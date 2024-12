22 decembrie: Fuga din București și arestarea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu după o săptămână de demonstrații și reprimări sângeroase

La 22 decembrie, în 1849, scriitorul rus Fiodor Dostoievski a fost salvat de la execuție. În 1930 a murit politicianul Vintilă I.C. Brătianu, iar în 1974 s-a născut Andreea Marin. Dar data de 22 decembrie este, înainte de toate, sinonimă cu Revoluția din 1989 și fuga lui Ceaușescu din București.

22 decembrie 1849: scriitorul rus Fiodor Dostoievski a fost salvat de la execuție

Celebrul scriitor a avut probleme cu autoritățile ruse din cauza implicării sale într-un grup de liberali utopiști, numit Cercul Petrașevski.

O grațiere din partea țarului Nicolae de plutonul de execuție pe 22 decembrie 1849, în ultima clipă, potrivit Wikipedia.

Pedeapsa a fost comutată la muncă silnică în Siberia și serviciu militar pe viață.

Dostoievski a ispășit patru ani de muncă silnică într-o colonie penitenciară (katorga) din Omsk. În acest timp nu i s-a permis să corespondeze cu rude sau prieteni, așa că primele informații legate de viața sa în Siberia sunt conținute într-o scrisoare adresată în 1854 fratelui său, Mihail, la doar o săptămână de la eliberare.

22 decembrie 1927: A fost înfiinţată Societatea de Difuziune Radiofonică din România

În decembrie 1927 s-au pus bazele legale ale constituirii primei societăți naționale de radio din România, cu capital majoritar de stat, Consiliul de Miniștri declarând constituită Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România (art.2 din Jurnalul nr. 2915/22 decembrie1927 al Consiliului de Miniștri). Prima Adunare generală a Societății de Difuziune Radiotelefonică a avut loc la 17 ianuarie 1928. Iar în luna martie a aceluiași an, Societatea a fost înregistrată oficial la tribunal.

Societatea de Difuziune Radiofonică din România, în prezent Societatea Română de Radiodifuziune, este un serviciu public autonom de radiodifuziune de interes național, cu atribuții de informare, educație și divertisment.

22 decembrie 1930: A murit Vintilă I.C. Brătianu, politician și economist român

Vintilă I.C. Brătianu (născut la 16 septembrie 1867, la București) a ocupat funcția de prim-ministru al României în perioada 1927-1928. A obținut diploma de inginer în Franța, iar la revenirea în țară a luat parte la lucrările de construcție ale podului de la Cernavodă.

A devenit director al Regiei Monopolurilor Statului în 1897. Ulterior, a deținut următoarele funcții: secretar general în Ministerul Finanțelor, primar al Capitalei (1907 – 1911), ministru de război în timpul Primului Război Mondial, ministru al Finanțelor (1922 – 1926), director al Băncii Românești și cenzor și director al Băncii Naționale a României.

A intrat în politică în anul 1901, în cadrul Partidului Național Liberal, fiind ales de mai multe ori senator, deputat sau consilier comunal. Din anul 1927 și până în 1930 a fost președinte al Partidului Național Liberal.

22 decembrie 1956: A murit poetul Nicolae Labiş

Poetul român Nicolae Labiș s-a născut la 2 decembrie 1935. A urmat cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni, făcându-se remarcat, în special, la Limba şi literatura română, prin compuneri uluitoare.

În anul 1949 a scris „Slove de ziar” şi nuvela „Cărări spre victorie”, iar în anul 1951 a obținut premiul I la Concursul de limbă şi literatură română de la Bucureşti.

la Conferinţa tinerilor scriitori din 1956 a publicat primul său volum, „Puiul de cerb”, urmat, la scurtă vreme, de volumul „Primele iubiri”, apoi a devenit membru al Uniunii Scriitorilor.

Accidentul care i-a adus moartea a avut loc în noaptea de 9/10 decembrie 1956. S-a întâmplat în staţia din vecinătatea Spitalului Colţea. A ajuns la spital cu coloana vertebrală.

A murit la vârsta de doar 21 de ani.

Nicolae Labiș este înmormântat la cimitirul Bellu din Capitală.

22 decembrie 1972: S-a născut cântăreața Vanessa Paradis

Celebra artistă s-a născut la Saint-Maur-des-Fosses - Franța.

A înregistrat primul ei single în anul 1983, „La Magie des surprises-parties”. Cu toate că piesa nu a fost un hit, aceasta i-a deschis calea pentru hitul din anul 1987, „Joe le taxi”.

Avea doar 18 ani când a fost recompensată cu Premiul Cesar pentru cea mai promițătoare actriță pentru rolul interpretat în „Noce blanche”. Ulterior, un an mai târziu, aceasta a promovat parfumul „Coco” pentru Chanel, iar în 1992 a părăsit Franța și s-a mutat în SUA pentru a lucra cu Lenny Kravitz la un album.

Timp de 14 ani, Vanessa Paradis a trăit o poveste de dragoste cu celebrul actor Johnny Depp, cu care are și doi copii.

În anul 2018 s-a căsătorit cu Samuel Benchetrit.

Din filmografia sa amintim: „Noce blanche”, „La fille sur le pont/ Fata de pe pod”, „L'arnacoeur” și „Fading Gigolo/ Gigolo de ocazie”.

22 decembrie 1974: S-a născut Andreea Marin

Andreea Marin a avenit pe lume la Roman.

