianul englez Isaac Newton, care a calculat când va fi sfârşitul lumii

Considerat una dintre cele mai strălucite minţi ale omenirii, Sir Isaac Newton, autorul legilor gravitației, a construit şi primul telescop reflectorizant și și-a dat seama de forma exactă a Pământului.

Potrivit calendarului iulian folosit în Anglia la acea vreme, Isaac Newton s-a născut prematur, în ziua de Crăciun a anului 1642 (4 ianuarie 1643, conform calendarului actual), la numai câteva luni de la moartea tatălui său. Mama lui s-a recăsătorit cu un bărbat bogat, care nu şi-a dorit însă un copil vitreg, aşa încât Isaac Newton a fost abandonat şi lăsat în grija bunicilor de la vârsta de 3 ani.

Trauma din copilărie avea să-l urmărească toată viaţa, găindu-şi consolarea în studii şi o singurătate cruntă. A studiat alchimia, optica, gravitaţia şi alte numeroase aspecte ale ştiinţei şi ale matematicii pe întreaga durată a vieţii sale în care n-a reuşit să-şi facă prea mulţi prieteni.

Într-o scrisoare din 1704, după 30 de ani de cercetat clădiri antice, Issac Newton notează că a găsit un cod secret de numere în cărțile biblice (Daniel și Apocalipsa) şi că, după calculele sale, sfârșitul lumii va avea loc în anul 2060.

Isac Newton a studiat aprofundat Biblia şi alte scrieri religioase, pe baza cărora a calculat data la care lumea, aşa cum o cunoaştem noi, se va sfârşi, fiind înlocuită de „Regatul Cerurilor”. Potrivit scrierilor sale, la mijlocul secolului al XXI-lea Hristos se va întoarce și va domni pentru un mileniu, iar poporul evreu va construi „o Împărăție înfloritoare și veșnică” în Israel.

„Așadar, timpii și jumătatea timpului sunt 42 de luni sau 1260 de zile sau trei ani și jumătate, socotind douăsprezece luni până la un an și 30 de zile până la o lună, așa cum sa făcut în Calendarul anului primitiv.

Și zilele fiarelor de scurtă durată fiind puse pentru anii regatelor trăite, perioada de 1260 de zile, dacă datează de la cucerirea completă a celor trei regi în anul 800 d.Hr., se va încheia în anul 2060 d.Hr”, scria Newton în 1704.

„S-ar putea să se termine mai târziu”, mai nota marele fizician Isaac Newton, „dar nu văd niciun motiv pentru sfârșitul lui mai devreme”.

1758: Cometa Halley este văzută de Johann Georg Palitzsch

Johann Georg Palitzsch confirmă predicția lui Edmund Halley cu privire la trecerea Cometei Halley.

În 1705, Edmond Halley a publicat o nouă carte, „Synopsis Astronomia Cometicae”, în care spunea că unele comete apărute în 1456, 1531, 1607 și 1682 sunt de fapt manifestări ale aceleiași comete, care avea să revină (după cum a prezis el) în 1758. Era vorba, evident, despre cometa care avea să-i poarte numele, Halley, şi care avea să fie observată de Johann Georg Palitzsch, în anul 1758.

1899: S-a născut actorul american Humphrey Bogart. Ultima lui soţie era pe jumătate româncă

Câștigător al Premiului Oscar în 1951 pentru rolul Charlie Allnut din pelicula „Regina africană“, Humphrey Bogart este un adevărat simbol cultural american. Instituția cea mai autorizată în domeniul cinematografiei din Statele Unite ale Americii, Institutul American de Film (The American Film Institute), l-a desemnat pe Bogart ca cel mai mare actor din istoria filmului american.

Actorul de teatru şi film Humphrey Bogart s-a născut la New York, în ziua de Crăciun, în 1899. A urmat cursurile de la Trinity School din New York, după care s-a înscris la Phillips Academy, în Andover, Massachusetts. Părinţii îşi doreau ca Bogart să studieze la Universitatea Yale, dar, în 1918, acesta a fost exmatriculat de la Phillips Academy, fie pentru că fusese prins fumând, fie pentru că avusese note prea mici, cum spun unele surse.

După ce a renunţat la şcoală, Bogart s-a înrolat în Marina Statelor Unite pentru o vreme, iar în 1921 şi-a început cariera de actor cu roluri secundare în spectacole de pe Broadway. Întâiul rol din spatele camerelor de filmat a fost cel din scurtmetrajul „Oraşul dansator“.

„Casablanca”, pelicula regizată de Michael Curtis, care l-a făcut celebru pe Humphrey Bogart în lumea întreagă, a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu şi cel mai bun regizor, în 1944.

Puţini ştiu însă că de-a dea treia soţie a marelui actor, ea însăşi o cunoscută actriţă, Lauren Bacal, era pe jumătate româncă, mama ei, Natalie Weinstein-Bacall, emigrând din România în Statele Unite.

