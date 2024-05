Experții se întreabă dacă America este cu adevărat în declin. „Leacul“ ar putea fi o parte a bolii

Rapoartele privind moartea Americii au fost mult exagerate timp de decenii. Dar orice efort uman ajunge, în cele din urmă, la un sfârșit. Acum, RAND, bunicul think tank-urilor, a publicat un raport care ia ca atare declinul Statelor Unite și se întreabă dacă se poate reveni la gloria de odinioară.

Ce relevă istoria despre redresarea națională după un declin național pe termen lung? Ce factori diferențiază cazurile de reînnoire anticipată reușită de cele care au eșuat? Intră Statele Unite într-o perioadă de declin și îndeplinește condițiile prealabile pentru o reînnoire anticipată?

"Istoria este plină de mari puteri care au atins apogeul puterii competitive, apoi stagnează și, în cele din urmă, declină", scriu Michael J. Mazarr, Tim Sweijs și Daniel Tapia, autorii studiului The Sources of Renewed National Dynamism. "Există mai puține cazuri de mari puteri care s-au confruntat cu astfel de vânturi potrivnice și au reușit să genereze o traiectorie ascendentă repetată - să-și reînnoiască puterea și poziția atât în termeni absoluți, cât și relativi. Se poate spune că aceasta este tocmai provocarea cu care se confruntă Statele Unite."

Raportul face parte dintr-un studiu mai amplu privind factorii societali determinanți ai poziției competitive a unei națiuni, care a nominalizat mai multe calități cheie care determină succesul și eșecul competitiv al unei societăți. Constatările primei faze a studiului sugerează că este foarte dificil pentru țări să atingă perioade multiple de eflorescență sau de dinamism național de vârf. Acest raport este una dintre cele câteva analize independente din a doua fază, pe teme distincte, care examinează perspectivele Statelor Unite de a face acest lucru, combinând analiza cazurilor istorice cu evaluări contemporane.

Principalele constatări

- Recuperarea după un declin național semnificativ pe termen lung este rară și dificil de detectat . Atunci când marile puteri au alunecat dintr-o poziție de preeminență din cauza unor factori interni, rareori au inversat această tendință.

- Este posibil ca Statele Unite să intre într-o perioadă care necesită genul de reînnoire națională anticipativă întâlnită în mai multe cazuri istorice. În câteva cazuri, societățile au identificat provocările la adresa poziției lor competitive și au întreprins reforme sociale, politice și economice de amploare pentru a-și susține puterea. Cu toate acestea, ele nu scăzuseră încă în mod semnificativ (dacă nu cumva chiar deloc) atunci când au început aceste procese.

- Mai mulți factori comuni par să distingă cazurile de reînnoire anticipată reușită de cele de eșec. Există șapte caracteristici societale majore asociate cu succesul competitiv.

- Statele Unite nu dau încă dovadă de o recunoaștere comună pe scară largă a provocărilor societale și nici de determinare în ceea ce privește reformele în domenii cheie. Nu există un consens emergent cu privire la barierele în calea reînnoirii care necesită acțiuni urgente, iar problema esențială este văzută în termeni extrem de diferiți de către diferite segmente ale societății și grupuri de lideri politici, ceea ce creează o provocare distinctă pentru eforturile multiple.

- Statele Unite au toate condițiile prealabile pentru o potențială agendă de reînnoire anticipată. Are forțe reziduale extraordinare și o capacitate dovedită de reziliență și reînnoire. Are amploarea și bazele industriale și științifice și un bogat rezervor de actori sociali pentru a rămâne una dintre marile puteri aflate în vârful politicii mondiale

Povești de declin, vechi și noi

Previziunile privind dispariția națiunii nu sunt noi. Filmul Americathon din 1979 prezenta o SUA falimentară care își punea speranțele într-o strângere de fonduri televizată. I se opune Republica Hebraică Unită, o superputere din Orientul Mijlociu, fondată pe "pasiunea pentru orice lucru blond cu fund".

Într-o notă mai serioasă, după un deceniu de prosperitate în anii 1980, Michael Prowse a remarcat pentru Harvard Business Review în 1992 că "o națiune celebrată cândva pentru optimismul său irepresibil pare acum obsedată de declin". El a descris preocupări încă cunoscute cu privire la productivitate, creșterea salariilor, infrastructura neglijată și deficitele federale.

Șaizeci și nouă la sută dintre respondenți au declarat în 2011 că țara este "în declin" din cauza problemelor economice și a scăderii influenței internaționale. Cincizeci și șapte la sută au crezut că copiii nu vor trăi mai bine decât părinții lor.

