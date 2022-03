Un rus s-a legat cu cătuşele de uşa unui restaurant McDonald's: „Rămân fără mâncarea pe care am consumat-o toată viaţa” VIDEO

Tânărul care s-a legat cu cătuşele de uşa unuia dintre restaurantele McDonals's din Moscova în semn de protest este Lukas Safranov, fiul lui Nikas Safranov, un cunoscut artist rus.

„Ne-au hrănit timp de 30 de ani, iar acum ne părăsesc. Sancţiunile mă privează de mâncarea pe care am consumat-o întreaga mea viaţă", a declarat tânărul, potrivit canalului Visegrad24.

McDonald's a fost prima companie care a anunţat că închide cele 850 de locaţii din Rusia, dar va continua să îşi plătească angajaţii. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri luate de numeroase companii occidentale, branduri cunoscute la nivel global, pe fondul agresiunilor din Ucraina. Lanţul de fast-food KFC, Starbucks, CocaCola şi Pepsi, Rolex sau Iveco sunt doar câteva dintre companiile care şi-au încetat temporar activitatea în Federaţia Rusă.

Lukas Safranov, son of the famous artist Nikas Safranov, chained himself to a McDonald’s in Moscow saying “they fed us this food for 30 years (...) and now they are leaving us. The sanctions are depriving me of the food that I have eaten all my life”. pic.twitter.com/WSXlgd0rBv