Părinţii au divorţat însă când actriţa avea numai cinci ani, iar ea apreluat, mai târziu, numele de familie al mamei sale, Bacall. În ciuda despărţirii părinţilor, ea a fost mereu în atenţia extinsei sale familii evreieşti, având un cerc adorat de unchi şi mătuşi, dar şi o bunică, Sophie, care a emigrat din România, pe când copiii săi erau foarte mici, notează vanityfair.com

Desemnată Miss Greenwich Village în 1942, Lauren Bacall a debutat în teatru, într-un spectacol de George S. Kaufman şi a apărut apoi pe coperta numărului din martie 1943 al revistei Harper's Bazaar, atrăgând atenţia regizorului Howard Hawks.

Lauren Bacall şi Humphrey Bogart s-au întâlnit în timpul filmărilor pentru pelicula „To Have and Have Not”, adaptare după un roman de Ernest Hemingway. Bacall şi Bogart - care în acea vreme era căsătorit cu cea de-a treia soţie a lui, Mayo Methot - au început o relaţie în timpul filmărilor şi s-au căsătorit, în cele din urmă, în 1945, în Ohio.

În 1957, Humphrey Bogart a murit de cancer esofagian. Lauren Bacall avea 32 de ani şi doi copii împreună cu celebrul actor, Stephen şi Leslie. Frumoasa actriţă a avut o relaţie cu Frank Sinatra, cu care urma să se căsătorească, dar acesta a rupt logodna în mod neaşteptat. În 1961 s-a căsătorit cu actorul Jason Robarts, iar relaţia lor a durat până în 1969. Cei doi au un fiu, actorul Sam Robards.

1956: S-a născut actrița Rodica Negrea

Actrița Rodica Negrea s-a născut la Târgu-Mureș. După ce a absolvit liceul și Școala Populară de Artă din orașul natal a plecat la București pentru a susține examenul de admitere la Facultatea de teatru.

În anul 1980, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale”. A debutat pe scena Teatrului Mic din București.

În luna mai a anului 2019 a câștigat Premiul Uniunii Cineaştilor din România pentru interpretare feminină în rol secundar pentru rolul din filmul „Moon Hotel Kabul".

Amintim câteva dintre filmele și serialele în care Rodica Negrea a jucat: „Lacrimi de iubire” ,„Iubire ca-n filme”, „Cu un pas înainte”, „Îngeraşii", „Aniela", „Moştenirea", „Atletico Textila”, „Las Fierbinţi" (2017, ediţie specială de Crăciun).

1977 - A murit Charlie Chaplin

Născut pe 15 aprilie 1889 la Londra, Charlie Chaplin este emblema filmului mut. A debutat cinematografic în 1917, în filmul „Making a Living”.

Activitatea sa artistică i-a adus trei Premii Oscar: în anul 1929, la prima ediție a Premiilor Academiei Americane a primit un trofeu pentru contribuţia la filmul „Circul“. În 1972 a primit un Oscar pentru realizările din întreaga carieră, iar în anul 1973 a primit unul pentru muzica din „Luminile Rampei”.

„Goana după aur/The Gold Rush“, „Luminile oraşului/City Lights“, „Timpuri noi/Modern Times“ şi „Dictatorul/The Great Dictator“ sunt doar câteva dintre filmele care l-au transformat pe Chaplin într-un idol.

1978 - S-a născut artista Paula Seling

Artistă, interpretă, compozitoare şi personalitate TV, Paula Seling s-a născut la 25 decembrie 1978, la Baia Mare. A început să studieze pianul la vârsta de şase ani, la Şcoala de Arte din localitatea natală.

Paula Seling a câștigat locul I la Festivalul de la Mamaia, secțiunea Creație, cu melodia „Prin ochii tăi pot visa”, trofeul festivalului Cerbul de Aur din Brașov cu piesele „Noapte caldă” și „That Old Devil Called Love”. În plus a câștigat premiul „Femeia anului 2022” acordat de revista Avantaje.

De asemenea, împreună cu Ovi, Paula Seling a obținut locul 12 în finala Eurovision 2014 de la Copenhaga, cea mai bună poziţie obţinută de România în cadrul prestigiosului festival de muzică

1989 - A apărut primul număr al ziarului „Adevărul”

La 25 decembrie 1989 a apărut primul numărul al ziarului „Adevărul”, după seria editată de Alexandru V. Beldiman (săptămânal, la Iași, în perioada 15 decembrie 1871- 15 aprilie 1872, și, zilnic, la București, din 15 august 1888), în locul ziarului „Scînteia”. În anul 1895, Beldiman i-a vândut ziarul „Adeverul” lui Constantin Mille. Mille a deschis, de asemenea, o nouă gazetă care apărea în fiecare dimineață intitulată „Adeverul de dimineață”, care a devenit în luna decembrie a anului 1904 „Dimineaţa – organ de informaţiuni şi reportagii“. În 1920, Mille vinde ziarul „Adeverul” către bancherul Aristide Blank.