A urmat cursurile Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Avea doar doar nouă ani, când și-a pierdut mama într-un accident rutier.

În anul 1995, pe vremea când avea 21 de ani, s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță, însă după doar cinci ani au divorțat. În luna ianuarie a anului 2006 Andreea Marin s-a recăsătorit cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta.

După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul pe rețeaua de socializare Facebook.

A avut și are o carieră de succes. A fost maestru de ceremonii a patru principale festivaluri internaționale din România: Eurovision, Mamaia, Cerbul de Aur, Gala Națională a Sportului, gazdă și director de program al emisiunii „Surprize, Surprize”, realizată în prime-time pe segment social/divertisment transmisă sâmbătă seara (3 ore în direct), cel mai urmărit spectacol de televiziune în România, nouă ani la rând.

22 decembrie 1989: Revoluția din România. Nicolae Ceaușescu și soția sa fug din București

A doua zi de revoluţie în Bucureşti - 22 decembrie 1989 - a însemnat pentru mulţi şi momentul culminant în care Ceauşescu a fugit şi în care la radio s-a strigat: „Comunismul a căzut!”.

Bucureştenii au ieşit din nou în stradă pe 22 decembrie 1989, doar că în număr mult mai mare faţă de ziua precedentă, muncitorii fiind şi ei prezenţi în centrul oraşului încă de la prima oră. La ora 9.30, ministrul Apărării, Vasile Milea, s-a sinucis. Gestul de disperare a fost văzut ca o admitere a înfrângerii.

Forţele armate (unităţi ale armatei, miliţiei şi securităţii) au început să fraternizeze cu demonstranţii laa presiunea masei imense de demonstranţi.

În jurul orei 11:30, Ceauşescu a luat a încercat să se adreseze mulţumii, prin portavoce, de la balconul clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist, dar a fost întâmpinat cu un val de dezaprobare şi furie.

Soții Ceauşescu, însoţiţi de Manea Mănescu, Emil Bobu, generalul Marin Neagoe şi două gărzi de corp, părăsesc clădirea CC al PCR cu elicopterul.

Manifestanţii au ocupat atât Comitetul Central, cât şi sediul televiziunii publice. Cele două mişcări strategice au avut loc în jurul orei 12.30, acesta fiind momentul - considerat simbolic - al victoriei Revoluţiei.

A urmat informarea populaţiei, informare care, odată începută, nu s-a mai oprit deloc zile întregi.

„Am învins”

La 12:51 Ion Caramitru şi poetul Mircea Dinescu, în mijlocul mai multor revoluţionari, s-au adresat telespectatorilor, anunţând fuga dictatorului, formând cu degetele litera V (semnul victoriei). Atunci cei doi au rostit celebra frază: „Am învins!”

Poetul Mircea Dinescu a anunţat că revoluţionarii lucrau la un program şi o proclamaţie către ţară.

Dinescu făcea un apel la calm şi înţelepciune. „A curs destul sânge", continua poetul:

„Nu se deschide foc în niciun fel de situaţie împotriva oamenilor”.

Tot la televiziunea naţională vorbeau generali şi reprezentanţi ale diverselor structuri din armată care ordonau retragerea tuturor trupelor militare din ţară, dar şi precauţie din parte soldaţilor faţă de posibile atacuri ale trupelor pro Ceauşescu.

„Toate unităţile şi subunităţile intră în cazărmi. Nu se deschide foc în niciun fel de situaţie împotriva oamenilor. Este nevoie de linişte în toată ţara", a fost mesajul şefului Marelui Stat Major, generalul Ştefan Guşă.

După-amiază, în jurul orei 15.30, Nicolae și Elena Ceaulescu sunt arestaţi lângă municipiul Târgovişte (la 80 km nord de Bucureşti).

În seara zilei, se constituie Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale, care preia întreaga putere în stat, cu scopul „instaurării democraţiei, libertăţii şi demnităţii poporului român”.

22 decembrie 1989: S-a născut cântăreață de muzică pop și R&B Jordin Sparks

Cântăreața americană de muzică pop și R&B Jordin Sparks a devenit cunoscută în urma participării la emisiunea-concurs American Idol, pe care a câștigat-o la începutul lui 2007.

Prima sa piesă, „This Is My Now”, a debutat pe locul 15 în Billboard Hot 100, fiind inclusă pe albumul de debut al cântăreței, numit „Jordin Spark”. La finele anului 2007, Sparks a lansat discul single „Tattoo”, ce s-a clasat pe locul 8 în SUA și pe locul 3 în Canada.

De-a lungul carierei sale, Jordin Sparks a câștigat numeroase premii, printre care Premiul NAACP Image, un Premiu BET, un Premiu American Music, un People's Choice Award și două Teen Choice Awards.

22 decembrie 2008: Emil Boc devine premierul României

Emil Boc s-a născut la 6 decembrie 1966.

A urmat cursurile Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj și pe cele ale Facultății de Drept. Acesta a deținut din anul 2005 și până în anul 2012 funcția de președinte al Partidului Democrat, respectiv al Partidului Democrat Liberal.

Ulterior, din 22 decembrie 2008 și până la data de 6 februarie 2012 a fost premier al României. În urmă cu trei ani, a obținut în urma alegerilor locale un nou mandat de primar al Clujului, după cele din 2004, 2008, 2012, 2016 și 2020.