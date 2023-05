3 mai: Ziua în care Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică

La data de 3 mai 1948, preşedintele SUA, Harry Truman, semnează legea privind instituirea „Planului Marshall". La aceeași dată, în 1975, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum şi pe aparate. În același an se naște jurnalistul Robert Turcescu.

1933: Se naște James Brown, cântăreţ american(d.2006)

Personaj cu o viaţă tumultuoasă, una dintre cele mai covârşitoare influenţe din muzica soul şi rhythm & blues, un om plin de personalitate care dorea să fie numit "Mr. Brown", şi nu JamesEste numărul doi în lume cu piese care au fost nr. 1, după Elvis Presley, dar ocupă primul loc la secţiunea R&B. Provine dintr-o familie foarte săracă, din oraşul Augusta, Georgia. Se autointitulează "Naşul Soulului", odată cu certificatul primit în 1972 care sărbătoreşte vânzarea unui milion de albume.

Pe lângă piesa "I got you (I feel good)", cel de-al doilea mare hit al cântăreţului este "Living in America", de pe coloana sonoră a filmului "Rocky IV", care a ajuns pe locul 4 în topul "Billboard's Hot 100"În 1988 este condamnat la închisoare pentru 6 ani, după ce timp de un an a fost acuzat în repetate rânduri de posesie de droguri, violenţă îndreptată împotriva a diverse persoane. Este eliberat condiţionat în 1991.

1944: Se naște Eusebiu Ştefănescu, actor român de teatru şi film(d.2015)

Eusebiu Ştefănescu s-a născut la 2 mai 1944 la Ploieşti şi a fost un actor român de teatru şi film. El a jucat în filme ca „Ringul“, „Liceenii Rock’n’Roll“, „Miss Litoral“, „Hacker“ sau „Păcală se întoarce."

Eusebiu Ştefănescu a început să scrie poezii de la opt ani. S-a căsătorit devreme cu Liliana Pleşa, o colegă de liceu. În 1969 s-a născut primul lor fiu, Ion Bogdan Ştefănescu, prim-solist la Filarmonica Română, căsătorit cu actriţa Emilia Popescu.

La 48 de ani, Eusebiu Ştefănescu, s-a recăsătorit cu Vali Ştefănescu, o femeie cu doi copii. Eusebiu Ştefănescu a fost actor, poet, scriitor, teoretician şi practician al artei vorbirii şi al artei scenice, profesor de actorie şi decan al Facultăţii de Arte de la „Hyperion“.

Cunoscut pentru rolurile lui din filme precum „Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu”, „Dragostea mea călătoare”, „Destinaţia Mahmudia”, „Colierul de turcoaze”, „Noi, cei din linia întâi”, „Figuranţii”, „Maria şi marea”, „Vinovatul”, „Telefonul”, „Despre morţi numai de bine”, „Păcală se întoarce”, „Duminica pierzi sau câştigi”, Eusebiu Ştefănescu a fost în ultimii ani mai puţin prezent pe scenă, boala afectându-i puternic activitatea. Printre ultimele spectacole în care a jucat se numără „Numele Trandafirului”, de Umberto Eco, „Moartea unui comis voiajor”, de Arthur Miller, la Teatrul Naţional din Bucureşti, şi, cel mai recent, „Bădăranii”, la Teatrul Metropolis.

1948: Preşedintele SUA, Harry Truman, semnează legea privind instituirea „Planului Marshall" (planul a fost prezentat la 5 iunie 1947 de secretarul de stat George Marshall)

Planul Marshall, cunoscut oficial ca European Recovery Program (ERP), a fost primul program de reconstrucţie conceput de Statele Unite ale Americii, destinat aliaţilor europeni din Al Doilea Război Mondial. Rolul acestuia a fost acela de a ajuta Europa după război şi de a preveni extinderea comunismului. Ţările proaspăt comuniste din estul Europei au refuzat ajutorul oferit de SUA.

Denumirea de „Plan Marshall” provine de la iniţiatorul acestuia, secretarul de stat american George Marshall. În 5 iunie 1947 într-un discurs rostit în Aula Universităţii Harvard, secretarul de stat Marshall a anunţat lansarea unui vast program de asistenţă economică destinat refacerii economiilor europene, cu scopul de a stăvili extinderea comunismului. pentru contribuţia la succesul acestui plan de ajutor, George Marshall a fost distins în 1953 cu Premiul Nobel pentru Pace.

Stalin a denunțat programul

În 19 iunie 1947, 22 de state europene au fost invitate să trimită reprezentanţi la Paris pentru a schiţa un plan de reconstrucţie europeană. Etichetând Planul Marshall drept „imperialism economic american”, Moscova a interzis ţărilor satelite să participe la Conferinţa de la Paris. Sovieticii considerau că acceptarea planului ar fi condus la desprinderea de URSS a ţărilor din sfera sa de influenţă şi la pierderea avantajelor politice şi strategice dobândite de Kremlin în Europa Centrală şi de Est la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial. Stalin a denunţat programul că fiind o cursa şi a refuzat să participe, obligând şi celelate state est-europene să adopte aceeaşi atitudine.

1975: La vârsta de 13 ani şi jumătate, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum şi pe aparate (sărituri, paralele şi bârnă)

Campionatele Mondiale se desfăşurau în Norvegia, la Skien, iar Nadia avea doar 13 ani. Era prima sa apariţie şi prima mare lovitură pe scena gimnasticii internaţionale. A fost, totodată, ediţia de Europene la care Nadia Comăneci a câştigat cele mai multe medalii: în 1977 a câştigat două titluri (individual compus şi paralele), iar în 1979 - alte trei medalii de aur (individual compus, sărituri şi sol).

