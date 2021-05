Relaţiile nepotrivite ale familiei Trump cu agenţii Serviciul Secret: de la suspiciuni de adulter la „graşii ăştia să nu mai facă parte din escorta mea”

„Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service”, cartea scrisă de jurnalista Washington Post Carol Leonnig, va fi publicată săptămână viitoare în Statele Unite, dar mai multe fragmente au apărut deja în presă.





Printre informaţiile documentate de Carol Leonnig se numără şi cea a unei presupuse aventuri avute de Vanessa Trump, soţia fiului cel mai al lui Donald Trump, cu un agent al Serviciului Secret. Aceasta ar fi început să-şi dea întâlniri cu unul dintre agenţi responsabili de siguranţa familiei sale.





Vanessa Trump a depus cererea de divorţ de Donald Trump Jr. în martie 2018. Conform informaţiilor prezentate de Leonnig, agentul nu a suferit nicio consecinţă dat fiind faptul că Serviciul Secret nu se ocupa în acel moment în mod oficial de securitatea Vanessei Trump.





Un alt caz este cel al lui Tiffany Trump, fiica fostului preşedinte american cu cea de-a doua sa soţie, Marla Maples. Tiffany s-a despărţit de partenerul ei şi „a început să petreacă perioade de timp neobişnuit de lungi cu un agent al Serviciului Secret american”.





Şefii agenţiei de securitate, arată Leonning, „au început să fie îngrijoraţi de apropierea dintre Tiffany şi frumosul agent” responsabil cu securitatea ei.