În 2024, întreaga mișcare MAGA ((Make America Great Again) presupune că America trebuie să redevină măreață.

Impresionanta carte din 2001 a lui Jacques Barzun, From Dawn to Decadence (De la zori la decadență), a avut o viziune mai largă, susținând că civilizația occidentală și-a parcurs ciclul de viață și și-a pierdut dinamismul. "Formele artei ca și ale vieții par epuizate, etapele de dezvoltare au fost parcurse. Instituțiile funcționează penibil." Rezultatul este mai puțin colapsul, cât inerția și eroziunea culturală.

Inversarea declinului

Așadar, îngrijorările legate de declin nu sunt noi. Dar, indiferent de moment, toate lucrurile se sfârșesc în cele din urmă. Autorii cărții "The Sources of Renewed National Dynamism" (Sursele dinamismului național reînnoit) consideră că am depășit vârful Americii. Încetinirea productivității, îmbătrânirea populației, politica polarizată și prestigiul în scădere dezavantajează. "Lăsate necontrolate, aceste tendințe vor amenința sursele interne și internaționale de competitivitate, accelerând astfel ceea ce este - la acest moment - un declin relativ al poziției SUA."

Mai rău, adaugă ei, "recuperarea după un declin național semnificativ pe termen lung este rară și greu de detectat. Atunci când marile puteri au alunecat dintr-o poziție de preeminență sau de lider din cauza unor factori interni, rareori au inversat această tendință".

Printre exemplele pe care le citează aceștia de țări care au anticipat decăderea și s-au angajat în reforme pentru a se revigora se numără Marea Britanie în anii 1840 și 1850, Statele Unite după anii 1890 și Uniunea Sovietică de la sfârșitul Războiului Rece. În cazul Marii Britanii, reformele "au extins dreptul de vot, au abordat condițiile de muncă pentru femei și copii, au extins oportunitățile educaționale, au abordat costul de mediu al industrializării și multe altele". În SUA, mișcarea progresistă a abordat "inegalitatea în creștere, tensiunile sociale privind drepturile muncitorilor, riscurile sociale și de mediu ale industrializării necontrolate și elementele de corupție politică, inclusiv legăturile strânse dintre interesele de afaceri și actorii politici". Uniunea Sovietică, bineînțeles, a încercat să devină mult mai puțin sovietică, renunțând la socialism și totalitarism. Uniunea Sovietică nu mai există, așa că aceste eforturi au fost un eșec.

Dar problema, recunosc autorii, este că aceste țări "nu erau încă în declin semnificativ (sau chiar deloc) atunci când au început aceste procese și nu este clar cât de grav ar fi avut de suferit competitivitatea lor în caz contrar". A salvat cu adevărat mișcarea progresistă SUA de la un declin timpuriu?

"Ca și în cazul Marii Britanii, nu putem ști cu certitudine ce impact ar fi avut aceste provocări dacă nu ar fi fost abordate", recunosc Mazarr, Sweijs și Tapia. "Statele Unite erau o putere industrială în plină dezvoltare, care probabil că ar fi continuat să își extindă puterea economică și tehnologică relativă chiar și fără valul de reforme și reînnoirea rezultată, care a avut loc în această epocă."

Soluție ar putea fi o parte a problemei

În acest fel, autorii prezintă politici care ar fi putut scoate națiunile din spirala descendentă. În Illiberal Reformers, publicat în 2017, istoricul economic Thomas C. Leonard de la Universitatea Princeton a susținut că progresiștii au făcut un rău enorm Statelor Unite prin împiedicarea libertății economice și promovarea rasismului pseudoștiințific.

"Încrederea exagerată a economiștilor progresiști în propria lor înțelepciune și obiectivitate a fost egalată doar de credința lor în promisiunea transformatoare a statului administrativ", a comentat Leonard.

Poate că, în loc să prevină degenerarea din Epoca de Aur, "reformele" lor au accelerat sosirea momentului actual de declin național. Este ușor să te uiți în jur și să vezi facțiuni ostile care se luptă pentru controlul unui stat administrativ suficient de puternic pentru a pedepsi dușmanii - și pentru a împiedica oportunitățile și inovațiile care ar putea menține viabilitatea societății. Altfel spus, "soluția" ar putea fi o mare parte a problemei.

Din nefericire, nu există nicio modalitate de a ști dacă o țară este într-adevăr pe cale de dispariție până când nu mai este altceva decât o intrare în cărțile de istorie, sau ce ar fi putut salva țări care altfel ar fi eșuat, dar nu au făcut-o.