În anul 1898 s-a inaugurat Palatul Sărindar, noul sediu al ziarului „Adeverul”. În 1916, ziarul dispare ca urmare a intrării țării în Primul Război Mondial și avea să reapară la începutul anului 1919.

Guvernul Octavian Goga- A.C. Cuza interzice ziarul în anul 1937, urmând ca în 1946 să reapară după nouă ani de pauză.

La 31 martie 1951 a apărut ultimul număr din „Adeverul” înainte de a fi închis de comuniști.

Revoluția din anul 1989 creează premisele pentru revenirea ziarului „Adevărul”. Astfel jurnaliștii de la „Scînteia” au utilizat infrastructura pe care o aveau la dispoziție și anunțau editarea unui nou ziar pe care l-au numit „Adevărul”.

1989: Procesul și execuția soților Ceaușescu

La 25 decembrie 1989 a avut loc, la Târgoviște, în fața unui Tribunal Militar Extraordinar, procesul intentat de statul român lui Nicolae Ceaușescu, fost președinte al României (1974-1989), și Elenei Ceaușescu, pentru „infracţiune de genocid”, „subminarea puterii de stat” şi „subminarea economiei naţionale”.

În urma sentinței, soții Ceaușescu au fost executați prin împușcare în după-amiaza aceleiași zile, la Târgovişte.

1991: Mihail Gorbaciov a demisionat din funcția de președinte al URSS

Născut la 2 martie 1931, Mihail Gorbaciov a fost primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice. La data de 11 martie 1985, Gorbaciov a fost ales Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Pe lângă faptul că a dărâmat Cortina de Fier și a intrat în istorie cu „Glasnost” și „Perestroika“, Mihail Gorbaciov a pus capăt cursei înarmării dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite şi, în consecință, Războiului Rece.

În anul 1990, Gorbaciov a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Pe 25 decembrie 1991, Mihail Sergheievici Gorbaciov şi-a prezentat demisia din calitatea de preşedinte al URSS. „Îmi părăsesc postul cu nelinişte. Dar şi cu speranţă, cu încredere în voi, în înţelepciunea şi forţa voastră de spirit. Suntem moştenitorii unei mari civilizaţii şi, în prezent, depinde de toţi şi de fiecare în parte ca ea să renască la o nouă viaţă, modernă şi demnă”, declara Mihail S. Gorbaciov în faţa presei şi, implicit, a compatrioţilor săi.

2000: A murit filosoful american W.V. Quine

Născut la 25 iunie 1908, W.V. Quine a fost unul din cei mai influenți filozofi și logicieni americani ai secolului XXfiind considerat cel mai important continuator al ideilor lui Rudolf Carnap, precum și cel mai mare empirist american.

2016: A murit cântăreţul de muzică pop George Michael

Geórgios Kiriákos Panagiótou este un cântăreț și compozitor englez de origine cipriotă. A devenit popular ca vocalist al formației Wham! și ca solist sub numele de George Michael. A vândut mai mult de 100 de milioane de albume la nivel mondial.

George Michael a format duoul Wham!, cu Andrew Ridgeley, în 1981. Primul album al trupei Fantastic, a ajuns pe primul loc în topurile britanice în anul 1983 și a generat numeroase melodii în top 10 singles, cum ar fi: „Young Guns (Go For It!)”, „Wham Rap! (Enjoy What You Do)” și „Club Tropicana”. Cel de-al doilea album, „Make It Big”, a ajuns pe prima poziție în clasamentele americane. Printre melodiile de succes de pe acest album s-au numărat „Wake Me Up Before You Go-Go” (Nr. 1 în Regatul Unit și SUA), „Freedom”, „Everything She Wants”, și „Careless Whisper”, care a ajuns pe locul 1 în aproape 25 de țări, inclusiv Marea Britanie și SUA, și a fost primul cântec solo al lui Michael.

George Michael a cântat în primul concert Band Aid, înregistrând „Do They Know It's Christmas?” (ajuns pe locul I în clasamentul britanic) și a donat încasările în scopuri caritabile. A contribuit la partea de background vocal pentru hitul lui David Cassidy din 1985 „The Last Kiss”, ca și pentru succesul lui Elton John din 1985 cu „Nikita” și „Wrap Her Up”.

2021: Lansarea telescopului spațial James Webb

La 25 decembrie 2021 a fost lansat telescopul spațial James Webb, la bordul rachetei Ariane 5, din portul spațial european Kourou din Guyana Franceză.

Telescopul Spaţial James Webb este succesorul în valoare de 10 miliarde de dolari al telescopului Hubble.

Telescopul a fost construit să reziste la şocuri şi zgomote puternice și a fost proiectat să efectueze observaţii aprofundate în univers faţă de predecesorul său.

Cu ajutorul telescopului, cercetătorii se aşteaptă să poată analiza şi atmosfera planetelor îndepărtate, în speranţa că vor putea descoperi semne de viaţă.