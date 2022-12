20 Decembrie: Ziua în care Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism

Ziua de 20 decembrie a rămas în istorie ca cea în care Timişoara a devenit primul oraş liber de comunism, deşi Ceauşescu era încă la putere. Tot în această zi avea să se născă și marele arhitect român Ion Mincu, dar și actrița Ruxandra Sireteanu, care a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti și a primit roluri în mai multe filme cunoscute.

1842: Alegerea domnitorului Gheorghe Bibescu

Gheorghe Bibescu (născut pe 26 aprilie 1804, la Craiova – decedat pe 1 iunie 1873, la Paris) a fost domn în Țara Românească în perioada 1 ianuarie 1843 - 13/25 iunie 1848.

Gheorghe Bibescu era descendent direct al domnitorului Constantin Brâncoveanu, și frate cu principele Barbu Știrbei.

După ce-și făcut studiile la București și Paris, a intrat în 1824 în administrația publică a țării, la Ministerul de Justiție și de Externe, dar a demisionat în 1834, trăind până la 1842 la Paris și Viena.

Reîntors, conduce opoziția contra domnitorului Alexandru D. Ghica și este ales domnitor de Obșteasca Adunare Extraordinară a Țării Românești, câștigând alegerile din 20 decembrie 1842, cu circa 69% dintre voturi.

Ca domnitor a luat unele măsuri bune: a mărit armata numeric, a pus ordine în finanțele țării, i-a ajutat pe sinistrații bucureșteni care și-au pierdut casele în urma unui incendiu în ziua de Paști a lui 1847.

Gheorghe Bibescu a abdicat în iunie 1848.

1852: S-a născut Ion Mincu

Ion Mincu s-a născut pe 20 decembrie 1852, la Focşani, și a murit pe 6 decembrie 1912, în București. El a a fost cel mai de seamă arhitect din secolul XIX, principalul promotor al stilului românesc în arhitectură.

Printre cele mai cunoscute lucrări arhitectonice ale lui Ion Mincu se află Casa Lahovari, Casa Vernescu, Şcoala centrală de fete, Bufetul de la Şoseaua Kiseleff în Bucureşti, Vila Robescu în Sinaia, Palatul Administrativ din Galaţi. Mincu a fost preşedinte al Societăţii Arhitecţilor Români între 1903 şi 1912. A fost şi deputat în Parlamentul României în perioada 1895 – 1899.

1861: S-a născut Constantin Mille

Constantin Mille s-a născut pe 20 decembrie 1861, la Iași, și a murit în februarie 1927. El a fost ziarist, nuvelist, poet, avocat și militant socialist român, precum și un activist prominent pentru apărarea drepturilor omului.

Constantin Mille a fost, fără îndoială, inovatorul absolut al publicaţiei „Adeverul”, moştenite de la Beldiman şi cel care a plasat-o definitiv în elita presei române moderne. Virulentele campanii purtate de „Adeverul”au zguduit din temelii peisajul politic şi social al vremii.

1943: S-a născut actrița Ruxandra Sireteanu

Ruxandra Sireteanu s-a născut pe 20 decembrie 1943, la Craiova, și a murit pe 18 februarie, 2014, la vârsta de 70 de ani.

A fost fiica actorului Nicolae Sireteanu, artist emerit, de la care a moştenit talentul şi dragostea pentru această meserie. A debutat la zece ani, într-o piesă rusească, alături de Calboreanu şi Geo Barton. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa profesorilor Ion Finteşteanu şi Sanda Manu, după care a mers la Craiova pentru patru ani. Aici a fost Catarina din O femeie îndărătnică de Shakespeare, Dorina în Tartuffe de Molière, Şura din Egor Balâciov de Gorki. Nina Zarecinaia din Pescăruşul, în regia lui Alexandru Colpaci, a adus-o la Teatrul de Stat din Oradea. Din 1972, a fost actriţa Teatrului Nottara. A fost casa ei, putem spune chiar şi la propriu, pentru că de mai bine de 40 de ani a locuit sub acelaşi acoperiş.

Citește și: A murit actorul Sorin Medeleni

1989: Timişoara, oraş liber de comunism

Pe 20 decembrie 1989 a luat fiinţă Frontul Democratic Român, în foaierul Teatrului Naţional din Timişoara, fiind primul organism public al Revoluţiei din 1989, şi curând aveau să declare oraşul liber de comunism.

În seara zilei de 20 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu, întors din vizita efectuată în Iran decretează instituirea stării de necesitate. Seara apare la postul de televiziune, calificând evenimentele de la Timişoara ca fiind opera unor huligani, elemente antinaţionale, teroriste etc.

În cadrul aceluiaşi discurs, secretarul general al PCR anunţă că, întrucât manifestanţii au atacat unităţile militare, acestea au fost obligate să se apere, folosind armamentul din dotare.

2009: A murit actrița Brittany Murphy

Actrița și cântăreața americană Brittany Murphy s-a născut pe 10 noiembrie 1977, în Atlanta, și s-a stins fulgerător pe 20 decembrie 2009, la vârsta de 32 de ani, în urma unei combinaţii de pneumonie, anemie şi intoxicaţie cu medicamente.

Ea a fost cunoscută pentru rolurile din Girl, Interrupted, Don't Say a Word sau 8 Mile.

Murphy s-a bucurat de mai mult succes în televiziune şi şi-a împrumutat vocea unor personaje animate, precum cel al Luannei Platter din serialul „King of the Hill“. Totodată, ea a asigurat vocea unuia dintre pinguinii din filmul de succes „Happy Feet“ (2006).

2015: A murit actorul Sorin Medeleni

Actorul Sorin Medeleni s-a născut pe 18 mai 1952, în București, și a murit, pe 20 decembrie 2015, la vârsta de 63 de ani.

Sorin Medeleni şi-a dedicat 37 de ani din carieră scenei Teatrului Mic din Bucureşti, unde a jucat în numeroase spectacole precum: "Nebuna din Chaillot", regia Silviu Purcărete, 1978, "Zbor de sticleţi", regia Dem Rădulescu, 1979 sau "Nu sînt Turnul Eiffel", regia Cătălina Buzoianu,1979.

Pe de altă parte, la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoşani, Sorin Medeleni a jucat în spectacole precum: "Unde eşti, mamă?", regia Ion Olteanu, 1976, "Un proces posibil", regia Cazimir Tănase, 1976 sau "Cantemir Bătrânul", regia Constantin Dinischiotu, 1976.

Pe scena Teatrului de Comedie din Bucureşti, Sorin Medeleni a jucat în "O, tată, sărmane tată, mama te-a spânzurat în dulap iar eu sunt foarte trist", regia Iarina Demian, 2000.Totodată, Sorin Medeleni a avut roluri în filme precum "Poarta Albă", "Aurora", "Amintiri din Epoca de Aur 1 - Tovarăşi, frumoasă e viaţa!", "Anticamera", "Păcală se întoarce", "Călătorie de vis", "Une mere comme on n'en fait plus - Un syndicaliste", "Stare de fapt" etc.