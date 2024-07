12 iulie: 115 ani de la nașterea filosofului Constantin Noica

La 12 iulie 1937 a fost expusă lucrarea Guernica a lui Pablo Picasso, iar în anul 1962 a avut loc debutul, la Londra, a formației The Rolling Stones. În aceeași zi, dar în anul 2020, a murit actrița Kelly Preston.

12 iulie 1909: S-a născut filosoful Constantin Noica

Născut la Vitănești, județul Vlașca (în prezent județul Teleorman), Constantin Noica a urmat cursurile Facultății de Filosofie şi Litere din Bucureşti.

În perioada 1949 – 1958 a avut domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel. Lui Constantin Noica i s-a deschis dosar de urmărire informativă la data de 8 noiembrie 1957, pentru a fi urmărită corespondența pe care o avea cu Emil Cioran, suspectat că spionează în favoarea Franței.

În anul 1958 a fost arestat, anchetat şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică cu confiscarea întregii averi. A executat la Jilava 6 din cei 25 de ani de închisoare, fiind eliberat în august 1964.

Constantin Noica a murit la 4 decembrie 1987.

12 iulie 1916: Atacuri de rechini într-o singură zi în SUA

Două atacuri au avut loc în Matawan Creek, lângă Matawan, New Jersey. Incidentul s-a soldat cu moartea a două persoane. Ba mai mult, în perioada 1-12 iulie 1916, au avut loc mai multe atacuri, în urma cărora patru persoane au murit și una a fost rănită, atacul din 12 iulie fiind cel mai grav.

Incidentele l-au inspirat pe scriitorul Peter Benchley să scrie romanul său Fălci.

12 iulie 1937: A fost expusă lucrarea Guernica

În urmă cu 87 de ani, lucrarea a fost expusă pentru prima dată publicului la Expoziția Mondială de la Paris. Guernica a fost realizată în 1937 de pictorul Pablo Picasso.

Pictura a fost închinată orașului basc Guernica, care a fost atacat de aviația germană în timpul războiului civil din Spania. Opera marchează începutul angajamentului politic al artistului.

12 iulie 1962: Debutul formației The Rolling Stones

Trumpa a fost înființată la Londra în anul 1962 de Brian Jones, Mick Jagger și Keith Richards. The Rolling Stones a lansat 55 de albume și compilații și au avut 37 de piese în top-10 singles.

În 1989 trupa a intrat în Rock and Roll Hall of Fame iar în 2004, revista Rolling Stone i-a clasat pe locul 4 în 100 Greatest Artists of All Time Arhivat în 10 august 2007, la Wayback Machine.

La 12 iulie 1962 a avut loc primul concert la Marquee club din Londra.

12 iulie 2014: A murit Emil Bobu

Născut la 22 februarie 1927, Emil Bobu a fost procuror, membru al Comitetului Central (CC) al Partidului Muncitoresc Român (PMR), secretar al CC al PCR, preşedinte al Sfatului Popular Regional Suceava şi ministru de interne. În luna mai a anului 1961 a fost decorat cu Medalia „A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România".

Emil Bobu era denumit „sluga perfectă a soţilor Ceuaşescu". La 22 decembrie 1989 a plecat cu elicopterul spre Snagov, împreună cu soţii Ceauşescu şi cu Manea Mănescu, însă a fost prins şi condamnat pe viaţă pentru „participare la genocidul naţiunii române" (Conform Raportului Comisiei Tismaneanu). A fost eliberat, însă, după şapte ani de detenţie, din motive medicale.

Emil Bobu s-a retras undeva la ţară şi a refuzat să mai apară în public. A fost căsătorit cu Maria Bobu, ministru de Justiţie între 1987-1989.

12 iulie 2020: A murit actrița americană Kelly Preston

Născută în Honolulu, Kelly Preston a jucat în „SpaceCamp”, apoi în „Twins”, alături de Arnold Schwarzenegger şi Danny DeVito.

În „Jerry Maguire”, ea era logodnica lui Tom Cruise, apoi a jucat alături de Kevin Costner, în „For Love of the Game”.

În anii 1990 a făcut parte din distribuţia unor filme ca „Holy Man”, cu Eddie Murphy şi Jeff Goldblum, „Nothing ot Lose”, cu Tim Robbins şi Martin Lawrence, şi „Jack Frost”.

L-a întâlnit pe John Travolta în 1987, pe platourile de filmare la „The Experts”. Ei s-au căsătorit în 1991, la Paris.