Un reper al gimnasticii mondiale

Născută în Oneşti, Nadia Comăneci devenea atunci un reper al gimnasticii mondiale, la o ediţie la care Ludmila Turişceva (URSS) pornea mare favorită, dar avea să câştige doar o medalie de bronz, la sol, terminând pe patru la individual compus. Un an mai târziu, la Montreal, Nadia avea să obţină prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Când şi-a încheiat cariera, Nadia Comăneci adunase nouă medalii la Jocurile Olimpice (dintre care cinci de aur), patru medalii la Campionatele Mondiale (două de aur) şi 12 medalii la Campionatele Europene (opt de aur).

1975: Se naște Robert Turcescu, jurnalist român

Debutează în presă în 1993 la Curierul Naţional. Scrie la Pop Rock & Show, Ziua şi Evenimentul Zilei. În continuare evoluează la radio, întâi la Radio Total unde devine redactor-şef la vârsta de 23 de ani, scrie wikipedia.ro.

În anul 2000 este numit redactor-şef la Europa FM unde devine realizatorul emisiunii România în direct, din anul 2000 până în octombrie 2008. În anul 2002, această emisiune a primit Premiul CNA pentru cel mai bun talk-show radio.De la sfârşitul lunii septembrie a anului 2010 şi-a reluat emisiunea „100%” la postul de televiziune B1 TV. Începând cu 10 octombrie 2011, a realizat emisiunea „Sub semnul întrebării”, tot la B1 TV, un talk-show cu public, difuzat în direct, de luni până joi



În 2014, în emisiunea jurnalistei Sorina Matei, Turcescu a anunțat că a fost locotenent colonel sub acoperire, iar în urma autodenunțului a lucrat o scurtă perioadă la Evenimentul Zilei, apoi a intrat în politică, fiind deputat PMP, partidul înființat de fostul președinte Traian Băsescu.

1987: Se sinucide Dalida, cântăreaţă franceză (n. 1933)

Unul dintre primele staruri de renume internaţional provenite din lumea arabă, Dalida a plătit un preţ foarte scump pentru celebritatea de care s-a bucurat.

La vârsta de 54 de ani, se sinucide cu o supradoză de sedative, lăsând un bilet pe care a scris: "Viaţa mi-a devenit insuportabilă, iertaţi-mă!" În urma ei, au rămas 170 de milioane de discuri vândute în lumea întreagă, 70 de discuri de aur primite şi primul disc de diamant acordat vreodată unui artist.

Născută în 1933, în Cairo, Dalida, pe numele său adevărat Yolanda Cristina Gigliotti, a trăit o viaţă măcinată de drame cutremurătoare şi relaţii amoroase nereuşite, toate pe fondul unei cariere strălucitoare. Dintr-un copil retras şi singuratic, viitorul star a devenit, la 21 de ani, Miss Egipt, moment urmat, la scurt timp, de fuga ei la Paris. Acolo, sub numele de Dalila, după cum a "botezat-o" impresarul său, începe să cânte prin diferite cluburi de noapte, până într-o seară în care este remarcată de către trei oameni influenţi din showbizz: Bruno Coquatrix, directorul sălii de concerte Olympia, Eddie Barclay, fondatorul casei de discuri cu acelaşi nume, şi Lucien Morisse, patronul trustului media Europe1.

Istovită de turnee

Aflaţi în căutarea de tinere talente pe care să le transforme, mai apoi, în staruri mondiale, cei trei sunt fascinaţi de frumuseţea şi talentul acesteia. Îi oferă un nou nume de scenă - Dalida - cel sub care va ajunge să fie cunoscută şi adorată în toată Europa, îi lansează primele piese şi o urcă pe cele mai mari scene ale continentului. Succesul nu întârzie să apară, turneele curg, iar fanii o aplaudă în picioare. Devine soţia lui Morisse, deşi nu îl iubea, o greşeală pe care avea să o plătească mai târziu, în momentul în care cunoaşte dragostea adevărată. Îl părăseşte pentru un alt bărbat de care s-a îndrăgostit nebuneşte, însă acesta nu se dovedeşte a fi partenerul ideal. Istovită de turnee, de o muncă draconică şi solicitările care veneau din toate părţile, Dalida decide să-l părăsească şi pe acesta şi rămâne un timp scurt singură.

2003: Se stinge din viață Constantin Piliuţă, pictor român (n. 1929)

Constantin Piliuță, unul dintre cei mai cunoscuți pictori români contemporani, s-a născut la Botoșani, pe 4 februarie 1929. A absolvit Institutul de Artă "Nicolae Grigorescu", promoția 1956, și a debutat în 1957 la Galeria Galatea. A avut numeroase expoziții personale în țară și pe toate continentele. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, maestrul Piliuță declara:

"Oriunde ar fi situat atelierul, în fața șevaletului Piliuță rămâne Piliuță, trebuie sa creeze în stilul Piliuță, trebuie să fie el. Nu-l las niciodată să uite pe pictorul din mine că este nevoit să exploateze mereu doar lucrurile cu care a fost înzestrat de mă-sa și de Dumnezeu. Restul, tot felul de pretenții clădite pe neautenticitate dispar, mor. Unele dintre primele locuri în care am creat au fost cârciumile. Atmosfera lor o iubesc și acum. Chiar dacă s-au dus mulți dintre cei cu care-mi făcea plăcere să vorbesc și sa beau un pahar cu vin, cârciuma o găsesc mereu autentică și interesantă: pot să stau singur, pot să vorbesc, pot să pun țara la cale, este un spațiu viu care-mi dă de gândit și care, uneori, îmi oferă soluții".