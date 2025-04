10 aprilie: Ziua în care s-a născut Doina Levinţa, creatoare de modă și scenograf

Doina Levința, născută pe 10 aprilie 1939, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă și scenografe din România.

1912: Vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj

RMS Titanic, cel mai mare pachebot din lume a plecat în călătoria sa inaugurală din Southampton, Anglia spre New York, SUA.

După patru zile de călătorie, pe 14 aprilie 1912, s-a izbit de un aisberg și s-a scufundat în dimineața următoare. „Nu-mi imaginez în ce condiţii o navă de genul acesta ar avea probleme. Construcţiile moderne de vapoare au trecut de acest nivel“, spunea presei britanice căpitanul Edward Smith, înainte de a pleca în larg.

1514 persoane din cele 2228 aflate pe vas au murit în unul din cele mai cumplite dezastre maritime pe timp de pace din istorie. Doar 714 oameni au supraviețuit.

1913: A fost dată în folosința prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României

Calea ferată Arad-Ghioroc-Pâncota, cu linia secundară Ghioroc-Radna este prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României.

În perioada 1913 - 1965 a fost singura cale ferată electrificată de pe teritoriul actual al României și, totodată, singura cale ferată îngustă electrificată. Trenul electric din Podgorie a rămas cunoscut sub numele de Săgeata Verde.

1929: S-a născut actorul suedez Max von Sydow

Născut în orașul suedez Lund, Max von Sydow a debutat în cinematografie în anul 1949, în filmul „Only a Mother”. Actorul este cunoscut, mai ales, pentru colaborările cu regizorul Ingmar Bergman, dar şi pentru rolul Corbului cu Trei Ochi/Three-Eyed Raven din serialul „Game of Thrones/ Urzeala tronurilor”.

El a apărut în 11 dintre filmele semnate de Ingmar Bergman, printre care „En passion/ O pasiune”, „Det Sjunde inseglet/ A șaptea pecete”, „Smultronstället/ Fragii sălbatici”, „Jungfrukallan/ Izvorul fecioarei” și „Hour of the Wolf/ Ora lupului”.

În plus, a interpretat rolul lui Iisus Hristos în filmul american „The Greatest Story Ever Told/ Viața lui Iisus”.

De-a lungul carierei, a fost de două ori nominalizat la Oscar: la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul interpretat în „Pelle the Conqueror” și la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” în „Extremely Loud and Incredibly Close/ Extrem de tare și incredibil de aproape”.

Actorul a murit la 8 aprilie 2020.

1930: S-a născut pianistul și compozitorul francez Claude Bolling

Născut pe 10 aprilie 1930, în Cannes, Claude Bolling a început să cânte la pian la vârsta de 14 ani cu muzicieni ca Lionel Hampton şi Roy Eldridge.

Influenţat de Duke Ellington, după cum spunea, el a fost unul dintre reprezentanţii scenei jazz a anilor 1960.

Bolling a colaborat, între alţii, cu Jean-Pierre Rampal, iar împreună au lansat „Suite for Flute and Jazz Piano Trio” (1975), care s-a menţinut în topul Billboard al albumelor de muzică clasică mai bine de un deceniu şi a primit o nominalizare la Grammy.

A compus muzica pentru mai mult de o sută de filme, inclusiv un documentar din 1957 despre Festivalul de Film de la Cannes şi pentru producţii franceze şi canadiene. Este creditat, între altele, pentru „Me and the Forty Year Old Man” (1965), „Borsalino” (1970), „To Catch a Spy” (1971), „Le Magnifique” (1973), „Flic Story” (1975), „Silver Bears” (1978), „California Suite” (1978), „The Awakening” (1980), „Willie & Phil” (1980), „Three Men to Kill” (1980), „The Bay Boy” (1984), „He Died With His Eyes Open” (1985), „Try This One for Size” (1989) şi „Chance or Coincidence” (1998).

Piesele lui pot fi ascultate pe coloana sonoră a mai multor filme americane recente, precum „The Holiday” (2006), în care au jucat Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law şi Jack Black, „A Simple Favor” (2018), cu Anna Kendrick şi Blake Lively, şi „Joker” (2019), cu Joaquin Phoenix.

Bolling a murit la 29 decembrie 2020.

1937: Principele Nicolae a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale

Principele Nicolae a fost al doilea copil al Reginei Maria și al Regelui Ferdinand. S-a căsătorit, la 28 octombrie 1931, cu Ioana Dumitrescu-Doletti.

Căsătoria nu a fost însă recunoscută de Regele Carol al II-lea, care a hotărât să-l trimită pe fratele său în două călătorii succesive, în Europa şi Statele Unite.

Relaţiile dintre fraţi au devenit tot mai tensionate, principele neacceptând să îi fie anulată căsătoria. Ulterior, Carol al II-lea l-a exclus din Familia Regală, i-a suprimat titlurile şi drepturile dinastice.

