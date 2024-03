20 martie: 204 ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite VIDEO

La 20 martie 1871 a murit omul politic Alexandru Hurmuzachi, iar în anul 1922 a murit actorul american Carl Reiner. În aceeași zi, dar în anul 2012, au murit în Irak minimum 52 de persoane și alte peste 250 au fost rănite.

20 martie 1820 - S-a născut Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite

Născut la Bârlad, Alexandru Ioan Cuza este cunoscut, în special, ca domnitorul care a pus bazele statului modern. Domnia sa poate fi împărțită în trei perioade: cea a Unirii depline (1859 - 1862), a marilor reforme (1862 - 1864) și perioada domniei autoritare (1864 - 1866).

Cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere social și economic din timpul domniei lui Cuza a fost cea a guvernului condus de Mihail Kogălniceanu (octombrie 1863- ianuarie 1865). Astfel, au fost adoptate în scurt timp o serie de legi importante, printre care Legea secularizării averilor mănăstirești (1863), Legea privind înființarea Curții de Conturi (1864), Legea privind organizarea forțelor armate (1864), Legea agrară (1864), Legea agrară (1864).

Alexandru Ioan Cuza a murit la 15 mai 1873 la Hotelul Europa din Heidelberg, unde era în exil.

20 martie 1871: A murit omul politic Alexandru Hurmuzachi

Născut la 16 august 1823, Alexandru Hurmuzachi a fost publicist și membru fondator al Societății Academice Române. În anul 1866 a ocupat funcția de deputat în Camera Consiliului Imperial de la Viena, iar un an mai târziu a fost deputat în Dieta Bucovinei.

Hurmuzachi a murit la Napoli, Italia.

20 martie 1922: S-a născut actorul american Carl Reiner

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Carl Reiner a servit în cadrul Forțelor Aeriene ale Armatei SUA. După război, a obținut mai multe roluri, reușind să se impună pe Broadway în „Call Me Mister". S-a căsătorit cu Estelle Lebost, în 1943.

Reiner a rămas în atenţia publicului în anii 1980 şi 1990 cu roluri în filme precum „Ocean’s Eleven", în sitcom-urile „Two and a Half Men“ şi „Hot in Cleveland“.

Din filmografia sa amintim: „The Jerk/ O invenție de milioane”, „Dead Men Don't Wear Plaid/ Morții nu poartă ecosez” și „The Man with Two Brains/Omul cu două creiere”.

Actorul a murit la 29 iunie 2020.

20 martie 1950: S-a născut actorul William Hurt

William Hurt a debutat în lumea filmului în „Altered States/ Experiment periculos”, în anul 1980. În luna mai a anului 2018, actorul a fost diagnosticat cu cancer de prostată. El a fost de trei ori nominalizat la premiile Oscar la categoria „cel mai bun actor”.

Hurt a murit la 13 martie 2022.

Din filmografia sa amintim: „Kiss of the Spider Woman”, „Children of a Lesser God/ Copiii unui Dumnezeu mai mic”, „The Incredible Hulk/ Incredibilul Hulk”, „Robin Hood” și „Captain America: Civil War/ Căpitanul America: Război civil”.

20 martie 1958: S-a născut actrița Holly Hunter

Holly Hunter a fost de trei ori nominalizată la premiile Oscar pentru rolurile interpretate în „ Broadcast News/ Știri de televiziune”, „The Firm” și „Thirteen/ Treisprezece”. Deși nominalizările menționate nu i-au adus niciun premiu, ea a fost recompensată cu un Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul său din filmul „The Piano/ Pianul”.

Din filmografia sa amintim: „Raising Arizona/ S-a furat Arizona”, „Crash/ Terapie de șoc”, „Little Black Book/ Fostele iubite ale iubitului meu” și „Batman V Superman: Dawn of Justice/ Batman vs. Superman: Zorii dreptății”.

20 martie 2012: Minimum 52 de persoane au murit și alte peste 250 au fost rănite în atacuri teroriste din Irak

Mai multe atacuri au avut loc în zece orașe din Irak, însă cel mai sângeros a fost în Karbala, unde 13 persoane au murit și alte 50 s-au ales cu răni. În aceeași zi, în Kirkuk, un autoturism a explodat, omorând alte 13 persoane și rănind 60.

În spatele atentatelor s-ar fi aflat Statul Islamic din Irak, care la acea vreme a amenințat că vor mai avea loc și alte vărsări de sânge.

20 martie 2020: A murit cântărețul american de muzică country Kenny Rogers

Născut la 21 august 1938, Kenny Rogers a fost și producător muzical. A devenit cunoscut grație colaborărilor cu Dolly Parton și aparițiilor sale în filme și programe de televiziune, precum „The Muppet Show”. În cariera sa de aproape șase decenii, a lansat nenumărate hituri.

Cântărețul a fost recompensat cu numeroase distincţii şi recompense, inclusiv Grammy, American Music Awards şi Country Music Awards.