The New York Times: „În România se creează un Yellowstone european”

Jurnaliştii de la The New York Times, fascinaţi de zonele sălbatice din Făgăraş FOTO: Nicholas J.R. White

Fotoreporterul Nicholas J.R. White, care lucrează în Marea Britanie şi România, a stat în ţara noastră săptămâni întregi, mergând alături de rangerii Conservation Carpathia în mai multe zone din Munţii Făgăraş şi în special în judeţul Argeş, în comunele Rucăr şi Dâmbovicioara.

Apreciatul fotoreporter britanic spune în articolul din The New York Times că prima sa vizită în sudul Munţilor Carpaţi a fost în 2018 şi că a fost impresionat de masivul Piatra Craiului, de panoramele extraordinare cu văi adânci şi păduri, şi de varietatea de animale sălbatice, de la lupi şi urşi bruni până la râşi.

Nicholas J.R. White scrie că în Munţii Făgăraş, într-un colţ neaşteptat al Uniunii Europene, un proiect imens de conservare se derulează de mai mulţi ani, având drept scop final crearea unui „Yellowstone european”.

„Se vor opri şi exploatările forestiere ilegale”

După cum precizează fotoreporterul britanic, planul Fundaţiei Conservation Carpathia, creată în 2009, „este de a proteja o arie vastă din pădurile din Carpaţi prin cumpărarea de proprietăţi, închirierea drepturilor de vânătoare, repopularea cu animale sălbatice şi oprirea exploatărilor forestiere ilegale”.

Tot în articolul din The New York Times se mai spune că planul celor de la Conservation Carpathia este să dea înapoi proprietăţile achiziţionate către public sub forma unui parc naţional creat în Munţii Făgăraş, parc care, împreună cu Parcul Naţional Piatra Craiului, ar crea un lanţ de parcuri şi rezervaţii sălbatice naturale.

„România se luptă să păstreze ce încă mai are”

Nicholas J.R. White scrie în amplul reportaj că din 2018 şi până acum a fost în România de 10 ori şi că ţara noastră „este un exemplu remarcabil. În timp ce multe ţări se luptă să înlocuiască ce au pierdut, România, în multe privinţe, se luptă să păstreze ce încă mai are”.



Autorul reportajului a fost încântat de peisajele de la Dâmbovicioara FOTO: Nicholas J.R. White

Britanicul mai face o precizare importantă: din clipa în care zona din Munţii Făgăraş va fi declarată parc naţional, vânatul va fi interzis cu desăvârşire.







Jurnalistul de la The New York Times mai adaugă că în general este un consens larg în România pentru a păstra aceste zone, însă mai apar ocazional tensiuni în rândul comunităţilor locale, în special în rândul celor care practică vânătoarea sau al celor ale căror proprietăţi sunt afectate de către animalele sălbatice.

Nicholas J.R. White declară la finalul articolului că va continua documentarea în România. „Crearea unui parc naţional durează mult. Progresul este redus şi vor mai fi impedimente până la realizarea acestui Yellowstone european. Dar în timp, graţie eforturilor combinate ale Fundaţiei Conservation Carpathia şi ale românilor, aici va fi un exemplu ce ar putea fi urmat şi de alte comunităţi internaţionale”.

Vă mai recomandăm şi:

Terenuri din Carpaţi, reîmpădurite cu 3 milioane de puieţi VIDEO



Primul pui de zimbru născut în libertate în Munţii Făgăraş