1939: S-a născut Doina Levinţa, creatoare de modă și scenograf

Doina Levința este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă și scenografe din România. Născută pe 10 aprilie 1939, ea a avut o carieră remarcabilă, atât în domeniul artistic, cât și în cel al modei, devenind un nume de referință în cultura românească contemporană.

A început ca scenograf de teatru și televiziune, contribuind la spectacole importante din repertoriul teatrelor din România. A lucrat în cadrul Teatrului Național din București, dar și cu TVR, realizând decoruri și costume pentru numeroase producții memorabile.

Este unul dintre pionierii designului vestimentar românesc modern. În anii ’80 și ’90, creațiile ei vestimentare au adus un suflu nou în industria modei românești. A lansat o linie de modă sub propriul nume – brandul Doina Levința – care a avut succes internațional.

A organizat și participat la prezentări de modă în orașe de prestigiu din Europa și din lume: Paris, Londra, Berlin, New York, Tokyo, Beijing, și multe altele. Prin stilul său rafinat și creativ, a atras atenția publicului internațional și a reușit să pună România pe harta modei mondiale.

Un alt aspect notabil este că Doina Levința a devenit furnizor oficial al Casei Regale a României, realizând ținute elegante pentru Familia Regală, ceea ce confirmă statutul său de excelență în domeniu.

Doina Levința este cunoscută pentru un stil teatral, rafinat, cu influențe istorice și etnice, adesea integrând în creațiile ei elemente tradiționale românești reinterpretate în cheie modernă.

De-a lungul carierei, a fost recompensată cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale, inclusiv premii UNITER pentru scenografie și recunoașteri pentru contribuția sa la promovarea culturii românești peste hotare.

1952: S-a născut actorul american Steven Seagal

Cunoscut pentru filmele de acțiune în care a jucat, Steven Seagal a fost înainte de debutul în cinematografie instructor de Aikido în Japonia. În anul 1988, a debutat ca actor în filmul „Above the Law (Mai presus de lege)”.

Totuși, faima a venit după patru ani, grație filmului „Under Siege/ Sechestrați în larg”. Seagal, născut la Lansing, Michigan, SUA, a obținut în anul 2016 cetățenia rusă.

Actorul american a fost căsătorit de patru ori.

Din filmografia sa amintim: „Hard to Kill (Pradă dificilă)”, „Marked for Death (Semnul morții)”, „Exit Wounds (Foc încrucișat)”, „Half Past Dead (Pe jumătate mort)”, „The Keeper (Garda de corp)” și „Beyond the Law (În afara legii)”.

1970: S-a născut pugilistul Leonard Doroftei

Leonard Doroftei, fost campion mondial de box profesionist, deţinător al centurii la categoria semiuşoară (versiunea WBA), s-a consacrat în lumea boxului şi ca „Leonard Dorin”.

„Moşul”, „Leul” sau „Doroftei cel Mare” cum este numit de fani, face parte din topul celor mai valoroşi 1000 de performeri ai boxului.

„Victoria mea cea mai mare a fost că am reuşit în viaţă, când nimeni nu-mi dădea nicio şansă la început. Adică, eram mic, gras, dar am dărâmat munţii prin muncă, prin voinţă. Nu exagerez. Exact despre asta a fost vorba. Am luat pumni în cap, dar am mers înainte! Nu m-am lăsat doborât. Şi, inclusiv când am căzut, am ştiut să mă ridic. Asta că mă întrebai de dezamăgiri. Mereu am fost de părere că orice şut în cur e un pas înainte)”, povestea Leonard Doroftei, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.

1998: Semnarea acordului istoric privind Irlanda de Nord

Pe 10 aprilie 1998 a fost semnat Acordul de Vinerea Mare (Good Friday), numit și Acordul de la Belfast, un moment istoric ce a pus capăt a aproape 30 de ani de conflict în Irlanda de Nord.

Negociat sub medierea fostului senator american George Mitchell, acordul a fost semnat de guvernele Regatului Unit și Irlandei, alături de principalele partide nord-irlandeze, gândit să pună capăt celor aproape trei decenii de conflicte, soldate cu peste 3.200 de morți.

Documentul a consfințit un nou cadru politic, bazat pe partajarea puterii, respectarea drepturilor civile și cooperare între Nord și Sud. Acordul a fost salutat de întreaga lume și a marcat cea mai importantă schimbare în statutul Irlandei de la împărțirea din 1921.

2020: A murit actrița Olga Bucătaru

Născută la 27 martie 1942, la Suceava, Olga Bucătaru a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală.

În anul 1966, a debutat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, unde a fost angajată până în anul 1973. Ulterior, în anul 1974, a devenit membră a Teatrului Odeon din București.

În anul 2002, Olga Bucătaru a fost decorată cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

Din filmografia sa amintim: „Bariera”, „Cursa”, „Serenadă pentru etajul XII”, „Buzduganul cu trei peceți”, „Ecaterina Teodoroiu” și „Dumbrava minunată”.

În vârstă de 78 de ani, actriţa Olga Bucătaru a murit în urma unui infarct.