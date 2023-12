Andreea Marin, spitalizată: „Văd partea plină a paharului și clipa de umbră drept o tranziție”

Andreea Marin a avut recent nevoie de o intervenție medicală. Pe rețelele sociale, vedeta le-a transmis, joi, celor care și-au făcut griji pentru starea ei că se simte mai bine și a mulțumit echipei medicale care a ajutat-o să treacă peste momentul dificil.

Vedeta a relatat succint că a fost spitalizată, într-un mesaj însoțit de o fotografie mai veche, postat pe Facebook și alte rețele sociale:

„Poate o să vi se pară ciudat că pun poza asta frumoasă, în care am o stare bună, zâmbet și un strop de strălucire, când voi vorbi mai jos despre ziua de ieri, în care am dormit lin pe un pat de spital, în timp ce medicul își făcea bine treaba, ca să-mi dea vești bune apoi. Așa ca fotografia are legătură cu felul meu de a fi, așa sunt eu, optimistă, și așa mă remontez când trec, precum se întâmplă oricărui om, și prin momente mai neplăcute: văd partea plină a paharului și clipa de umbră drept o tranziție spre ziua luminoasă ce vine apoi. La ce mi-ar folosi să pun aici o poză cu mine morocănoasă pe un pat de spital?”, a mărturisit Andreea Marin.

„M-au sunat ai mei să verifice cu inima cât un purice dacă sunt încă în viață”

Andreea Marin le-a transmis fanilor că e bine.

„Nu vă alarmați, nu e cazul, sunt bine, azi e o zi de lumină - menționez asta cat se poate de limpede, că tot văzusem de curând știri sumbre avându-mă drept personaj central, de m-au sunat ai mei să verifice cu inima cât un purice dacă sunt încă în viață, grație unor “jurnaliști” minunați. Aceasta e o postare în care vreau doar să spun mulțumesc cu toată inima echipei medicale care a avut grijă de mine și ieri, când mă aflam în “casa” lor, și în alte ocazii în care îmi verificam sau reparam starea de sănătate, e-adevărat că eu caut pe cat posibil să nu afle o lume întreagă când pășesc pragul unui spital, doar când e ceva prețios de învățat dintr-o experiență trăită de mine ce știu că poate ajuta și alți oameni, vorbesc deschis despre asta”, a mai scris Andreea Marin pe Facebook.

Amintim că, în urmă cu două luni, Andreea Marin a dezvăluit în cadrul emisiunii Vorbește Lumea cum a câștigat lupta cu kilogramele în plus. În doar patru luni, vedeta a reușit să slăbească aproape 15 kilograme.