Cum au ajuns două maşini româneşti, Dacia 1300 şi ARO, să fie folosite în seriale americane faimoase

Dacia 1300 a fost folosită în serialele Gotham, the Americans şi Blindspot. Iar cel mai recent, atât Dacia, cât şi ARO au fost folosite pentru serialul Bull, filmat la New York şi al cărui prim episod va fi difuzat în luna mai.

Totul a început de la o filmare făcută de către Eduard Palaghiţă cu Dacia. „Un prieten m-a contactat pentru că ei căutau maşini est-europene pentru The Americans. M-au contactat şi le-am dat poze cu Dacia şi Aro. Apoi m-au mai contactat pentru alte filmări şi am developat o relaţie bună cu ei. M-au contactat şi pentru alte maşini şi aşa am decis ca să deschid o companie ca totul să treacă prin firmă”, povesteşte Eduard Palaghiţă.

Maşinile sale au fost folosite inclusiv pentru serialul Blindspot. Compania pe care o deţine se numeşte Wheels for Reels şi a fost înfiinţată acum doi ani.

Prototip de ARO adus la New York

Legat de cele două maşini româneşti pe care le deţine şi, Eduard Palaghiţă spune că Dacia 1300 este la fel cum a ieşit din fabrica de la Mioveni, are motorul original de 1.3. ARO este un prototip pe care s-au testat piesele pentru Aro Hunter, modelul pentru export SUA. Are motor de Ford, servodirecţie, aer condiţionat şi alte piese specifice modelului american. „Motorul şi şasiul nu au serii, lucru care a făcut înmatricularea dificilă, dar până la urmă am rezolvat problema”, adaugă Eduard Palaghiţă.

Dacia 1300 folosită în serialul american Gotham

Alte maşini personale ale lui Eduard Palaghiţă ce au fost folosite la filmări în America au fost Renault 12, Lancia Beta Zagato şi Datsun 280ZX. „Am închiriat multe alte maşini de la alte persoane. Compania de filmări mă plătesc pe mine iar eu îi plătesc pe proprietari", mai precizează Eduard Palaghiţă.







În această primăvară, atât Dacia 1300, cât şi Aro au fost folosite într-un nou serial american, intitulat Bull. Producătorii aveau nevoie de maşini ce se pară că sunt ruseşti şi aşa au aflat de compania lui Eduard Palaghiţă. Episodul în care apar cele două maşini din România va fi difuzat în luna mai.

„S-a întâmplat ca alte companii să nu reușească să gătească anumite mașini pentru filmări și m-au contactat pe mine. De exemplu, recent am fost contactat pentru mașini cu volan pe dreapta. Aveau nevoie de 15 mașini și ei găsiseră doar cinci în 2 săptămâni. Eu am găsit încă opt maşini în doar două zile”, spune Eduard Palaghiţă.

Actorul Russel Peters s-a fotografiat cu Dacia 1300 deţinută de Eduard Palaghiţă

În primăvara anului trecut, Eduard Palaghiţă a postat pe mai multe pagini de Facebook ce îi aparţin fotografii cu o Dacie 1300 în centrul New York-ului pustiit de pandemie. Imaginile au devenit rapid virale, strângând zeci de mii de like-uri şi distribuiri.

Sub titlul „Oraşul care nu doarme niciodată trage un pui de somn”, Eduard Palaghiţă a postat mai multe fotografii realizate în centrul New York-ului pustiu cu o Dacie 1300 fabricată în 1977 şi pe care a adus-o acum câţiva ani din România peste Ocean. Postarea a suscitat un mare interes.

Dacia 1300 devenită vedetă în America a fost adusă din România cu platforma până în Germania şi de acolo cu vaporul până la New York. În SUA, orice maşină mai veche de 25 de ani se poate înmatricula ca şi vehicul istoric. Aşa a făcut şi Eduard cu maşina sa, care deşi are 43 de ani vechime, încă merge foarte bine. Multe dintre piese sunt orginale, iar motorul nu a fost modificat. A devenit vedetă în 2014 când a atras mii de priviri la parada de Ziua României din Times Square din New York.



Pasiunea pentru Dacie, moştenire de familie

Originar din Braşov, Eduard Palaghiţă a ajuns în SUA în 1995, când avea 12 ani. A locuit în Florida un an, după care s-a mutat la New York. A absolvit facultatea la San Francisco, după care a revenit la New York, oraşul care l-a fascinat.

Eduard Palaghiţă locuieşte în Queens, la un sfert de oră de mers cu maşina de Manhattan. Pasiunea pentru Dacie vine din familia sa. Bunica sa a deţinut o Dacia 1300 roşie, iar părinţii o Dacia 1310.

„De când eram mic mă pasionau maşinile. Îmi plăcea să le desenez şi am desenat Dacia lui mama cu tot cu şurubelniţa care ţinea geamul să nu cadă. Când mergeam sus la bunica în Poiana Braşov, stăteam pe bancă lângă casă şi mă uitam la maşinile care treceau pe acolo. În Poiană vedeai cele mai tari maşini, Mercedes, Audi. Tot acolo am văzut pentru prima oară o motocicletă Harley Davidson“, declara Eduard într-un interviu pentru Adevărul în urmă cu câţiva ani.

