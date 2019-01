Alternativa sexy propusă de fosta actriţă porno Stormy Daniels la discursul lui Trump

Marţi seara, în a 18-a zi de blocaj parţial al admninistraţiei federale americane, în timp ce Trump îşi apăra zidul de la graniţa cu Mexicul, Stormy Daniels făcea spectacol pe Instagram.

Aflată într-o luptă în instanţă cu Trump, Stormy Daniels a încercat să le distragă atenţia americanilor de la discursul său anti-imigranţi cu un show cu tente erotice.

„Dacă vreţi să vedeţi ceva ce are un interes vag în această seară la ora 21.00, îmi voi împături lenjeria timp de opt minute în direct pe Instagram“, a scris blonda de 39 de ani înainte de a trece la fapte sub o coloană sonoră cu mesaje codate transmise prin melodiile „We Are Never Ever Getting Back Together“, de Taylor Swift, sau „The Wall“, de Pink Floyd.

FOTO Instagram/thestormydaniels

Stormy Daniels susţine că a întreţinut relaţii sexuale cu Trump în vara lui 2006 şi „o bună parte din 2007“, pe când multimiliardarul american era căsătorit deja cu actuala sa soţie, Melania.

Avocatul Michael Cohen a recunoscut în faţa instanţei că a plătit în perioada campaniei 130.000 de dolari lui Stormy Daniels, la cererea lui Trump, în schimbul tăcerii ei. Cohen a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Trump neagă în continuare această relaţie.

Marţi seara, liderul de la Casa Albă a cerut Congresului american să finanţeze cu 5,7 miliarde de dolari zidul de la graniţa cu Mexic pe care l-a promis în campania prezidenţială.